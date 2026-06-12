SAMURAI、東京都が提供する「東京デジタルアカデミー 若手エンジニアコース」に教材提供事業者として参画

株式会社SAMURAI

株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田吾立、以下：SAMURAI）は、東京都が提供する「東京デジタルアカデミー 若手エンジニアコース」において、GovTech東京が選定したリスキリング講座として、「Go講座」「React講座」「AI・機械学習講座」の3講座を提供いたします。

東京デジタルアカデミー 若手エンジニアコースは、35歳以下の若手エンジニアを対象に、デジタル分野におけるスキル向上とキャリアアップを支援するリスキリングプログラムです。

SAMURAIは、本プログラムを通じて、Webアプリケーション開発やAI・機械学習分野における実践的な学習機会の提供を支援しています。

■提供講座

詳細を見る :https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/253_1_a560332fc918706061b0f7df69a6db79.jpg?v=202606121051 ]

受講者は、Webアプリケーション開発に必要なバックエンドおよびフロントエンドの実践スキルに加え、Pythonを活用したデータ分析や機械学習の基礎から成果物作成まで、段階的に学習を進めることができます。

■受講費用のサポートについて

本プログラムでは、リスキリングプログラム修了後、受講費用について最大30万円のサポートを受けることができます。

※助成金の受給には、リスキリングプログラムをすべて修了することが条件となります。詳細は公式サイト(https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/)をご確認ください。

■申込スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/253_2_049b8818385408089e091340a22a414a.jpg?v=202606121051 ]申込スケジュール・助成金の詳細 :https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/東京デジタルアカデミー 若手エンジニアコースについて

東京都が実施するデジタル人材育成事業の一環として、35歳以下の若手エンジニアを対象に、

短期間でスキルアップ可能なリスキリングプログラムを提供するとともに、就業支援まで含めて伴走型で行うことで、デジタル分野でのキャリアアップを支援する事業です。

詳細や対象条件、申込方法については公式サイトをご確認ください。

公式サイト：https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/