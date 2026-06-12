【酒蔵 忠孝酒造】泡盛『月の蒸溜所』が世界三大酒類コンペティションすべてで最高金賞！IWSC・ISC・SFWSCでトリプル受賞の快挙！

忠孝酒造株式会社

忠孝酒造株式会社（沖縄県豊見城市／代表取締役社長：大城勤）のテロワール泡盛『月の蒸溜所』が、世界的酒類コンペティションのひとつである、「San Francisco World Spirits Competition 2026（以下 SFWSC）」において、最高金賞にあたる「Double Gold」を受賞いたしました。

■ 泡盛『月の蒸溜所』とは

「月の蒸溜所」は、沖縄県伊平屋島産米を100％使用し、地釜甑による米蒸し、甕仕込み、沖縄本島唯一の地釜蒸溜で造られるテロワール泡盛です。香ばしいおこげ香とベイクドフルーツを思わせる上品な甘い香りが特徴で、沖縄の風土と伝統技術を映し出すプレミアムブランドとして世界的な評価を獲得しています。

■世界三大酒類コンペティションで最高位受賞

今回受賞したSFWSCは、アメリカ最大級かつ世界的権威を持つ酒類品評会として知られ、世界中の蒸溜酒が出品されます。その中で「Double Gold」という評価は、審査員全員がGold評価を付けたお酒のみに授与される極めて高い評価です。

IWSC（International Wine & Spirit Competition：以下IWSC)にて焼酎部門最高位トロフィー、ISC（International Spirits Challenge：以下IWSC）での焼酎部門最高位トロフィー受賞に続き、 SFWSCにおいても焼酎部門最高金賞を受賞したことで、世界三大酒類コンペティションと称される主要国際大会すべてで、最高位クラスの賞を受賞した泡盛となりました。

これは泡盛業界初の快挙であり、焼酎業界全体においても稀なケースです。

IWSC＆ISCトロフィーW受賞リリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000079957.html

■IWSC（International Wine & Spirit Competition）とは

英国・ロンドンで1969年に創設された世界有数の酒類コンペティション。ワインや蒸留酒など様々なお酒が世界各国から約1万点出品され、専門家によるブラインドテイスティングと分析評価によって審査される。酒類業界で最も権威ある国際品評会の一つとして知られ、受賞結果は世界市場における品質評価の指標となっている。

■ISC（International Spirits Challenge）とは

英国で1995年に創設された蒸留酒専門の国際コンペティション。世界70カ国以上から多数の銘柄が出品され、業界トップクラスの専門家による厳格なブラインド審査が行われる。世界の蒸留酒業界において高い信頼性と影響力を持ち、受賞は国際市場での品質保証として高く評価されている。

■SFWSC（San Francisco World Spirits Competition）とは

米国サンフランシスコで2000年に創設された世界最大級の蒸留酒コンペティション。世界中から数千点の蒸留酒が出品され、専門審査員によるブラインドテイスティングで評価される。特に最高金賞にあたる「Double Gold」は、全審査員が金賞評価を与えた銘柄のみに授与される栄誉ある賞として知られている。

■ 沖縄の風土と伝統技術を世界へ

『月の蒸溜所』は、沖縄本島で一番小さな蒸溜所。この蒸溜所で造られているのが、手造りのテロワール泡盛「月の蒸溜所43度」です。

忠孝酒造が長年培ってきた技術や研究、沖縄県産米によるテロワール表現を結集し、“世界で評価される泡盛”を目指して開発されました。

今回の受賞を通じて、泡盛という沖縄特有の蒸溜酒文化を、さらに世界へ広げてまいります。

■ 商品概要

商品名：月の蒸溜所

品目：泡盛

アルコール分：43%

内容量：500ml

原料米：沖縄県伊平屋島産米

希望小売価格：5,500円（税込

月の蒸溜所特設サイト :https://chuko-online.com/html/page13.html?srsltid=AfmBOoo1TGDld6GoZrz4VqAzh-hGPwfyffEfJDGieKd6wRfFho_O2NxH

■ 『月の蒸溜所43度』これまでの主な受賞歴

・IWSC 2025

Shochu Trophy（焼酎部門最高賞） 99点（世界最高得点）

・ISC 2025

Trophy（焼酎部門最高賞） 、最高金賞

・SFWSC 2026

Double Gold（最高金賞）

忠孝酒造 受賞歴

■2025 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

★「Shochu Producer Trophy（焼酎・プロデューサー・トロフィー）」受賞

・【焼酎部門トロフィー部門最高賞、最高得点（99点）】月の蒸溜所 43度

・【最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【金賞（95点）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【銀賞（92点）】よっかこうじ 43度

・【銀賞（92点）】忠孝 30度

・【銀賞（91点）】夢航海 30度

■2025 ISC（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）：焼酎部門

・【トロフィー＆ダブルゴールド（最高金賞）】月の蒸溜所 43度

・【ゴールド（金賞）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【ゴールド（金賞）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【シルバー（銀賞）】夢航海 30度

・【ブロンズ（銅賞）】よっかこうじ 43度

・【ブロンズ（銅賞）】忠孝 30度

■2025 TWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎・泡盛部門

・【最高金賞】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【最高金賞】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【金賞】忠孝 GOLD PREMIUM 30度

・【銀賞】月の蒸溜所 43度

・【銅賞】よっかこうじ 43度

・【銅賞】忠孝 30度

・【銅賞】夢航海 30度

■2024 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

・【焼酎部門トロフィー部門最高賞、最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度

・【最高金賞（99点）】忠孝 甕熟成 18年古酒

・【金賞（96点）】夢航海 30度

・【銀賞（93点）】月の蒸溜所 43度

■2024 フェミナリーズ世界ワインコンクール：日本蒸留酒部門

・【金賞】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度

・【金賞】よっかこうじ 43度

・【金賞】月の蒸溜所 43度

■2024 Kura Master：泡盛部門

・【プラチナ賞】月の蒸溜所 43度

■令和6年度 泡盛鑑評会

・沖縄県知事賞（銘柄名：古酒 忠孝）

忠孝酒造株式会社

1949年に沖縄県豊見城(とみぐすく)の地で創業。

当社一番の個性は【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵】であること。

『至高の熟成を極める』という想いから、平成元年に業界で初めて熟成甕の研究を開始し、窯元としても33年の歴史を持ちます。

『泡盛文化の継承と創造』を基本理念とし、泡盛の新たな可能性を追求するとともに、さらなる進化に向かって挑戦し続けます。





■公式サイト＆SNS

・公式サイト： https://www.chuko-awamori.com/

・オンラインショップ： https://chuko-online.com/

・Instagram： https://www.instagram.com/chukoshuzo_okinawa/

・Twitter： https://twitter.com/chukoshuzo

・Facebook： https://www.facebook.com/chukoshuzo



■ 会社概要

名称 ：忠孝酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 大城 勤

所在地：沖縄県豊見城市字名嘉地132番地

設立 ：1949年(昭和24年)



【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】

忠孝酒造株式会社 広報担当：黒野

e-mail：call@chuko-awamori.com