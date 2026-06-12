【新刊情報】大人気「にじいろフェアリーしずくちゃん」シリーズ最新作！『にじいろフェアリーしずくちゃん12トゥインクル・ラブストーリー』（しずくちゃん誕生25周年キャンペーン実施中！）6/12発売！

株式会社 岩崎書店

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168765.html

●ヒト型になった「にじいろフェアリーしずくちゃん」とは？

雲の下にたくさんの妖精がいると知った、雨つぶの妖精・しずくちゃんは、地上のヒト型妖精に会ってみたくて思い切ってふわふわ飛び降りました！ 地上に着陸すると、無事にヒト型妖精に変身！

「にじいろフェアリーしずくちゃん」とは、「しずくちゃん」絵本（460万部の大ヒットシリーズ）を読んできた読者が、小学校中学年になって読むのにぴったりのグレードの楽しい絵童話シリーズです。



最新刊では、夏のときめきラブストーリーを収録。

さらに、1ページまんが、まちがいさがし、心理ゲームも入って楽しさいっぱい！

子どもたちを飽きさせない、ボリュームたっぷりの1冊となっています。

ぼく、しずく。雨つぶの妖精だよ！キャラクター紹介

●内容紹介

「しずくちゃんがいっぱい！」「トゥィンクル・ラブストーリー」の楽しいお話２本立て。

「しずくちゃんがいっぱい！」

しずくの森は梅雨入りして雨が続いています。雲の上では雨つぶの妖精たちがノリノリで雨を降らせていたのです。雲に穴が開いて、地上に落ちてきた雨つぶの妖精たちは、ヒト型に変身！ なんとしずくちゃんとそっくりになってしまったのです。しずくの森は大混乱が・・・！

「トゥィンクル・ラブストーリー」

もうすぐ七夕、しずくちゃん達は学校で、たんざくに書くお願いを考えています。

しずくの森では「はなればなれの星の精の恋人たちが天の川をわたって出会える」という言い伝えがありました。流れ星が落ちた日、しずくちゃんとつむりんはキラキラ光る少女を助けました。少女は記憶を失っていましたが、追いかけてきたイケメンの星の妖精デネブが、少女の名前はベガで自分が恋人だと言うのです。そして、いよいよ七夕の日、もう1人の星の妖精が現れました。

ベガちゃんは記憶がもどるのでしょうか？

ロマンチックな星祭りのお話です！

●書誌情報

書名：『にじいろフェアリーしずくちゃん12

ートゥインクル・ラブストーリー』

著者名：ぎぼりつこ・絵／友永コリエ・作

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,210円（本体1,100円＋税）

判型：A5判 80ページ

対象年齢：小学校低学年～中学年

配本日：2026年6月10日

発売日：2026年6月12日

ISBM：978-4-265-07492-1

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168765.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/ZZ2WLda3U9o

●初回限定特典！ しずくの森の仲間たちシール付き！

にじいろフェアリーしずくちゃん（既11）

にじいろフェアリーしずくちゃん ふしぎなクリスタルをさがせ！

にじいろフェアリーしずくちゃん2 かがやけ！マジカルストーン

にじいろフェアリーしずくちゃん3 ようこそ！ スクールフェスティバル

にじいろフェアリーしずくちゃん4 はじめまして！ 小さな友だち

にじいろフェアリーしずくちゃん5 ホワイトスノーファンタジー

にじいろフェアリーしずくちゃん6 なぞのノアール★マーケット

にじいろフェアリーしずくちゃん7 7つのストーンのひみつ

にじいろフェアリーしずくちゃん8 ときめきウェディング・オーディション

にじいろフェアリーしずくちゃん9 マリンブルーのぼうけん

にじいろフェアリーしずくちゃん10 クリスマスのいたずら子ジカ

にじいろフェアリーしずくちゃん11 ハロウィンの魔女の館

にじいろフェアリーしずくちゃん（既11）

商品紹介ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10161369.html

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しずくちゃん誕生25周年の感謝を込めて、しずくちゃんを応援してくださっている皆さまへ２つのキャンペーンをご用意しました！

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