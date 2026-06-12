【初期費用ゼロ】次世代プロジェクト管理AI「HARVASK」が無料プランを開始！AIに作業を丸投げ

株式会社WOWN

株式会社WOWN（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：藤岡 拓己）が開発・提供する

AIエージェント搭載ツール「HARVASK（ハーバスク）」が、

このたび新たに無料（フリー）プランの提供を開始いたしました。

本プランにより、議事録作成や競合調査、資料作成・整理といった毎日の事務作業を「AIメンバー」に丸投げできる新しい業務体験を、コスト負担なく手軽にお試しいただけるようになります。

■ 背景：AI導入の「心理的・コスト的ハードル」を解消し、真の業務効率化をお届けしたい

近年、生成AIやAIエージェントの業務活用が急速に広がる中、多くの企業が生産性向上を目指して新しいツールの導入を検討しています。

しかし、実際の現場では「自社の業務フローにどう組み込めばいいかわからない」「費用対効果が見えづらく、有料プランの契約に踏み切れない」といった課題が浮き彫りになっています。

また、複数のAIツールと既存のタスク管理ツールを併用することで、かえって情報が分散し「二重管理」が発生してしまうケースも少なくありません。

HARVASKは「AIをチームの一員として迎え入れる」ことをコンセプトとした、人とAIが協働するための業務OSです。 今回、新たに無料プランをご用意することで、導入におけるコストの壁を取り払い、「AIに仕事を任せる」という次世代のプロジェクト管理を、より多くの企業やチームにリスクなく体験していただき、組織全体の生産性向上に貢献したいと考えております。

■ HARVASK（ハーバスク）とは：人とAIで動かす、組織のワークスペース

登録URL：https://www.harvask.com/

HARVASKは、業務担当者やマネージャーがそのまま使える設計の次世代ツールです。 最大の特徴は、一般的な業務ツールと同じように「タスクを作成し、担当者をAIに設定するだけ」で、AIが自律的に調査・資料作成・整理などを進行する点です。

- AIアシスタントへのタスク丸投げ：タスクを担当させると、AIが自律的に計画を立て、作業を進めます。 使い続けるほどに自社の業務を学習し、あなただけの頼れるAIへと育ちます。- 直感的な課題・プロジェクト管理：サブタスク・依存関係・カスタムワークフローを標準装備。 タスクの作成から進捗・期限管理まで直感的なUIで実行できます。- ガントチャートによる全体俯瞰：プロジェクト全体の進行を可視化。 フィルターやズーム機能により、マネージャーの的確な意思決定を支えます。

＜こんな業務をAIにお任せいただけます＞

- リサーチ・競合調査：新しいプロジェクトを立ち上げる際の情報収集や競合他社のリサーチをAIにアサインすることで、初動のスピードを圧倒的に高めます。- 資料のドラフト作成・整理：会議の議事録要約や、バラバラになったドキュメントの構造化など、時間のかかる事務作業をAIがスピーディに処理します。

■ 想定ユーザー

AIツールの導入を検討中の企業：

まずはコストをかけずに、最新のAIエージェントの実力を試験導入してみたい事業者

事務作業の工数を削減したい部門：

議事録、リサーチ、資料整理などの反復作業を効率化し、コア業務に集中したいマネージャーや担当者

ツールの乱立を防ぎたいチーム：

タスク管理、Wiki、AIチャットなど複数ツールを行き来する手間をなくし、情報を一元管理したい組織

■ 今後の展開

株式会社WOWNでは今後もHARVASKの機能アップデートを継続してまいります。 無料プランを通じてユーザーの皆様から寄せられたフィードバックをもとに、AIエージェントの精度向上や、様々な外部ツールとのシームレスな連携機能を順次拡充していく予定です。 人間とAIが自然に協働し、誰もが本来の創造的な仕事に専念できる社会の実現に向けて、次世代業務支援AIエージェントとしての価値を高め続けてまいります。



無料体験はこちら▶︎https://www.harvask.com/(https://www.harvask.com/)

■ 会社概要

会社名：株式会社WOWN

所在地：〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目5-1

代表者：代表取締役 藤岡 拓己

設立：2022年6月1日

事業内容：システム開発および開発支援／ホームページ等WEB制作／DXコンサルティング／自社開発

URL：https://www.wown.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

URL：https://www.wown.co.jp/contact/