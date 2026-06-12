【ヒット商品発表】物価高時代の「セルフ洗車」と「スぺパBBQ」が二大潮流！「コメリドットコム2026年上半期　人気商品ランキング」を発表！

株式会社コメリ

コメリドットコム（https://www.komeri.com/shop/default.aspx）は、株式会社コメリが運営するオンラインショッピングサイトです。コメリのプライベートブランド（PB）商品をはじめ、約52万点の商品をラインナップしています。本ランキングは、「コメリドットコム」にて、アクセス数の多い商品を調査し、ランキングとして発表するものです。

長引く物価高の中で、休日の過ごし方に変化が起きています。プロに頼まず自分で愛車をケアする『セルフ洗車・メンテナンス』や、限られた空間を最大限に活用して楽しむ『スペパ（スペースパフォーマンス）BBQ』をはじめとするアウトドアへの関心が一層高まっています。今回のランキングでは、洗車ブランド『CRUZARD（クルザード）』がトップ10のうち7商品を占めるという圧倒的な支持を獲得。さらに、予約開始わずか1日で予定数を突破した大ヒット新商品が1位に輝くなど 、今まさに求められているリアルな消費トレンドが浮き彫りとなりました。

【PB商品アクセスランキングTOP10】

※…（）内は2025年の総合ランキングから順位の変動を記載しております。

コメリドットコム特集ページ内では20位までのランキングを公開しております。

https://www.komeri.com/contents/event/26-ranking/?aaprid=260612

■ランキング概要

集計期間：2026年1月1日(木)～2026年5月17日(日)

集計方法：コメリドットコム内のPB商品（コメリオリジナル商品）各ページへのアクセス数（ページビュー数）に基づいて、独自にランキング順位を作成しております。コメリのPBではない商品および販売終了商品（廃番品）はランキングより除外しております。

【ランキングTOP３をご紹介】

第1位 ナチュラルシーズン アウトドアシステムテーブル

【予約開始1日で完売】

～七輪やコンロがそのまま合体。究極の「スペパBBQ」を実現した無駄ゼロの拡張型テーブル～

2026年の新商品でありながら、瞬く間に頂点へ 。天板の一部を外して、付属の「コンロトレー」を設置することで、カセットコンロや七輪を中央に一体化させることで、限られたテーブル上の空間を最大限に活用できる、圧倒的な「スペパ」を形にしました 。外した天板はサイドの拡張スペースとして活用できる無駄のないギミックが、こだわりキャンパーの心を掴んでいます。

価格：9,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2465636/?aaprid=260612

※好評につき、品切れの場合がございます。

第2位 CRUZARD水アカ汚れピッチ・タール洗浄剤 各種

【2年連続の王者から惜しくも2位】

～リピーター続出、プロ仕様の「激落ち」濃縮洗車クリーナー～

2024年の発売以降、不動の1位を誇っていた絶対的エース 。車体の頑固な油汚れやヘッドライトの黄ばみまで劇的に落とせるコストパフォーマンスの高さで、今なお驚異的なアクセス数を維持しています。

価格：500ｍL 1,380円 / 5L 9,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2147659/?aaprid=260612

※好評につき、品切れの場合がございます。

第3位 ナチュラルシーズン 真空パネル クーラーボックス グレー 各種

【最高峰の保冷力】

～家庭用冷蔵庫の技術を5面に。高密度に進化した新型最強クーラーボックス～

冷蔵庫に使われる最高級の「真空断熱パネル」を5面に贅沢に配置し、圧倒的な保冷性能を実現。今期は淡いグレーへとカラーを一新し、選べる4サイズ展開となったことで、夏のアウトドアの主役として注目を集めました。

価格：15L 9,980円 / 22L 12,800円 / 36L 14,800円 / 47L 19,800円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2461999/?aaprid=260612

※好評につき、品切れの場合がございます。

4位～20位のランキング詳細は下記よりご確認ください

URL：https://www.komeri.com/contents/event/26-ranking/?aaprid=260612

※データ集計時点で販売中の商品を紹介しておりますが、商品画像、商品価格等に変更が生じている場合がございます。

※取り扱い終了に伴い、商品のページがご確認頂けない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本ランキングはオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて2026年1月1日～2026年5月17日までの間、同サイトの商品ページが閲覧された数（ページビュー数）を集計し、ランキング形式としてまとめたものであり、商品の販売実績のランキングとは異なります。

※店舗により取り扱いがない場合、価格が異なる場合がございます。

※自社調べのランキングとなります。

【人気商品は来店前の在庫チェックがおすすめ！】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行ったけど商品が品切れしていたということを避けるために、店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx/?aaprid=260612

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26