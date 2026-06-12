海老名エリアが生活圏。「厚木」駅徒歩4分の新築分譲マンション『サンメゾン海老名厚木駅前』が始動

サンヨーホームズ株式会社

サンヨーホームズ株式会社（代表取締役社長：松岡久志 本社：大阪市西区）は、新築分譲マンション『サンメゾン海老名厚木駅前』（2026年10月下旬販売開始予定）のプロジェクトを始動いたしましたのでお知らせいたします。

サンメゾン海老名厚木駅前

「サンメゾン海老名 厚木駅前」は、神奈川県海老名市において当社初PJとなるマンション計画になります。小田急小田原線・JR相模線「厚木」駅から徒歩4分、大規模開発エリア「海老名」駅へ１駅１分という立地に建ちます。

本物件のコンセプトは４つ。

・ＳＴＡＴＩＯＮ

・ＥＢＩＮＡ

・ＦＵＴＵＲＥ

・ＮＡＴＵＲＥ

ＳＴＡＴＩＯＮ

毎日にゆとりを与えてくれる小田急・JR「厚木」駅徒歩4分という立地。お隣の海老名はもちろん、新宿をはじめ都心駅へも軽快にアクセスでき、多彩な利便を享受する起点となる好ポジションです。

ＥＢＩＮＡ

官民が連携した大規模な開発が進められている「海老名」駅周辺。大型商業施設（ららぽーと海老名、ビナウォーク、シネコン（映画館）やレストラン、アミューズメント施設が揃う）をはじめ、様々な都市機能が集積する注目エリアへ1駅2分。日常使いの生活圏として自在に使いこなすことができます。

ＦＵＴＵＲＥ

小田急・JR「厚木」駅を最寄りとしながら、海老名市役所周辺地区の土地区画整理事業エリアへも近接。今後予定されている新市街地をはじめとした、様々な都市機能を存分に享受するロケーションです。

ＮＡＴＵＲＥ

多彩な生活利便だけでなく、相模川の河川敷をはじめとした豊かな自然も身近な本物件。広い空や緑の潤いを感じられる、穏やかな家族の日常を叶えてくれます。

アクセス

小田急小田原線を利用すれば、「新宿」駅まで55分、「海老名」駅から相鉄線を利用すれば「横浜」駅まで37分、「新横浜」駅まで43分の移動が可能というのがとても魅力です。また、最寄りである東名高速道路の「海老名I.C.」まで車で約2分、海老名JCTや海老名南JCTへもほど近く東西南北どこへも軽快なカーアクセスを叶えてくれます。海山のレジャーはもちろん、人気のアウトレットモール、都心方面など家族の休日に多彩な魅力を与えてくれます。

建物計画

プランについては全邸南向き陽光あふれる配棟計画にしました。面積はファミリーをターゲットに見据え、54.76平方メートル ～72.62平方メートル で全タイプ3LDKプランの計画です。最上階は2戸計画とし、ルーフバルコニーを設置する計画です。最上階の一部住戸は富士山も眺めることができます。南西側に地元主催の花火大会も見えてくる予定です。

また、人と地球にやさしい環境性能「ZEH-M Oriented」を取得予定です。エネルギーを極力使わない「高断熱」仕様に加え、給湯器や照明においてエネルギーを効率よく利用する「高効率設備」を導入することで、建物全体の一次エネルギー消費量を基準から20%以上削減する高い省エネ性を実現します。

その他、1マイクロメートル（0.001mm）未満の泡で優れた洗浄効果、保湿・美容効、保温効果が期待できる「ウルトラファインバブル」を一棟全邸に採用しました。これによりお部屋の全ての水栓やトイレのほか、共用部分の全ての水栓やトイレに至るまでウルトラファインバブルの水を採用できることによる、洗浄効果および建物の配管などの見えない部分の汚れ防止に貢献する計画です。

当社で海老名初プロジェクトとなる「サンメゾン海老名厚木駅前」は、利便性と心地よさが融合する、家族の理想の住まいになるものと考えております。

物件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157159/table/5_1_254b0fe123a530d5cde6960ce382fb49.jpg?v=202606121051 ]■第1期予告概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157159/table/5_2_4aa6c5b13975465951afc806f3604198.jpg?v=202606121051 ]

＜予告広告＞※本物件は一括して販売するか、分割して販売するか未定です。販売戸数等の未確定部分につきましては本広告で表示いたします。※記載の専有面積等は、未分譲の全戸に対してのものです。※本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みに一切応じられません。また、申込順位の確保に関する措置も講じられません。（販売予定時期／2026年10月下旬予定）

ホームページ

「サンメゾン海老名厚木駅前」公式ページ：https://sanmaison.jp/s-atsugiekimae/

「サンメゾン」ブランドサイト：https://sanmaison.jp/

お問い合わせ

「サンメゾン海老名厚木駅前」 販売準備室

TEL：0120-885-805

営業時間 10：00～18：00（水・木曜日定休 ※祝日は除く）