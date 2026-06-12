“トコとん釣りを楽しむ”「よかトコ！釣りプロジェクトin上五島2026」開催！「釣りよかでしょう。」＆「ドランクドラゴン」 鈴木拓 参戦！参加者募集中！

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新上五島町は、2026年10月11日（日）に「第4回 よかトコ！釣りプロジェクトin上五島2026」を開催します。

本イベントは、釣り文化振興モデル港「青方港」を舞台に、自然の中での釣りの魅力を体感するとともに、釣りマナーや環境保全への意識向上を目的として実施するものです。

第4回目となる今回は、新上五島町釣り観光大使を務める大人気動画クリエイター「釣りよかでしょう。（YouTubeチャンネル登録者175万人）」に加え、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の 鈴木拓 がイベントに参加し、大会を盛り上げます。

また、昼食には地元の味「五島うどん」を用意するほか、大会終了後には、新上五島町産の新鮮な魚介類を活用した懇親会を開催。島ならではの“食”の魅力も体感いただけます。

初心者からベテランまで幅広く楽しめる大会として開催いたします。

〇釣り文化振興モデル港「青方港」を拠点とした釣り大会を開催

長崎県の離島・新上五島町は、豊かな海に囲まれ、全国から多くの釣り人が訪れる人気の釣りスポットです。

会場となる「青方港」は、2022年に国土交通省より「釣り文化振興モデル港」に指定され、全国初となる沖防波堤の釣り場整備が行われています。

本イベントでは、初心者からベテランまで幅広い方に釣りを楽しんでいただくとともに、釣り文化の持続的な発展を目指します。

〇地域の魅力発信・環境保全にも取り組み

イベントでは、釣り大会に加え、清掃活動を実施。

さらに、大会終了後には釣りマナー啓発CM（15秒）を制作し、長崎県内地上波にて放送予定です。

イベントを一過性に終わらせることなく、継続的な釣りマナー意識の向上につなげます。

また、昨年放送した「鈴木拓vs釣りよかでしょう。釣りビンゴで大バトル！」の続編制作も予定しており、 長崎文化放送 にて放送予定です。

また、島内外から訪れる参加者に対し、新上五島町の自然や食、釣り文化など地域資源の魅力を発信してまいります。

【イベント概要】

■開催日

2026年10月11日（日）

■開催場所

新上五島町 青方港

■内容

釣り大会、清掃活動、表彰式、懇親会 ほか

■参加費

沖堤防・岸壁：3,000円

船釣り：7,500円

■参加資格

小学生以上 ※小学生は親権者同伴必須

■参加方法

チケット事前購入制（先着順）

※沖堤防・岸壁と「船釣り」では集合時間・受付場所が異なります。

※雨天時は内容変更となる場合があります。また、「船釣り」のみ天候等の影響により中止となる場合がありますが、その場合でも「沖堤防・岸壁」での釣り大会は実施する場合があります。

皆さん、“トコとん釣りを楽しむ”新上五島での釣りをぜひお楽しみください。

詳しくはホームページをご確認ください。

https://www.ncctv.co.jp/5ch/yokatsuri/

主催：よかトコ！釣りプロジェクトin上五島実行委員会

（探訪～四季を味わう上五島実行委員会、 長崎文化放送 ）

問い合わせ：よかトコ！釣りプロジェクトin上五島実行委員会

メールアドレス：yokatsuri@ncc-tv.co.jp