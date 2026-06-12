猛暑下の建設現場に向け「ハイブリッド冷却作業着」（ペルチェデバイス×ファン付きウェア）を共同開発！

株式会社昭和商会図-1ハイブリッド冷却作業着_着用写真

（株）昭和商会（本社：名古屋市昭和区、代表取締役：佐野 修唯）は、戸田建設（株）（本社：東京都中央区、社長：大谷 清介）と共同で、近年厳しさを増す夏の猛暑に対応するため、『ペルチェデバイス』と『ファン付きウェア』を組み合わせた新型熱中対策ウェア、『BIG PLT FAN VEST』を開発しました。

本デバイスは従来のファン付きウェアでは冷感の効力を発揮しにくい、35℃を超える高温環境あるいは、多湿環境において、外気温条件下で、冷却部表面温度が最大約22℃低下するペルチェデバイス※1を組み合わせることにより、従来のファン付きウェアでは対応しきれなかった猛暑環境下でも確実な冷感を届け、現場の熱中対策を強化するものです。

※1直流電流を流すと一方の素子の面で吸熱、他方の面で発熱する半導体熱電素子を冷却器として用いた装置開発の背景：従来のファン付きウェアの限界と、熱中症対策の義務化

開発の背景：従来のファン付きウェアの限界と、熱中症対策の義務化

近年、夏季の記録的な猛暑により、屋外や空調設備のない屋内での作業環境は過酷さを増しています。

さらに、労働安全衛生規則の改定により、令和7年6月1日から『職場における熱中症対策の強化』が義務付けられ、事業者はこれまで以上の対策が求められています。

しかしながら、これまで現場の暑さ対策の主流であったファン付きウェアは、外気温が35℃を超える猛暑環境下では熱風を取り込んでしまい、十分な冷却効果が得られないという課題がありました。

この課題を解決するため、当社はまずペルチェデバイス単体での室内試験を行い、冷却性能の基礎検証を実施しました。（2024年3月27日ニュースリリース『酷暑環境での体温上昇を抑制する背負い式大型冷却デバイスを開発』）

その成果を基に、ペルチェデバイスとファン付きウェアを組み合わせた冷却作業着を試作し、複数現場での実地検証を経て、『ハイブリッド冷却作業着』を開発しました。

『ハイブリッド冷却作業着』の3つの特長

ハイブリッド冷却作業着は、『ペルチェデバイス』『空調ファン』『専用服地』の3つの要素を最適に統合しています。

図-2ハイブリッド冷却作業着_外形図

１.『ペルチェデバイス』により高温環境下でも確実に冷却

直流電流によって直接冷却するペルチェデバイスを搭載し、外気温条件下で冷却部表面温度が最大約22℃低下することを確認しました。また、時間周期で冷却に強弱をつけるゆらぎ制御を採用し、身体が冷たさに慣れてしまう現象を防ぎながら、4時間以上の連続稼働を可能としています。

２.15Vの高出力『空調ファン』との相乗効果による快適性の向上

図-3 ペルチェデバイス＿3Dレンタリング画像

バッテリー出力を15Vに高めた強力な送風により、気化熱効果※2を最大化します。この空調ファンとペルチェデバイスを一体化した構造とすることで、従来ペルチェデバイスの課題であった装着部周辺の熱こもりを解消しました。

※2液体が蒸発する際に周囲の熱を吸収する性質のことで、汗の蒸発により体温を下げる冷却効果

３.現場の安全装備に完全対応したデザイン

ペルチェデバイスは側面から排気する独自形状を採用しており、排熱口が塞がれないことから、反射チョッキ（通称：トラチョッキ）やフルハーネス型墜落制止用器具と併用可能です。現場の実際の動作を妨げない、実用的なデザインに仕上げています。

現場での実地検証：猛暑環境で働くプロからも支持の声

図-3 温冷感アンケート図-4 ファン付きウェアとの比較アンケート結果

2025年度に試作モデルを実際の工事現場で検証した結果、アンケートでは約65%の作業員が「涼しくて良い」「少し涼しい」と回答し（図-3）、従来のファン付きウェアと比較しても同等以上の評価が7割を超え、さらにその約半数以上の方から「涼しくて良い」「少し涼しい」という評価を頂きました。（図-4）

また、「より長時間のバッテリー駆動やフルハーネス型墜落制止用器具と併用可能になるのであれば、現場でぜひ着用したい」といった期待のコメントが数多く寄せられており、これらの意見を反映し、バッテリー駆動時間の延長と安全装備への対応の両立を実現しました。

今後の展開

昭和商会では、長年にわたり保安・安全用品および暑熱対策商品の提案を行ってきた知見を活かし、今後も現場で働く方々の声を製品開発へ反映することで、より実用性の高い暑熱対策ソリューションの実現に貢献してまいります。

建設業、製造業、物流業をはじめとする様々な業界において、作業環境や用途に応じた暑熱対策ニーズへの対応を進めるとともに、企業ごとの要望に応じた別注仕様やOEM展開についても関係各社と連携しながら検討を進めてまいります。

昭和商会は今後も、現場を知る企業として、お客様とメーカーをつなぐ役割を果たしながら、熱中症災害の低減と安全で快適な職場環境づくりに貢献してまいります。

株式会社昭和商会

株式会社 昭和商会

所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地

代表者：代表取締役社長 佐野 修唯

設立：1961年2月

事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社



HP：https://www.showashokai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/

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