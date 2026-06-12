手軽に始める3Dスキャン、ハンディ型3Dスキャナー3DMakerpro 「Fox」の販売を開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、3DMakerpro社製ハンディ型3Dスキャナー「Fox」の販売を開始いたしました。

Foxは、軽量かつコンパクトな設計により、手軽に3Dスキャンを始められるエントリーモデルのハンディ型3Dスキャナーです。

0.07mmのスキャン精度とNIR（近赤外線）光源を搭載し、小型から中型サイズの対象物まで、安定した形状取得を実現します。

また、直感的な操作性とソフトウェアによる自動処理機能により、専門的な知識がなくてもスムーズに3Dデータ化を行うことが可能です。

これにより、初めて3Dスキャンを導入するユーザーから、試作・検証・デジタルアーカイブなどの用途まで幅広く対応します。

■Foxの主な特長

0.07mmのスキャン精度とNIR光源による安定した計測

0.07mmのスキャン精度とNIR光源の組み合わせにより、細部形状まで安定したデータ取得を実現します。

反射や環境光の影響を受けにくく、さまざまな素材や形状の対象物に対応可能です。

軽量・コンパクト設計による高い操作性

本体重量約210gの軽量設計により、長時間のハンドスキャンでも負担を抑えた運用が可能です。

持ち運びやすく、現場でのスキャン作業にも適しています。

3Dデータ活用を前提とした幅広い用途対応

小型部品の試作検証から造形物のデジタルアーカイブまで、取得した3Dデータをさまざまな分野で活用できます。

3Dプリントや設計検証など、後工程までを見据えたスキャンが可能です。

■活用シーン

Foxは、以下のような活用が可能です。

■製品概要

- 3Dプリント用データ作成- 試作・リバースエンジニアリング- 工業部品やプロトタイプの形状確認- 文化財や造形物のデジタルアーカイブ- 教育・研究用途における3Dデータ活用

製品名：Fox

スキャン精度：0.07mm

スキャン方式：NIR（近赤外線）

対象サイズ：小型～中型対象物

重量：約210g

対応OS：Windows / macOS

会社情報

製品ページはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/3dmakerpro/fox/オンラインストアはこちら :https://apple-tree.shop/?pid=192040893APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp