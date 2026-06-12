クラシック初心者も奥深い作品を楽しめる！解説付き演奏会『時の鐘トラウム三重奏団第2回定期演奏会』ウェスタ川越にて開催決定

ロングランプランニング株式会社

Musik Waldコンサート企画主催、『時の鐘トラウム三重奏団第2回定期演奏会』が2026年9月18日 (金)にウェスタ川越ヤオコー小ホール(埼玉県 川越市 新宿町 1-17-17)にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年06月18日 （木）09:00 ～ 発売発売予定です。

2026年06月18日 （木）09:00 ～ 発売

カンフェティにてチケット発売中 :https://www.confetti-web.com/公式ホームページ :https://tokinokane-traumtrio.com

昨年2025年に結成した、川越出身のピアニスト佐々木崇を中心としたクラシック演奏団体、「時の鐘トラウム三重奏団」。その第2回となる定期演奏会がウェスタ川越ヤオコー小ホールにて開催されます。

彼らの演奏会の特徴は奥深いクラシック音楽作品を一つ一つ丁寧な解説をもって、聴衆に届けるというスタンスです。曲目をステージで演奏するだけの多いクラシック演奏会において、クラシックの名曲だけでなく、様々な知られることのない奥深き作品たちを、プロの視点から捉えた感覚と分析によって、分かりやすく言葉で伝えていくという活動を行っています。そうしたことにより、クラシック初心者でもその音楽に入っていきやすいと評判で、よりクラシックの魅力を知ることのできる演奏会として注目を浴びています。

今回のプログラムは19世紀から20世紀にかけて活躍した作曲家を取り上げ、そうした作曲家が生きた歴史的背景を交えながらの演奏会となっています。もっともっとクラシック音楽の奥深さと面白さを知ってほしいという3人の奏者の願いを込めた定期演奏会に是非ご期待ください。

＜Program＞

エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト

Erich Wolfgang Korngold

4つの小品 シェイクスピア作『空騒ぎ』の付随音楽より

Four Pieces from the incidental music to Shakespeare’s “Much Ado About Nothing”

リヒャルト・シュトラウス

Richard Strauss

チェロとピアノのためのソナタ ヘ長調 作品6

Sonate für Cello und Klavier F-dur op. 6

ヨハネス・ブラームス

Johannes Brahms

ピアノ三重奏曲 第2番 ハ長調 作品87

Klaviertrio Nr.2 C-dur Op.87

公演概要

『時の鐘トラウム三重奏団第2回定期演奏会』

公演期間：2026年9月18日 (金)

会場：ウェスタ川越ヤオコー小ホール（埼玉県 川越市 新宿町 1-17-17）

■出演者

ピアノ：佐々木崇

ヴァイオリン：長岡聡季

チェロ：森山涼介

■公演スケジュール

9月18日（金）18:30開演

※開場は開演の30分前

■チケット料金

一般：3,500円

学生：1,000円

（全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

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