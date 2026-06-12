AIエージェント×スマートグラスによる次世代倉庫ピッキング支援を体験可能

株式会社シルバーアイ

株式会社シルバーアイ（以下、シルバーアイ）は、当社が提供するスマートグラス「RayNeo X3 Pro」が、2026年6月25日（木）～26日（金）に幕張メッセで開催される AWS Summit Japan 2026 において、デモ機として展示されます。

AWS Summit Japan詳細 :https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

本展示では、「AIエージェント×スマートグラスで倉庫作業を革新」をテーマに、AIエージェントとスマートグラスを活用した次世代型の倉庫ピッキング支援ソリューションを体験いただけます。

本デモでは、スマートグラスとAIエージェントを連携させることで、倉庫におけるピッキング業務の効率化とハンズフリー化を実現します。

作業者はスマートグラスを装着し、「次の作業は？」と音声で話しかけるだけで、AIエージェントがWMS（倉庫管理システム）から次のタスクを取得し、音声で案内します。

さらに、

- QRコードスキャンによる商品照合- Amazon Bedrock AgentCoreを介したWMS連携- 日本語・英語の自動判別による多言語対応- AIエージェントによる会話文脈に応じたアプリの状態の自律制御

などを組み合わせ、現場作業のDXを実現するデモをご覧いただけます。

シルバーアイが提供する「RayNeo X3 Pro」は、軽量かつ高性能な表示機能と音声インターフェースを活かし、物流・製造・保守点検など幅広い現場業務での活用が期待されています。

物流DXやAIエージェント活用、スマートグラスによる現場支援にご興味をお持ちの方は、ぜひ展示ブースへお立ち寄りいただき、実際のデモをご体験ください。

「RayNeo X3 Pro」について

「RayNeo X3 Pro」は、音声操作・AI連携・高視認性ディスプレイを備えた次世代スマートグラスです。現場作業のハンズフリー化や作業効率向上を支援し、物流・製造・医療・保守など多様な業界でのDX推進を支援します。

詳細を見る :https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/products/detail/?cd=000300

出展概要- イベント名：AWS Summit Japan 2026- 開催日程：2026年6月25日（木）～26日（金）- 開催場所：幕張メッセ- 展示エリア：AWS Expo- ゾーン：AWS for Industries Zone / AWS for Railway・Logistics- 展示ID：A044- 展示テーマ：AIエージェント×スマートグラスで倉庫作業を革新

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シルバーアイ

DX/IoTソリューション担当：福田・宮田

お問合せはこちらから :https://silver-i.lmsg.jp/form/40083/24Lb9Bt4