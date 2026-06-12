茨城県議会 保健福祉医療委員会が「Diverse Village USHIKU」を視察

視察のポイントDiverse Village USHIKUは、企業の障害者雇用を支援する拠点として、働く場づくりや定着支援、スキル開発などを一体的に提供しています。今回の視察では、以下の点を中心にご紹介しました。・障害者の「働く」を支える支援体制・多様な働き方を実現する環境設計・企業と連携した雇用創出の仕組み・地域に根差した就労支援拠点の役割また、委員の皆さまからは、現場での取り組みや課題、今後の展望について多くのご質問・ご意見をいただき、活発な意見交換が行われました。