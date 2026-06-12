この夏こそ、英語を伸ばす!! 人気英語ムック『高田智子の 大人の学びなおし英会話』『杉田敏の 現代ビジネス英語』2026年夏号が6月12日に発売！

株式会社ＮＨＫ出版

NHKラジオ英語講座の元講師が贈る、NHK出版の季刊英語ムックシリーズ。その2026年夏号がそれぞれ、6月12日に発売となりました。ラインナップは以下の2点です。

・『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2026年 夏号』

・『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 夏号』

各ムックの音声はダウンロードして聴けるほか、NHK出版ウェブサイトでも無料でお聴きいただけます（期間限定）。

『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2026年 夏号』

夏らしいトピックの自然な英会話を、「大人がつまずきやすいポイント」に寄り添った解説で学べる！

ビーチボランティア、夏祭り、家庭菜園、料理など、登場人物たちの生活を彩る“季節感あふれる夏のトピック”をもとに、大人が日常で使える自然な英会話を学べます。丁寧すぎず、くだけすぎない表現が中心なので、実際の会話でもそのまま使いやすい内容です。

「大人がつまずきやすいポイント」に寄り添いながら、なぜその形になるのかをしっかり理解できる文法解説が特徴です。ネイティブ音声＋解説音声つき。

＜こんな方にぴったり>

・学生時代に英語を勉強したが、話せる実感がない人

・文法を「知っているつもり」から「使える」にしたい人

・初級から学びなおしたいが、子ども向けの英語教材に抵抗がある人

・英語学習に挫折したことがある人

【高田智子先生からのメッセージ（本書「はじめに」より）】

夏号は、海岸でごみを拾うボランティア活動の話題で始まります。誠と由理子はこの活動に参加し、それを通してわたしたちが今地球規模で直面している環境問題に気付きます。

わたしは以前、アメリカに住んでいたころ、当時小学生だった娘が通う学校で、さまざまなボランティア活動を経験しました。新学期が始まると、ボランティアが必要な仕事のリストが保護者に配られます。遠足の引率、ハロウィーンやスポーツイベントなどの行事の運営、図書室の整理など、リストの中から参加したいものにチェックします。わたしは国際交流フェスティバルで、同じ学校に子どもが通う日本人の方々と焼き鳥を作りました。これがたいそう評判がよく、毎年飛ぶように売れました。子どもたちに折り紙を教えたことも楽しい思い出です。初めての土地でコミュニティーになじむことができたのは、ボランティア活動のおかげでした。

最近は日本に住む外国人が増え、英語でのボランティア活動の案内を目にすることも珍しくなくなりました。そんなことも視野にいれて、誠と由理子のストーリーを聞くのもよいかもしれません。

高田先生の英語学習コラムはこちら :https://mag.nhk-book.co.jp/article/52332

【著者紹介】

高田 智子（たかだ・ともこ）

清泉女子大学教授

東京都出身。2018-2021年度NHK基礎英語講師。お茶の水女子大学卒業後、学習院女子中・高等科に20年あまり勤務し、NHK「基礎英語」をはじめラジオ語学番組を活用した授業を実践。ボストン大学大学院（修士課程）、ニューヨーク大学大学院（博士課程）修了。博士（学術）。英語を使ってできることを増やすための指導法や教材の開発、教員養成に取り組む。関東甲信越英語教育学会理事。著書に『新しい時代の英語科教育法』（共著、学文社）、『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』（共著、大修館書店）、『書いて確認 1週間でマスター 中2の英文法』（監修、NHK出版）など。

【商品情報】

書名：音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2026年 夏号

著者： 高田 智子

発売日：2026年6月12日

定価：1,430円（税込）

仕様：B5判・96ページ（オール2色）

ISBN：978-4-14-213446-5

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134452026.html(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134462026.html)

