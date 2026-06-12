生活行動研究を軸にした「歳事リアル行動データ：年末年始の休暇編」のご案内

株式会社クレオ

生活者視点をベースに、マーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、「年末年始の休暇」の過ごし方・購入実態等がわかる歳事リアル行動データをご案内いたします。

自社の販売データだけで判断していると、歳事マーケットの捉え方は、どうしても限られてしまいます。また、生活者データを取得している企業さまでも、すべての歳事を継続的に追えているケースは多くありません。

歳事リアル行動データは「見えているつもりで、まだ見えていない部分」を補うためのデータです。

本データは、生活者の記憶が新しい歳事直後に調査し、その時期をどのように過ごし、何に、どこでお金を使っているのかを詳細な項目で把握したものです。最新の2025年生活者データを自社売上の昨年実績と照らし合わせてチャンスロスを検証したり、3カ年比較や同曜日周りの動向を分析することで、2026年の予測を立てることも可能です。

商品企画や販促設計、売り方の見直しを検討するうえで、視野を広げる材料としてご活用いただけます。

｜詳細こちらからご確認いただけます

▼「年末年始の休暇」生活者データ(https://kreo.jp/service/consumer_data/260129_wintervacation?utm_source=PRTIMES_260611&utm_medium=PR)

■商品概要

商品名：「年末年始の休暇に関するアンケート」

販売形態：Excel （GT/性別・年代別・エリア別クロス集計）

販売価格：56千円(税抜き)/年 ※3カ年セット150千円（税抜き）

｜このほか、15年以上の生活者データ分析から導く、長期視点でのギフト歳時マーケットの「現在地」と「これから」を分析したレポートも発行しております

▼歳時時系列ギフトパッケージレポート(https://kreo.jp/news/260212_saiji-gift?utm_source=PRTIMES_260611&utm_medium=PR)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クレオ マーケティング開発課

担当：水野、松本

E-mail：marketing-ae@kreo.jp（お問い合わせ専用）

■会社概要

企業名：株式会社クレオ

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 横井 司

事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション

設立：1968年12月

資本金：8,284万円

https://kreo.jp/