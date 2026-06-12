IKEDA PORT MARCHE「小豆島 Sea Paradise」開催

港が、1日限りの“海のテーマパーク”に。

池田漁業協同組合

JF池田（池田漁業協同組合）は、JF全漁連（全国漁業協同組合連合会）と共催で2026年6月21日（日）、香川県・小豆島の池田港公園にて、体験型イベント「IKEDA PORT MARCHE 小豆島 Sea Paradise」を開催します。

本イベントは、“海や漁業を、もっと楽しく、もっと身近に”をテーマに開催する参加型イベントです。

会場では、牡蠣養殖場などを巡る漁船クルージング・海苔すき体験・はまぐりつかみどり・いりこ解剖・ニモすくい・タッチプール・漁師のロープワーク体験など、子どもから大人まで楽しめる「海の特別体験」を多数実施します。

また、LINEアンケートに回答することで参加できる企画も用意し、来場者自身が海や漁業に触れられる“参加型イベント”として展開します。

北海道・知床の漁協も参加。港全体で楽しめるグルメ＆体験イベント

当日は、小豆島内外の漁業関係者や飲食店、クラフト事業者などが集結。

北海道知床斜里第一漁業協同組合も参加し、日本各地の海の魅力を小豆島から発信します。

会場には、地魚グルメ・真牡蠣・海鮮販売・地ビール・スイーツ・キッチンカー・ワークショップなど多数のブースが並び、港ならではの食や交流を楽しめます。

さらに、500円ごとの購入で参加できる「ガラポン抽選会」も開催。

複数店舗を巡りながら楽しめる“回遊型イベント”として、家族連れや観光客が1日を通して楽しめる内容となっています。

漁師と触れ合いながら、“海の仕事”を体験できる1日

「小豆島 Sea Paradise」では、海や漁業を“見る”だけではなく、“実際に触れて体験する”ことを大切にしています。

漁師から直接ロープワークを学んだり、実際に海に触れたり、港で食を楽しんだりすることで、子どもたちや観光客が海や漁業に親しむきっかけづくりを目指しています。

普段なかなか接することの少ない“海の仕事”や“港の魅力”を、楽しみながら体感できるイベントです。

「海業」の展開を通じた漁村の活性化に向けた取り組みとして開催

近年、全国の漁村地域では、漁業者の減少、高齢化、水産業を取り巻く環境変化ならび地域の活力低下などが課題となっています。

このような中、国は、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、地域の賑わいや所得と雇用の創出を図る「海業」の取り組みを推進しています。 それを受けて、全国各地では、漁港を活用した観光・体験事業や、地魚グルメ、マリンレジャー、渚泊、教育旅行などを通じて、地域の賑わいづくりにつなげる取り組みが広がっています。

今回開催する「小豆島 Sea Paradise」は、海業の展開に向けた実証的なイベントとして、JF池田と、漁村地域の活性化に向けた取り組みを支援するJF全漁連が共催で開催するものです。海と触れ合うさまざまな体験プログラムや来場者アンケートを通じて、漁港を活用した体験事業や交流人口創出の可能性、地域における海業のあり方について検証を行います。

また、来場者の声を今後の取り組みに活かしながら、「港を、人が集まり、地域とつながる場所へ」という新たな可能性づくりを目指していきます。

開催概要

イベント名：IKEDA PORT MARCHE 小豆島 Sea Paradise

開催日時：2026年6月21日（日）9:30～15:30

会場：池田港公園（香川県小豆島）

主催：JF全漁連（全国漁業協同組合連合会） ・JF池田（池田漁業協同組合）

入場料：無料