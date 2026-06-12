″破烈の人形″エンブレムの特別刻印ニッパー付き！　1/100プラモ「ファイブスター物語」破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパックの予約受付がスタート！

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）では2026年6月12日から、｀踊る人形、の紋章や「F.S.S.」ロゴを刻印、グリップも騎体色へと変更したボークス謹製「プロ絶ニッパー」が付属する1/100プラモデル「ファイブスター物語」ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパックを、公式ECサイト「カドカワストア」にて予約受付を開始いたします。

購入方法と商品画像などのグッズ詳細は

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/enewtype/

にて公開中です。



※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。

●商品内容

【特注プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.付き】1/100プラモデル「ファイブスター物語」ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパック

価格：20,900円（税込）

発売日：2026年7月下旬予定

"破烈の人形"エンブレムの特別刻印ニッパー付き！ 1/100プラモ「破烈の人形」

専門職人がひとつひとつ手作業で｀踊る人形、の紋章や「F.S.S.」のロゴを表裏に刻印、かつグリップも騎体色へと変更したボークス謹製「プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.」と、インジェクションプラキット「破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」との数量限定セット。

※1注文あたり3セットに限定させていただきます。

▼有償特典▼

■ボークス謹製「プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.」

プロモデラーの絶対的な経験から開発され、1977年に発売された伝説のボークス造形村ニッパー。

片刃を極限まで薄くすることで、圧倒的な切れ味を誇るプロモデラー仕様。

専門職人がひとつひとつ手作業で｀踊る人形、の紋章や「F.S.S.」のロゴを表裏に刻印、さらにグリップも"破烈の人形"騎体のメインカラー設定色に合わせて変更された特注品だ。

サイズ：全長120mm前後

素材：クロムモリブデン鋼

仕様：本体・全体焼入、刃先・高周波焼入、硬度・全体35/刃52、表面処理・パーカー処理

※交換用バネ付属

発売・販売元：株式会社KADOKAWA

■VSMS（VOLKS SUPER MODELING SERIES）ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）

ボークスのフル可動インジェクションプラキット「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」をベースに、今回新たに立体化されるバリエーション騎体。

カイエン搭乗時の騎体デザインを忠実に再現した「シープヘッド・アスティルーテ」と、本騎発表当初に強烈なインパクトを与えた、月刊ニュータイプ2015年4月号の表紙を飾った描きおろしイラスト版の頭部デザイン「シープヘッド・静」、2種類の頭部パーツが同梱されている。

前商品（ホークヘッド）からは可動機構にも更新が加えられ、「頭部・胴体間関節」「腹部蛇腹関節」「両足首関節」3か所の可動部を、PC（ポリカーボネート）製へアップデート。保持力と耐久性が向上し、GTMが宿す躍動感をより長く・より確かに留めることが可能に。

サイズ：1/100 scale（全高291mm、幅191mm、全長172mm）

素材：4色成型インジェクションプラキット（PS、ABS、TPE、PC製）

仕様：パーツ総数296

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

発売・販売元：株式会社ボークス

★インジェクションプラキット問い合わせ先：株式会社ボークス

URL：https://www.volks.co.jp/cs/contact/

注意事項

※対象年齢15歳以上です。

※この商品はデザイン上、尖ったパーツがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

※画像は完成例です。実際の商品は未塗装の組み立てキットです。

※画像はサンプルです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※ボークス謹製「プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.」は後日、今回とは異なる販売形態を取る可能性があります。

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