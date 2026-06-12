株式会社クオレガ、新卒・中途年間100名採用へ─中途即戦力採用を大幅加速、新卒初任給は最大37万円

株式会社クオレガ

年間約6万人以上の転職支援を行い、国内外の「食・宿泊」に関わる社会的課題の解決に取り組んでいる株式会社クオレガ（所在地：東京都港区、代表取締役：佐藤康成）は、インバウンド需要の急増に伴う「食・宿泊」業界の深刻な人手不足を解消し、さらなる事業拡大とマルチプロダクト展開を加速させるため、100名規模の採用計画を決定いたしました。今回は特に、組織の急拡大を牽引する中途マネージャー・役職者採用、および新卒を含めた、次世代のコアメンバーの採用を強化いたします。

～「日本の価値を上げる」ための事業拡大、採用強化の背景～

政府目標では、訪日外国人は2030年に6,000万人、旅行消費額は15兆円*に達するとされています。 市場が急激な成長を遂げる一方、当社が提供するサービスへのニーズも拡大し続けており、事業をさらに拡大させるための組織体制の強化が急務となっています。

*出展：国土交通省 観光庁「観光立国推進基本計画」

当社は「食」×「人材」×「IT」を軸に、採用DXプラットフォームを通じた本質的な課題解決に挑んできました。 2024年に宿泊業界へ参入し、2025年には外国人採用支援サービスを開始しています。

社会課題の解決スピードを上げ、さらなるマルチプロダクト展開を推進するためには、テクノロジーを活用しつつ顧客に深く寄り添える「人」の力が不可欠です。 事業基盤の強化と非連続な成長を実現するため、今回の100名規模の採用計画を決定いたしました。

次世代リーダーが育つ「3つの環境」

当社では、新卒・中途を問わず全従業員がパフォーマンスを発揮し、市場価値を高められる環境を整備しています。

１.マーケティング・プロダクト・セールスの内製化による圧倒的な事業推進スピード

リクルートやHR系メガベンチャー出身の役員陣のもと、開発から集客、営業まで社内で完結する体制を構築しています。 外部委託に依存しない組織構造により、現場で生まれた課題や顧客の声を最短ルートでサービス改善に反映できる意思決定フローを実現しています。各職種が同一の事業目標に向けて連携する組織設計により、施策の立案から実行までのリードタイムを大幅に短縮し、AIを用いた業務のDX化や、30分での起案・実行など、高い意思決定スピードで事業を創る手触り感を得られます。

２.「年4回*評価」と豊富なポスト。年次・社歴に関係ない早期の抜擢と中途マネジメント登用

当社は平均年齢27歳という活気ある組織でありながら、「成果と実力」を徹底的に評価する風土が根付いています。年4回*実施する評価制度により、創出した成果はスピーディーに給与やポジションへ反映されます。事業の急拡大に伴いマネジメントポストが次々と生まれており、中途入社者が「半年以内にマネージャーに就任する」など、入社直後から重要なマネジメントや組織運営を任されるケースが多数存在します。成長中のミドルベンチャーだからこそ提供できる圧倒的な「打席の多さ」が特徴であり、中途の即戦力採用によるマネジメント登用はもちろんのこと、新卒社員が「入社1年目でリーダーへ昇格する」といった早期抜擢の実績も多数有しています。社歴や年齢に関わらず、誰もが主役となって事業の中核を担える環境を整備しています。

*評価回数は部署によって異なります

３.最高水準のパフォーマンスを引き出す待遇・環境への人的資本投資

優秀なプロフェッショナルが即戦力として価値創造に専念できるよう、人的資本への投資を加速しています。 全体の処遇改善の一環として、2027年卒の新卒初任給を最大37万円へ引き上げたほか、インセンティブや評価設計の見直しを実施いたしました。 さらに、2025年「働きがいのある会社ランキング」中規模部門で第30位を受賞しています。 最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、待遇や働きやすさなど、最良の環境として整備を行い、共に事業拡大を牽引する新卒および中途社員の採用を強化してまいります。

