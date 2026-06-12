異色時代劇『黒牢城』の舞台裏を探る！黒沢清監督が「松岡ひとみのシネマコネクション」第100回特別ゲストに登壇

株式会社オフィス・シネマレスト

ミッドランドスクエア シネマと株式会社オフィス・シネマレストは、カンヌ国際映画祭で大きな注目を集めた時代劇映画『黒牢城』の上映を記念し、映画パーソナリティー・松岡ひとみが企画・コーディネートを行うトークライブ「松岡ひとみのシネマコネクション」を開催いたします。



この記念すべき100回目には、初の時代劇と本格推理ものの融合に挑む鬼才・黒沢清監督がゲストとして登壇し、撮影の舞台裏やカンヌでのエピソードを深掘りしたプレミアムなトークをお届けいたします。

チケット発売は劇場ホームページで、6月14日(日)0:00 (6月13日(土)24:00)より開始

6月14日(日)の劇場OPEN時より劇場でも販売を開始いたします。

また、開催概要や過去のイベント実績もご確認いただければ幸いです。記念すべき100回イベントにご期待ください。

チケット購入ページ :https://www.midland-sq-cinema.jp/index.html

「松岡ひとみのシネマコネクション」とは？

「松岡ひとみのシネマコネクション」とは、ミッドランドスクエア シネマと、取材歴30年以上の映画パーソナリティー・松岡ひとみが共同企画する不定期開催のトークイベントです。本イベントでは、特に以下の魅力を感じていただけるでしょう。

魅力1：プロによる映画の舞台裏

取材歴30年以上、年間100本以上の映画人をインタビューしてきた松岡ひとみ。彼女だからこそ知る撮影秘話を聞けば、大好きなあの作品が一層愛おしくなるはずです。

魅力2：監督や俳優から直接話が聞けるチャンス！

幅広い映画人へのネットワークを活かし、豪華ゲスト（監督・俳優）が急遽参戦することもあります。作品の深掘りだけでなく、ゲストの人生論に迫るトークや、参加者からの直接質問コーナーも見どころです。

魅力3：映画ファン・映画人とつながるアットホームな場

アットホームな雰囲気の中、抽選会やじゃんけん大会などの楽しみも盛りだくさん。映画好き同士の交流が促進されます。なお、今回の『黒牢城』のイベントでは、抽選会やサイン会の実施の予定はありませんので、あらかじめご了承ください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183438/table/16_1_c415409e1461016782105e21548d3b87.jpg?v=202606121051 ]

過去のイベント実績：

Vol.8『黄色い涙』 【ゲスト】犬童一心監督

vol.16『THE3名様 ～リモートだけじゃ無理じゃね？～』 【ゲスト】佐藤隆太、岡田義徳、塚本高史、森谷雄監督

vol.21『リング』(35mmフィルム上映) 【ゲスト】脚本家・高橋洋氏

Vol.50『ゴジラ-1.0』 【ゲスト】山崎貴監督

vol.75『キサラギ』 【ゲスト】佐藤祐市監督

映画パーソナリティー、松岡ひとみのコメント

「100回記念という特別な節目を迎えられるのは、これまで支えてくださったファンの皆様のおかげです。多くの反響をいただき、本当に感謝しています。会場で皆様にお会いできることを楽しみにしています。」

また、7月には「おいしい映画祭プラス」というビッグイベントも控えております。本作の詳細については、以下をご覧ください。

https://oiceiga.com/

『黒牢城』作品紹介

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。生と死に向き合う戦国の世にあって、村重は殺さずの信念を守る武将だった。村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心する。そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相と、村重がたどり着いた決断とは…。

タイトル：『黒牢城』

原作：米澤穂信「黒牢城」（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

音楽：半野喜弘

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

6月19日（金）全国公開

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

映画公式サイト：

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/