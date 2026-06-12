「ほんごうの経営ノート2026 出版記念セミナー～人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案～」会場・オンライン同時開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年6月23日（火）「ほんごうの経営ノート2026 出版記念セミナー～人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案～」を東京ミッドタウン八重洲事務所カフェテリアにて開催いたします。

市場が縮小していくこれからの環境において、企業が生き残るための成長戦略やあり方について、「多角化」をキーワードに本郷が深く考察します。当日ご来場が難しい方のために、インターネットでのリアルタイム参加に加え、6月25日（木）11時30分～7月1日（水）17時00分まで当日の模様を録画したアーカイブ動画の配信も実施いたします。

セミナー概要

ほんごうの経営ノート2026 出版記念セミナー～人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案～詳細を見る :https://lp.k3r.jp/ht_tax/260623?k3ad=prt

■セミナータイトル：ほんごうの経営ノート2026 出版記念セミナー～人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案～

■開催日（期間）：2026年6月23日（火）14時00分～17時00分

※講演時間は約180分

■開催方法：オンライン・会場 同時開催

会場：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー32階

<アクセス>

JR・東京メトロ丸の内線「東京」駅、地下直結（八重洲地下街経由）

東京メトロ銀座線「京橋」駅より徒歩3分

東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅より徒歩6分

■費用：50,000円（税込）

■定員：オンライン：なし／会場：20名

■講演トピック：

・人口減少時代のビジネスモデルと成長戦略

・人口減少時代を歴史に見る

・人口減少がビジネスに与える影響

・スマホ化するAI

・多角化モデルあれこれ

■備考：

オンライン・会場 同時開催（会場： 辻・本郷 税理士法人 東京ミッドタウン八重洲事務所 カフェテリア）です。

【アーカイブ動画視聴】

・6月25日（木）11時30分～7月1日（水）17時00分の期間で録画動画の視聴ができます。

【会場参加の場合】

・会場参加を選択された方に、当日のご案内メールをお送りします。

・書籍は開催日会場にてお渡しします。

【オンライン参加の場合】

・オンライン参加を選択された方に、受講方法等を記載したご案内メールをお送りします。

・当日の配信はZoomで行います。ご視聴いただくためのインターネット環境が必要です。

・書籍は郵送にてお届けします。なお、お申し込み日によって開催後に届く可能性がございますのでご了承ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人

講師情報

こちらよりお申込みください :https://lp.k3r.jp/ht_tax/260623?k3ad=prt申込期限：2026年6月19日（金）17時00分本郷 孔洋（ほんごう よしひろ）本郷 孔洋（ほんごう よしひろ）辻・本郷 グループ 会長／公認会計士 税理士

早稲田大学第一政経学部卒業、同大学大学院商学研究科修士課程修了。公認会計士登録。2002年4月に辻・本郷 税理士法人を設立し、理事長として国内最大規模を誇る税理士法人へ育て上げる。会計の専門家として会計税務に携わって40余年、各界の経営者・起業家・著名人との交流を持つ。2016年より現職。東京大学講師、東京理科大学講師、神奈川大学中小企業経営経理研究所客員教授を歴任。

書籍紹介

ほんごうの経営ノート2026～人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案～

日本では、毎年おおよそ島根県1県分の人口が減少しています。これはビジネス的にも大きな問題です。シリーズ第16作となる本書では、「人口減少社会到来元年」をテーマに、縮小する市場の中で企業はいかに生き残り、成長を目指していくかを論じます。

発行日 ：2026年3月18日(水)

判型 ：四六判

ページ数 ：131ページ

定価 ：1,760円(税込)本体1,600円＋税

著者 ：本郷 孔洋

イラスト ：道端 知美

法人概要

ほんごうの経営ノート2026 人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

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