新卒・中途、それぞれのフィールドで活躍するメンバーの声

◆ 中途入社メンバー：セールスマネージャー

前職は異なる業界にいましたが、そこでの経験をどう活かすかを考え、次のステージを探している時にクオレガに出会いました。惹かれたのは、「日本の価値を上げる」を掲げる中での「実力主義」「成長環境」「ビジネスモデル」でした。アスリート時代に培った目標への執着心をそのまま活かせる環境があり、年次や社歴に関係なく成果を正当に評価してもらえたことで、早期にマネージャー職を任せていただきました。仕組み化されたオンボーディング体制があるため、異業界出身でも最速で立ち上がり、組織を牽引する側に回れるのがクオレガの最大の魅力だと感じています。

◆ 新卒入社メンバー：エンジニア

プロダクトのUI/UXが直感的に"好み"だったことに加え、面接で接した方がそのまま上司や同僚になり、入社前後のギャップなく働けそうだと感じたことが決め手でした。実際に入社して魅力に感じるのは、エンジニアが開発だけに閉じこもらず、他部署と連携して事業成長に深く関われることです。1年目から社内ユーザーへのヒアリング、仕様策定、実装までを一気通貫で任せていただきました。現在はプラットフォーム事業の成長を担うチームの一員として、技術で事業を伸ばしていく面白さを日々実感しています。

代表取締役 佐藤康成 コメント

訪日外国人が2030年に6,000万人規模へ成長すると見込まれる中、日本の食・宿泊産業が直面する人手不足は、構造的かつ喫緊の課題です。

クオレガは創業10期、社員一人ひとりが一段上の基準に挑戦できる環境・仕組み・育成を整えながら、食・宿泊産業の課題解決に取り組んできました。そしてこれからは、その挑戦をさらに大きなスケールで体現していきます。

2024年の宿泊業界参入、2025年の外国人採用支援サービス開始と、私たちは『食×人材×IT』を軸に、インバウンド市場の最前線で事業領域を広げてきました。しかし、やれることがあるのに、やらない会社でありたくない。それが私の経営の根幹にある考えです。

第10期は『拡大を成立させる年』として、2027年の年間100名採用を宣言します。採用とは人数を増やすことではなく、組織の基準を引き上げることです。さらに成長企業へと向かうこのフェーズで共に挑戦できる人材と出会い、日本の価値を上げる事業をつくっていきます。

株式会社クオレガについて

『インバウンド(食・宿泊)』×『HR』×『IT』を基軸としたサービスを展開。理念採用・運用型プラットフォーム「FoodsLabo」「HotelsLabo」をリリースし、市場拡大が進む食・宿泊産業での慢性的な人手不足の解消、採用の効率化などHR領域多方面で貢献しています。また、国内外で働きたい海外人材の需要を受け、2025年にはグローバル人材採用サービス「Cuoport Japan」をリリースいたしました。

◼️プロダクト

1.FoodsLabo：飲食人材採用DXプラットフォーム

https://foods-labo.com/ (https://foods-labo.com/)

https://foods-labo.com/business/ (https://foods-labo.com/business/)

2.HotelsLabo：ホテル人材採用DXプラットフォーム

https://hotel.foods-labo.com/

https://hotel.foods-labo.com/business/hotel/

3.グローバル人材採用

https://cuoport-japan.com/business/food

お問い合わせ

◼️採用サイト

https://cuolega.co.jp/recruit/

◼️総合職（セールス・事務・人事・経理・総務）

- 新卒採用：https://cuolega.co.jp/recruit/newgrads/

- 中途採用：https://cuolega.co.jp/recruit/midcareer/

◼️開発職（エンジニア・デザイナー）

- 新卒・中途採用：https://www.wantedly.com/companies/cuolega

会社概要

株式会社クオレガ(Cuolega,inc)

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目10-6新橋M-SQUARE 11階

代表者 ： 代表取締役 佐藤 康成

設立 ： 2017年2月

資本金 ： 24,000,000円

事業内容： 採用DXプラットフォーム事業、採用コンサルティング事業、システム開発事業

URL ： https://cuolega.co.jp/

TEL ： 03-6263-8707

＜Corporate purpose＞

～日本の価値を上げる～

労働人口が減少に向かう日本において、食・宿泊産業は「人材採用」に課題を抱えています。大手外食チェーンからミシュランの星を獲得している名店、大手ホテル・旅館、リゾート施設まで、あらゆる食・宿泊産業の人材面の課題を私たちのサービスで解決し、業界の活性化に貢献します。世界中の人の日本の「食・宿泊」に対するニーズを満たすことで、日本経済の活性化にもつなげ、世界における日本の価値を上げていきたいと考えています。