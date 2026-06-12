コストパフォーマンスに優れた高エアフロー仕様のミドルタワー型PCケース、DeepCool社製「CC550 4F」を発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、DeepCool社製のミドルタワー型PCケース「CC550 4F」を発表いたします。
「CC550 4F」は、強化ガラス製サイドパネルと4基のアドレサブルRGBファンを搭載するミドルタワー型PCケースです。随所に設けられたメッシュパネルによる豊富なエアフローを備え、非常に高いコストパフォーマンスを実現しています。
最大317mmのグラフィックボードを搭載できるほか、工具不要で外せるパネルと22mmの裏面配線スペースにより、拡張性とメンテナンス性にも優れています。
豊富なエアフローを確保
各所に大型のメッシュエリアを備え、効率よく換気を行えます。フロント側から外気を取り込み、トップとリアから排気するエアフローで、システムを安定させます。
アドレサブルRGBファンを4基標準搭載
フロントに3基、リアに1基のアドレサブルRGBファンを搭載しています。マザーボードのライティング機能で光り方をカスタマイズできます。
高い拡張性とメンテナンス性
最大317mmのグラフィックボードを搭載できるほか、工具不要で外せるパネルと22mmの裏面配線スペースにより、拡張性とメンテナンス性を両立しています。
製品概要
製品名：CC550 4F
型番：R-CC550BKANA4-G
JANコード：4537694402477
アスクコード：CS9776
予想市場価格：6,980円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/middle-pccase/cc550-4f.html
DeepCool社 概要
DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。
「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。
URL：https://jp.deepcool.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
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株式会社アスク 担当：鈴木 誉人
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