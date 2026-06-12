「カルピス」×銀座コージーコーナーのコラボスイーツが今年も登場！甘ずっぱくて爽やかな味わいが、夏にぴったり

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 以下銀座コージーコーナー＞は、アサヒ飲料株式会社＜代表取締役社長 近藤佳代子 以下アサヒ飲料＞の「カルピス」ブランドとコラボレーションした「カルピス(R)チーズスフレ」と「ジャンボシュークリーム カルピス(R)」を、2026年7月4日（土）から全国の生ケーキ取扱店（※）で販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。一部量販店では6月26日（金）から先行販売します。

「カルピス」の爽やかなおいしさで、幸せいっぱい♪

“甘ずっぱく爽やかな「カルピス」を、銀座コージーコーナーのスイーツで楽しむ”をコンセプトに、昨年初めて登場した「ジャンボシュークリーム カルピス(R)」は大変ご好評をいただきました。「カルピス」とスイーツの相性のよさを再認識し、今年はさらに「カルピス(R)チーズスフレ」を加えて、7月4日から期間限定で発売します（一部量販店では先行販売）。

「ジャンボシュークリーム カルピス(R)」は、「カルピス」を使用したホイップクリームで、甘ずっぱく爽やかな味わいを表現。初登場の「カルピス(R)チーズスフレ」は、チーズスフレの特長である“ふわシュワッ”食感と「カルピス」の味わいの両立を目指し、配合を試行錯誤した末に完成。また、見た目にも「カルピス」を感じていただけるように、スフレ生地には“卵黄が白い卵”を使用し、生地の断面を白い色合いに仕上げました。

「カルピス」を、クリームで味わうシュークリームと、ふわシュワッ食感と共に味わうチーズスフレ。ひと口ほおばるごとに、甘ずっぱく爽やかなおいしさと香りが広がる、夏にぴったりなコラボスイーツです。ぜひご賞味ください。

新商品「カルピス(R)チーズスフレ」のPoint

◆味わい

「カルピス」の甘ずっぱさ×爽やかなチーズの酸味。コクがありつつ、甘ずっぱく爽やかな「カルピス」の味わいを実現

◆見た目

スフレ生地には“卵黄が白い卵”を使用し、断面の白さでも「カルピス」を表現

◆軽やかなおいしさ

「カルピス」の爽やかさと、スフレのふわシュワッ食感で、夏でも食べやすい軽やかなスイーツに

【商品概要】

カルピス(R)チーズスフレ

価格：680円（税込734円）

販売：7月4日（土）～9月3日（木）頃

※一部量販店では6月26日（金）から先行販売

特長：「カルピス」の甘ずっぱく爽やかな味わいを、ふわシュワッ食感とともに味わえるチーズスフレ。見た目にも「カルピス」を感じていただけるよう、スフレ生地は白い色合いで仕上げました。

※「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料(株)の登録商標です。

ジャンボシュークリーム カルピス(R)

価格：200円（税込216円）

販売：7月4日（土）～9月3日（木）頃

※一部量販店では6月26日（金）から先行販売

特長：「カルピス」と銀座コージーコーナーの「ジャンボシュークリーム」がコラボレーション！軽やかでさわやかな「カルピス」を使用したクリームをふんわりと焼き上げたシュー皮に詰めました。ひと口ほおばるごとに、甘ずっぱいおいしさが口いっぱいに広がります。

最後の余韻まで「カルピス」をお楽しみいただける、夏にぴったりのシュークリームです。

※「カルピス」はアサヒ飲料(株)の登録商標です。

【開発秘話 ～コラボスイーツ誕生の裏側～】

「カルピス」のおいしさが楽しめるスイーツに、“心”と“カラダ“がすこやかにという願いを込めました。

銀座コージーコーナー社様が掲げる「人と人とが笑顔でつながるために、スイーツの魅力を探求する」理念と「世代を超えて人をつなぎ、会話（コミュニケーション）を生み出すブランド」である「カルピス」が共創することで、しあわせを感じることのできる商品を一人でも多くのみなさんにお届けしたいという想いで、今年もコラボレーションが実現しました。今回は口に頬張った瞬間に感じるくちどけのいいシュー皮と「カルピス」の甘ずっぱいクリームを堪能できる「ジャンボシュークリーム カルピス(R)」に加え、ふわふわの生地にカルピスを練りこむことでなめらかなくちどけと爽やかな味わいを楽しめる「カルピス(R)チーズスフレ」も新発売。

大人からこどもまで楽しんでいただけるような味わいになっています。みなさんの心とカラダかすこやかになりますように。

（アサヒ飲料株式会社 担当者）

夏のひとときに寄り添う、甘ずっぱくてやさしい味わいを目指しました。

新商品の「カルピス(R)チーズスフレ」は、「カルピス」ならではの甘ずっぱくてやさしい味わいを十分に感じていただくとともに、スフレのふわシュワッとした軽やかな食感もお楽しみいただけるよう、何度も試作と現場テストを重ねて丁寧に仕上げました。また、「ジャンボシュークリーム カルピス(R)」は、口どけのよいシュー皮と、軽やかで滑らかなホイップクリームベースのクリームをたっぷりとお楽しみいただけます。発酵が生む、どこか懐かしい「カルピス」の味わいを、暑い夏のひとときに、ぜひご堪能ください。

（株式会社銀座コージーコーナー 商品企画担当者）

■アサヒ飲料 「カルピス」について

国産生乳と、100年以上受け継いできた乳酸菌と酵母、発酵という自然製法から生まれた飲み物です。心にもカラダにもすこやかな、甘ずっぱいおいしさで笑顔の輪が広がります。

■銀座コージーコーナー 「チーズスフレ」「ジャンボシュークリーム」について

チーズスフレ

“しっとり、ふわシュワッ”の食感がおいしさの秘密。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにしました。

チーズの旨みと食感をお楽しみください。

ジャンボシュークリーム（カスタード）

ジャンボシュークリーム

1984年の発売以降、銀座コージーコーナーの看板商品として愛され続け、累計販売数9億個を超えるロングセラースイーツです。1つで満足できる大きさに加えて、歯切れと口どけのよいシュー皮と、卵のコクとミルク感が際立つ口どけなめらかなカスタードクリームが、口の中で一体となってとけていく食感のよさが自慢です。

●「カルピス(R)チーズスフレ」「ジャンボシュークリーム カルピス(R)」について詳しくは、銀座コージーコーナー公式サイト

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/51774.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/51774.html)

●アサヒ飲料「カルピス」について詳しくは、アサヒ飲料公式サイト

https://www.calpis.info/(https://www.calpis.info/)

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