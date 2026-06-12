株式会社R6Bがニッセンの次世代EC基盤刷新を支援、統合コマース基盤構築プロジェクトに参画

株式会社R6B

株式会社R6B（本社：東京都世田谷区、代表取締役：師橋 淳一、以下「R6B」）は、株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕 淳、以下「ニッセン」）が推進する基幹ECプラットフォーム刷新プロジェクトにおいて、Shopifyを活用したECサイト構築支援を行うことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、ニッセンのECサイト「ニッセンオンライン」を既存ECシステム基盤からShopifyのエンタープライズ向けコマースプラットフォームへ移行し、EC・カタログ・コールセンターを横断した次世代コマース基盤の構築を目指します。

また、コマースオペレーションプラットフォーム「SQ」を提供する株式会社Stackと連携し、受注・在庫・物流・顧客データ・販促・分析など、広範な業務領域を統合管理するシステムアーキテクチャの構築を支援いたします。

■ 背景

ニッセンは、レディースファッション・インナーウェア・インテリア・生活雑貨など幅広い商品を展開し、長年にわたりカタログ通販とオンラインストアを通じて強固な顧客基盤を築いてきた、日本有数の通販事業者です。

今回のプロジェクトでは、従来計画されていたフルスクラッチ型システムから方針を転換し、柔軟性・拡張性・継続的なイノベーションを実現するため、Shopifyのエンタープライズ向けプラットフォームが採用されました。

R6Bは、これまで培ってきた大規模EC構築・運用支援の知見を活かし、Shopifyを中心とした統合コマース基盤の構築を支援いたします。

■ R6Bの支援内容

R6Bは、本プロジェクトにおいて以下の領域を中心に支援いたします。

Shopifyを活用したEC基盤構築- Shopifyエンタープライズ環境の設計・構築- 日本市場特有の商習慣への対応- 高負荷、大規模運用を想定したアーキテクチャ設計- 拡張性を考慮したAPP・外部サービス連携基幹・業務システム連携- Stack社が提供する基幹システム「SQ」との連携支援- EC・カタログ横断のオペレーション最適化顧客体験の強化- マーケティング施策の高度化- 将来的な統合コマース施策を見据えた拡張支援

■株式会社R6B 会社概要

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。

これまでに640社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、220社以上のMA（マーケティングオートメーション）・SNS支援を行っております。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社R6B

担当：鈴木

メール：contact@r6b.jp

URL：https://r6b.jp/

株式会社R6B

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。



これまでに640社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、220社以上のMA（マーケティングオートメーション）・SNS支援を行っております。