【第30回】血液がん知っとかナイト 「急性リンパ性白血病」 開催のご案内

認定NPO法人 キャンサーネットジャパン

イベント公開ページ https://www.bloodcancerforum.jp/night/20260821

認定NPO法人キャンサーネットジャパン（東京都文京区 理事長 岩瀬 哲）は、2023年より毎月1回、血液がんに関するオンラインセミナー「血液がん知っとかナイト」を実施しています。30回目の開催となる2026年8月は「急性リンパ性白血病」をテーマに開催する運びとなりました。

インターネット環境があれば、全国どこからでも参加することが可能です。入院中の病室からでも参加可能なオンラインセミナーは大変好評です。参加は無料です。

【開催概要】

■ 開催日時：2026年8月21日 (金) 19:00～21:00

■ テーマ：急性リンパ性白血病

■ 配信方法：オンライン（zoomウェビナー）

講演(約60分)＋質疑応答(約50分) ※ 講演部分のみ後日アーカイブ配信予定

■ 参加費：無料

■ 対象者：患者さん・ご家族・医療従事者・どなたでも

■ 申込：必要

■ 主催：認定NPO法人キャンサーネットジャパン

■ 詳細：https://www.bloodcancerforum.jp/night/20260821

■ 申込フォーム：https://forms.gle/Dabd85H92Dp2z9Bx9

■ 概要：

急性リンパ性白血病の診断と治療

急性リンパ性白血病では、診断、リスク分類、治療反応性に関して、新たな検査方法が近年組み込まれるようになってきていて、それが治療方針に大きく関わっています。治療方法としては化学療法の強度を上げることで治療成績が向上しているほか、分子標的薬やCAR-T細胞療法の登場で再発・難治性の場合でも治療成績の改善が認められています。これに伴い造血幹細胞移植の役割も変わってきており、これらについてお話させていただきます。

賀古 真一 先生（自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科 学内教授）

2001年に医師となり、2003年より血液内科を専門領域として血液疾患全般の診療を行っています。その中でも特に、造血器腫瘍と再生不良性貧血に対する造血幹細胞移植とその研究に力を入れてきました。急性リンパ性白血病については、第一寛解期での移植適応についての研究などを行っています。

■ プログラム

講演（60分前後） ※後日アーカイブ動画を公開

-休憩10分-

質疑応答（50分前後） ※ライブ配信のみ

※事前質問・当日の質問を受け付けます

詳細 :https://www.bloodcancerforum.jp/night/20260821参加申込フォーム :https://forms.gle/Dabd85H92Dp2z9Bx9

【血液がん知っとかナイト】

血液がん領域のテーマに沿って、毎回各分野を牽引する講師に、解説していただきます。オンラインセミナーであっても参加者が十分に理解を深められるよう、双方向コミュニケーションとなる質疑応答の時間にも重きを置いており、これまでの参加者の満足度も高い人気のセミナーです。また、患者さんやご家族だけでなく、看護師をはじめ多くの医療従事者も参加され、さまざまな立場からの疑問を共有し学べる機会として、活用されています。

https://www.bloodcancerforum.jp/night

【認定NPO法人キャンサーネットジャパン】

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるように、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

https://www.cancernet.jp/

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