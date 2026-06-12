ナチュラルスマイルピザ、6月限定で「マルゲリータご注文で肉厚フライドチキンプレゼント」キャンペーンを開催

有限会社ナチュラルスマイル「マルゲリータご注文で肉厚フライドチキンプレゼント」キャンペーン。2026年6月1日から6月30日までの期間限定で開催。

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」全3店舗にて、2026年6月1日（月）から6月30日（火）までの期間限定で、「マルゲリータご注文で肉厚フライドチキンプレゼント」キャンペーンを開催しています。

本キャンペーンでは、定番人気商品の「マルゲリータ」をご注文いただいたお客様へ、お値段そのままで肉厚フライドチキンをプレゼントします。Mサイズには肉厚フライドチキン1本、Lサイズには2本をお付けし、定番人気のマルゲリータをよりお得に楽しめる期間限定企画として実施します。

ご家族での夕食や週末の団らん、ホームパーティーなど、さまざまなシーンでご利用いただける内容となっています。

定番人気のマルゲリータをよりお得に楽しめる期間限定企画

ナチュラルスマイルピザは、鹿児島市中山・武岡、日置市伊集院で営業するピザテイクアウト専門店です。

今回対象となる「マルゲリータ」は、特製ポモドーロ、パルメザンチーズ、モッツァレラチーズ、バジルソース、ミックスチーズを使用した定番人気商品です。

トマトの旨みとチーズのコク、バジルの香りが楽しめるシンプルな組み合わせで、お子様から大人まで幅広い世代のお客様に支持されています。

特製ポモドーロ、モッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、バジルソースを使用した定番人気商品のマルゲリータ

今回のキャンペーンでは、人気のマルゲリータに加え、外はサクッと、中はジューシーに仕上げた肉厚フライドチキンをセットで提供します。追加料金なしでボリューム感を高められることから、夕食利用や家族利用にもおすすめの企画となっています。

鹿児島市・日置市での夕食やテイクアウト需要に対応

近年、自宅で家族や友人と食事を楽しむテイクアウト需要は引き続き高く、ピザとサイドメニューを組み合わせた食事スタイルも定着しています。

ナチュラルスマイルピザでは、電話注文、店頭注文、モバイルオーダーに対応し、出来立ての商品をスムーズに受け取ることができます。

また、中山本店・武岡店では出前館によるデリバリー注文にも対応しており、ご自宅や職場などから手軽にご注文いただけます。

伊集院店では店頭注文、電話注文、モバイルオーダーによるテイクアウトに対応しており、日置市くらし応援クーポンによる10％キャッシュバック対象店舗として、多くのお客様にご利用いただいています。

今回のキャンペーンは、鹿児島市中山エリア、武岡エリア、日置市伊集院エリアで夕食や週末の食事を検討しているお客様に向けて企画しました。人気のマルゲリータと肉厚フライドチキンの組み合わせを、お得に楽しめる機会として提案します。

キャンペーン概要 マルゲリータご注文で肉厚フライドチキンプレゼント

実施期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

内容

マルゲリータご注文で肉厚フライドチキンプレゼント

特典内容

Mサイズ：肉厚フライドチキン1本

Lサイズ：肉厚フライドチキン2本

キャンペーン特典の肉厚フライドチキン。Mサイズ注文で1本、Lサイズ注文で2本をお値段そのままでプレゼント。

販売価格

Mサイズ：税抜1,480円（税込1,598円）

Lサイズ：税抜1,980円（税込2,138円）

対象店舗

中山本店・武岡店・伊集院店

注文方法

店頭注文・電話注文・モバイルオーダー・出前館（一部店舗）

ナチュラルスマイルピザについて

ナチュラルスマイルピザは、鹿児島市中山本店・武岡店、日置市伊集院店の3店舗を展開するピザテイクアウト専門店です。

電話注文、店頭注文、モバイルオーダーに対応し、地域のお客様に出来立てのピザを提供しています。定番商品から期間限定商品、クォーターピザまで幅広いメニューを取り揃え、家族利用や夕食利用を中心に多くのお客様にご利用いただいています。

また、2026年5月からは中山本店・武岡店で出前館によるデリバリーサービスを開始し、テイクアウトに加えてデリバリー需要にも対応しています。

店舗情報

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

住所：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

住所：鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 レジデンス武岡1階

TEL：099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

住所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

営業時間

10:30～20:00（年中無休）

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営