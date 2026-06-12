手軽に始める3Dスキャン、ハンディ型3Dスキャナー3DMakerpro 「Fox」の販売を開始【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、3DMakerpro社製ハンディ型3Dスキャナー「Fox」の販売を開始いたしました。
Foxは、軽量かつコンパクトな設計により、手軽に3Dスキャンを始められるエントリーモデルのハンディ型3Dスキャナーです。
0.07mmのスキャン精度とNIR（近赤外線）光源を搭載し、小型から中型サイズの対象物まで、安定した形状取得を実現します。
また、直感的な操作性とソフトウェアによる自動処理機能により、専門的な知識がなくてもスムーズに3Dデータ化を行うことが可能です。
これにより、初めて3Dスキャンを導入するユーザーから、試作・検証・デジタルアーカイブなどの用途まで幅広く対応します。
■Foxの主な特長
0.07mmのスキャン精度とNIR光源による安定した計測
0.07mmのスキャン精度とNIR光源の組み合わせにより、細部形状まで安定したデータ取得を実現します。
反射や環境光の影響を受けにくく、さまざまな素材や形状の対象物に対応可能です。
軽量・コンパクト設計による高い操作性
本体重量約210gの軽量設計により、長時間のハンドスキャンでも負担を抑えた運用が可能です。
持ち運びやすく、現場でのスキャン作業にも適しています。
3Dデータ活用を前提とした幅広い用途対応
小型部品の試作検証から造形物のデジタルアーカイブまで、取得した3Dデータをさまざまな分野で活用できます。
3Dプリントや設計検証など、後工程までを見据えたスキャンが可能です。
■活用シーン
Foxは、以下のような活用が可能です。
- 3Dプリント用データ作成
- 試作・リバースエンジニアリング
- 工業部品やプロトタイプの形状確認
- 文化財や造形物のデジタルアーカイブ
- 教育・研究用途における3Dデータ活用
■製品概要
製品名：Fox
スキャン精度：0.07mm
スキャン方式：NIR（近赤外線）
対象サイズ：小型～中型対象物
重量：約210g
対応OS：Windows / macOS
製品ページはこちら :
https://apple-tree.co.jp/brand/3dmakerpro/fox/
オンラインストアはこちら :
https://apple-tree.shop/?pid=192040893
会社情報
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /
3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /
新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp
PollyPolymer：https://pollypolymer.jp