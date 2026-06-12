小芝風花×佐藤健 W主演ドラマ『私の夫と結婚して』オリジナル・サウンドトラック発売決定！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、私の夫と結婚して のオリジナル・サウンドトラック（OST）を、2026年6月19日（金）に発売することをお知らせいたします。

本商品には、ドラマを彩った劇中音楽をはじめ、感動を呼んだ名シーンの余韻を楽しめる楽曲を多数収録。さらに、豪華パッケージ仕様に加え、対象店舗ごとに異なる限定フォトカード特典も展開いたします。

また、一部対象店舗では、ドラマの世界観を楽しめるパネル展示やフォトスポットの設置も予定しており、作品の魅力をより体感いただける空間をご用意しております

さらに、発売を記念して、ショップ限定特典フォトカードのコンプリートセットが当たるSNSキャンペーンも開催いたします。

『私の夫と結婚して』オリジナル・サウンドトラック 商品概要



商品名

『私の夫と結婚して』オリジナル・サウンドトラック

発売日

2026年6月19日（金）

販売ショップ（オフライン）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/189_1_39a6ceea8307235d82d1194099eb3980.jpg?v=202606121051 ]

販売ショップ（オンライン）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/189_2_a303213e7a368d3e7119ebc0e3ebdd9d.jpg?v=202606121051 ]





■ショップ限定特典

対象店舗にて『私の夫と結婚して』オリジナル・サウンドトラックをご購入いただいたお客様へ、ショップ別限定フォトカードをプレゼントいたします。

小芝風花さん オリジナルフォトカード

（店舗別 全2種）

・フォトカードA：HMV / 渋谷ロフト / BUSANDEPARTなんばマルイ特典

・フォトカードB：BUSANDEPARTオンライン

佐藤健さん オリジナルフォトカード

（店舗別 全4種）

・フォトカードA：Co-LaVo Official Shop特典

・フォトカードB：HMV特典

・フォトカードC：渋谷ロフト特典

・フォトカードD：BUSANDEPARTなんばマルイ/ BUSANDEPARTオンライン

※商品1点ご購入につき、特典フォトカードをそれぞれ1枚お渡しいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

※対象店舗・特典内容は予告なく変更となる場合がございます。





■発売記念SNSキャンペーン開催

『私の夫と結婚して』オリジナル・サウンドトラックの発売を記念して、SNSキャンペーンを開催いたします。

抽選で10名様に、ショップ限定特典フォトカード コンプリートセットをプレゼントいたします。

応募方法

該当アカウントをフォロー

対象投稿を「いいね」＆リポスト

投稿へオリジナル・サウンドトラック発売へのお祝いメッセージをコメント

応募期間

2026年6月12日（金）～6月23日（火）23:59まで

当選発表

2026年6月25日（木）

※当選者の方には当アカウントよりDMにてご連絡いたします。

※非公開アカウントは応募対象外となります。

〈私の夫と結婚して〉

オリジナル・サウンドトラック発売記念スペシャルキャンペーン

オリジナル・サウンドトラックをご購入いただき、購入商品と指定ハッシュタグをつけて投稿すると、抽選で小芝風花さん・佐藤健さんの直筆サイン入りオリジナル・サウンドトラックをプレゼント！

さらに、アルバムに封入されている“おりがみ”を〈ウサギ〉または〈カメ〉の形に折って、一緒に撮影すると当選確率アップ！

《キャンペーン詳細》

【景品】

A賞：小芝風花さん・佐藤健さん直筆サイン入りオリジナル・サウンドトラック（計10名様）

B賞：うさぎキーリング※男性版（30名様）

【応募期間】

2026年6月19日(金)～7月19日(日)

【当選発表】

2026年7月23日(木)

【応募方法】

１. @dongramyproject をフォロー

２. 指定ハッシュタグをつけて、購入したオリジナル・サウンドトラックの写真を投稿

指定ハッシュタグ：

#私の夫と結婚して_オリジナルサウンドトラックキャンペーン

折り方の詳細は下記リンクからチェック

URL

※当選者の方にはDMにてご連絡いたします。

※非公開アカウントは応募対象外となります。

※当選権利の譲渡・換金はできません。

※投稿いただいた写真・内容はプロモーションに使用させていただく場合がございます。

※直筆サイン入り賞品は、小芝風花さん・佐藤健さんいずれかのサイン入りとなり、種類はお選びいただけません。





『私の夫と結婚して』

『私の夫と結婚して』は、同名人気ウェブ小説・ウェブ漫画を原作とした話題作で、日本版ドラマとしても大きな 注目を集めています。

主演を務める 小芝風花と佐藤健の繊細な演技と、ドラマを彩る音楽が多くの視聴者の共感を呼んでいます。

Instagram:https://www.instagram.com/watashino_otto_/

X https://x.com/watashino_otto_?lang=ja

■ レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

Instagram https://www.instagram.com/dongramyproject/

X https://x.com/dongramyproject