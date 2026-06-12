コストパフォーマンスに優れた高エアフロー仕様のミドルタワー型PCケース、DeepCool社製「CC550 4F」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、DeepCool社製のミドルタワー型PCケース「CC550 4F」を発表いたします。

「CC550 4F」は、強化ガラス製サイドパネルと4基のアドレサブルRGBファンを搭載するミドルタワー型PCケースです。随所に設けられたメッシュパネルによる豊富なエアフローを備え、非常に高いコストパフォーマンスを実現しています。

最大317mmのグラフィックボードを搭載できるほか、工具不要で外せるパネルと22mmの裏面配線スペースにより、拡張性とメンテナンス性にも優れています。

豊富なエアフローを確保

各所に大型のメッシュエリアを備え、効率よく換気を行えます。フロント側から外気を取り込み、トップとリアから排気するエアフローで、システムを安定させます。

アドレサブルRGBファンを4基標準搭載

フロントに3基、リアに1基のアドレサブルRGBファンを搭載しています。マザーボードのライティング機能で光り方をカスタマイズできます。

高い拡張性とメンテナンス性

最大317mmのグラフィックボードを搭載できるほか、工具不要で外せるパネルと22mmの裏面配線スペースにより、拡張性とメンテナンス性を両立しています。

製品概要

製品名：CC550 4F

型番：R-CC550BKANA4-G

JANコード：4537694402477

アスクコード：CS9776

予想市場価格：6,980円前後（税込）

発売時期：2026年 6月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/middle-pccase/cc550-4f.html

DeepCool社 概要

DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。

「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。

URL：https://jp.deepcool.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：鈴木 誉人

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

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