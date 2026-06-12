株式会社チヨダ、ハナコさん＆伊原六花さん出演の新TVCMを６月12日（金）より全国で放映。～『創業90周年大感謝祭 第２弾』『涼しいがありまスパット』～

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、チヨダイメージキャラクターのお笑いトリオ「ハナコ」さん、俳優の伊原六花さんが出演する新TVCMを６月12日（金）より放映いたします。

今年、創業90周年を迎えた当社がお客様の日頃のご愛顧に感謝して、創業90周年大感謝祭第２弾を６月12日（金）～６月21日（日）に開催いたします。新TVCM「大感謝祭第２弾 家族で嬉しいサンキュー価格」篇は、ハナコの３人が「人気ブランド税込3,900円！」という衝撃の『サンキュー価格』に驚き、なんと少女漫画タッチになってしまうというコミカルな設定。そして伊原さんも含めた４人は大急ぎでお店に向かいます。

「涼しいがありまスパット」篇は、これから迎える暑さが厳しい季節にピッタリの足もと涼しげな「涼×快スタイル」のスパットシューズをご紹介！清々しい風が吹く中を、メッシュ＆接触冷感タイプやスニーカーサンダルなど「涼しい」スパットシューズを履いた４人がおしゃれにポージング。夏スパットのオリジナルソングに合わせて商品の紹介をします。父の日のプレゼントにもピッタリの商品です。

夏シーズンの足もと対策は、チヨダの大感謝祭 第２弾でおトクに！そして涼しく快適に！全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」で、スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

創業90周年大感謝祭 第２弾の詳細はこちら ＞(https://www.chiyodagrp.co.jp/special/90th-anniversary-sale2/)

スパットシューズの詳細はこちら ＞(https://kutsu.com/category/B_CEDAR_SUPATTOS/)

「大感謝祭第２弾 家族で嬉しいサンキュー価格」篇

放映期間：2026年６月12日（金）～ ６月19日（金）

YouTube URL：https://youtu.be/0GMErHZbgZc

■TVCM掲載商品PUMAブラック/ホワイト

品 名：エクスペダイト ワイド NU 3

品 番：311455.01M/L（メンズ/レディース）

価 格：\5,390→【\3,900（税込）】

カラー：ブラック/ホワイト

サイズ：（メンズ）25.0～28.0/29.0/30.0cm

サイズ：（レディース）22.5～24.5cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=311455.01&sort=Score

adidasホワイト/シルバー

品 名：URBAN COURT

品 番：IF9787（レディース）

価 格：\6,050→【\3,900（税込）】

カラー：ホワイト/シルバー

サイズ：23.0～25.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/433066450.html

SKECHERSブラックラベンダー

品 名：BOUNDER - SIMPLE CUT

品 番：303585L（ジュニア）

価 格：\6,050→【\3,900（税込）】

カラー：ブラック、ラベンダー

サイズ：19.0～23.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=303585L&sort=Score

「涼しいがありまスパット」篇

放映期間：2026年６月12日（金）～ ６月19日（金）

YouTube URL：https://youtu.be/w3OgdqDLZYU

■TVCM掲載商品CEDAR CREST スパットシューズブラックブラウン

品 番：CC-50841（メンズ）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック、ブラウン

サイズ：25.0～28.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=CC-50841&sort=Score

ブルーベージュ

品 番：CC-60772（メンズ）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブルー、ベージュ

サイズ：25.0～28.0/29.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=CC-60772&sort=Score

ベージュ

品 番：CC-60912（メンズ）

価 格：\6,490（税込）

カラー：ベージュ

サイズ：24.5～28.0/29.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/143050760.html

ブラックピンク

品 番：CC-2528（レディース）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック、ピンク

サイズ：22.５～25.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=CC-2528&sort=Score

ARNOLD PALMER スパットシューズＶブラック/ブラック

品 番：ALL22（レディース）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック/ブラック

サイズ：S・M・L・LL

詳細を見る :https://kutsu.com/item/243126310.html

ベージュ/ベージュ

品 番：ALL23（レディース）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ベージュ/ベージュ

サイズ：S・M・L・LL

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■TVCM出演 チヨダイメージキャラクターのご紹介

◆ハナコさんプロフィール

秋山寛貴、岡部大、菊田竜大で、2014年に結成されたお笑いトリオ。

ワタナベエンターテインメント所属。

2018年「キングオブコント2018」優勝。

現在、NTV「有吉の壁」、CX「新しいカギ」、「なりゆき街道旅」などに出演中。

◆伊原六花さんプロフィール

1999年、大阪府出身。

2018年、TBS「チア☆ダン」にてドラマデビュー。

その後、映画、舞台に加えて、NHK連続テレビ小説などドラマにも出演。

2024年4月、NTV「肝臓を奪われた妻」にて主演、

MBSラジオ「ヤングタウン」のパーソナリティーに就任。

KTV「よ～いドン！」水曜隔週レギュラー出演中。

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）スペシャルサポーターも務めた。

2025年はKTV「パラレル夫婦-死んだ“僕と妻”の真実-」でW主演、YTV「恋愛禁止」主演、舞台「ヴォイツェック」、映画「栄光のバックホーム」に出演。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズのパイオニアとして株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計500万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,102名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：789億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：863店舗（単体）

（2026年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-493-2c799d9a8804d1afeca50a32713acdee.pdf