【徳島県鳴門市】「場所を選ばず、価値を創る」コクー株式会社、鳴門市応援スタートアップ制度「なるスタ」認定及び四国初となる拠点を開設

鳴門市役所

四国随一の「スタートアップが集まるまち・生まれるまち」を目指す本市では、「コクー株式会社」を鳴門市応援スタートアップ制度「なるスタ」に認定し、本市での挑戦を全面的にサポートします。

■鳴門市応援スタートアップ制度「なるスタ」とは

本市へ進出したスタートアップを「定着させる」ための取り組みとして、主に設立初期段階のスタートアップが抱える「社会的信用」「資金」「知名度・人脈」が不足するといった課題を市が伴走しながらサポートする制度です。

▶「なるスタ」詳細はこちら(https://naruto-biz.com/startup/)から

■市長表敬訪問を実施しました

コクー株式会社

日時：令和８年６月４日（木）午後３時～３時30分

場所：鳴門市役所 ３階 第一応接室

訪問者：コクー株式会社 代表取締役CEO 入江 雄介 氏、地方創生DX室 室長 安藤 崇敬 氏

コクー株式会社は、専門スキルを持つ正社員が伴走する「DX人財支援サービス（EXCEL女子など）」や完全無料のRPAツール「マクロマン」の提供、教育プログラムの展開を通じて、企業の業務効率化と生産性向上をトータルでサポートしています。

■鳴門市での今後の事業活動

デジタルスキルの未経験者も含む女性を対象に講座を実施し、育成したデジタル人財が市内企業で活躍できる“地産地活（ちさんちかつ）”（※）に取り組みます。

（※）“地域の人財が、その地域で活躍すること”を表す造語。コクー株式会社では地方創生の取組みにおいて、地域で生まれ育った人を DX 人財に育成（地産）し、DX推進において活躍（地活）する“地産地活” モデルの実現を目指しています。

■今後もスタートアップ誘致によりイノベーション創出に取り組みます

鳴門市では、スタートアップに実証の場を提供し、スタートアップの成長と本市のイノベーション創出を目指しています。

さまざまな事業領域においてご提案を受け付けておりますので、鳴門市をフィールドとしたビジネスに興味のあるスタートアップの皆様からのご連絡をお待ちしております。

■お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 商工政策課

TEL：088-684-1730