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4142134469

楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/18618205/

『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 夏号』

累計49万部突破！ 最新の話題を、英語でスマートに語り合う、ハイレベルなビジネス英語テキスト

ビジネスパーソンの英会話に必要なのは、最新の社会トピックを自在に展開できること。

本書では、ニューヨークのビジネスパーソンの間で話題のトピックを、洗練された英語で活写。時代を先取りしたダイアログ、新語を含めた知的な語彙で、本物の英語力を養います。

また、夏号の特別企画として、対談「松山一雄（アサヒビール社長）×杉田敏」も掲載。学生時代は英語ディベートで活躍し、海外でのビジネス経験も長い松山氏に、お話を伺います。

【2026年 夏号の内容】

・Lesson 1 No-Buy July（買い物をしない7月）

テキサス州出身でニューヨークのA&A社でインターンとして研修中のアン・ブラウンは、同地の物価高を身をもって感じています。多くのアメリカ人が出費を抑える方法を模索していますが、ブラウンは「買い物をしない7月」にチャレンジしようとしています。一方、企業やマーケティング担当者は、ものを買わないというトレンドにどう対応すべきでしょうか。

・Lesson 2 Acing Job Interviews（就職面接を突破する）

アンディ・ジュラセックはマンハッタンの調査会社での勤務を経て転職し、A&Aのソーシャルメディア・マネジャーとして採用されました。アメリカで就職面接を受けたことのない井出恭平は、効果的な自己紹介、強みや短所の述べ方、面避けるべき話題、面接の準備方法など、ジュラセックの経験談を興味深く聞きます。

・Lesson 3 Things Japanese（日本のあれこれ）

近ごろ、かなりの数の日本語のことばがアメリカ英語に登場していて、主要な辞書にも収載されています。たとえば、「積読（つんどく）」や「生きがい」です。食の分野でも日本語由来のことばが増えています。寿司はパンデミックを機にアメリカでの需要が急増しました。また、最近日本のお土産として人気があるのは、コンビニで売られている靴下です。

・Lesson 4 Modern Careers（現代のキャリア）

この10年間で、仕事の世界は劇的に変わりました。パンデミック以降に遠隔勤務やハイブリッド勤務の広がりが加速し、人々は従来の引退年齢を超えて働き続け、1世代前には存在すらしなかった仕事に就く人が増えています。今後数十年の間に、よりいっそう重大な変化が起こると考えられています。その多くは人工知能がもたらすでしょう。

・夏号の特別企画

特別対談「松山一雄（アサヒビール社長）×杉田敏」

※音声ダウンロードには、ビニェット、語句解説が収録されています。

杉田先生の過去の特別対談はこちら :https://mag.nhk-book.co.jp/tag/%e6%9d%89%e7%94%b0%e6%95%8f%e3%81%ae-%e3%81%93%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%a8talk

【著者紹介】

杉田 敏（すぎた・さとし）

昭和女子大学客員教授

1944年東京・神田の生まれ。66年青山学院大学経済学部卒業後、「朝日イブニングニュース」記者となる。71年オハイオ州立大学に留学、翌年修士号（ジャーナリズム）を取得。「シンシナティ・ポスト」経済記者を経て、73年PR会社バーソン・マーステラのニューヨーク本社に入社。日本ゼネラル・エレクトリック取締役副社長（人事・広報担当）、バーソン・マーステラ（ジャパン）社長、プラップジャパン代表取締役社長などを歴任した。

NHKラジオ講座「実践ビジネス英語」などの講師を、2021年3月まで通算32年半務めた。2020年度NHK放送文化賞受賞。『NHK実践ビジネス英語 対話力アップ ビジネス英語フレーズ800』『アメリカ人の「ココロ」を理解するための 教養としての英語』『NHK CD BOOK 実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズThe Final Chapter ベストセレクション完結編』（いずれもNHK出版）、『現代英語基礎語辞典』（集英社インターナショナル）など著書多数。

【商品情報】

書名：音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 夏号

著者：杉田 敏

発売日：2026年6月12日

定価：1,540円（税込）

仕様：B5判・132ページ

ISBN：978-4-14-213442-7

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134412026.html(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134422026.html)

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※これらの本の放送はありません。

※3月、6月、9月、12月の年4回刊行。