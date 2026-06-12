【熊本県熊本市で最新観光体験ができるイベントがOPEN!!】熊本県人気キャラクター「くまモン」を活用したXR技術×観光の体験型観光コンテンツ『くまモンダンジョン』が7月1日(水)より開催！

株式会社ABAL『くまモンダンジョン』キービジュアル

XR技術を中心に次世代のテーマパーク創出を目指す株式会社ABAL（本社：東京都目黒区、代表取締役・CEO：尾小山 良哉、以下「ABAL」）は、熊本県（県知事：木村敬）および株式会社JTB（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎）と共に、熊本県全域の周遊促進と観光消費の拡大を目的とした共同プロジェクトとして、熊本県の人気キャラクターである「くまモン」とABALのXR技術を活用した新たな体験型観光コンテンツ『くまモンダンジョン』を、2026年7月1日(水)より熊本市にあるSAKURA MACHI Kumamotoにて開催いたします。

●『くまモンダンジョン』とは

- “歩いて進む”リアル没入型XR冒険体験XRゴーグルを装着したら、コースターに乗っていざダンジョンへ！実際に自分の足で歩きながらダンジョンを探索。 熊本城など観光地がモチーフにしたステージを、くまモンと一緒に魔法を使って冒険し、ダンジョンを進んでいきます。まるでゲーム世界に入り込んだような臨場感を味わえます。- ミッション＆ボス戦で盛り上がるアクティブ体験進む先にはミッションや熊本県とゆかりのあるボスとの力比べが登場。 身体を動かしながら挑戦する“体験型アトラクション”として、子どもから大人まで楽しめる構成になっています。- 体験後は“お宝”がリアル観光につながる仕組み冒険中に手に入る「お宝（メダル）」は、体験後に熊本県内の観光地や飲食店で使えるクーポン、またはくまモングッズと交換可能できます。遊んだあとそのまま観光・食事へつながる、「遊ぶ・見つける・持ち帰る・巡る」が一体化した新しい観光体験を提供します。

※クーポンなどの情報が会場にてご案内予定です。

開催概要

＜VR体験イメージ画像＞案内をするくまモンVRを体験している様子（イメージ）龍神がお出迎え[表: https://prtimes.jp/data/corp/53239/table/41_1_dd3a03fb7e63854b71f681024295ee22.jpg?v=202606121051 ]

【注意事項】

・7歳未満の方、及び身長110cm未満の方は体験ができません。

（年齢を満たしていても110ｃｍ未満の場合は体験出来かねます）

・13歳未満の方の体験には、保護者の同意書が必要です。

・履物が５cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。

※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。

XRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」

特許技術による“空間拡張”イメージ

ABALのXRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」は、来場者が実際には移動していなくても、広大な空間を歩き回っているように錯覚させる特許技術を備えています。

8つのアプリが連動し、100人同時体験を少人数で運営可能。18件の特許により、限られた物理空間を10～20倍以上に拡張し、商業施設でも大規模なXRテーマパークを構築できます。

株式会社ABALについて

ABALは XR 技術を活用し、次世代のテーマパークを創出する企業です。XRプラットフォーム「Scape(R)」を基盤に、アトラクションの企画・演出から制作、運営までを一貫して手がけています。代表作『戦慄迷宮：迷』では東京タワーで45日間の興行で2万人を動員するなど、高い評価を獲得。今後はアトラクションを進化させ買い物や飲食も含めた複数の体験をデジタルによってつなぎ、次世代のテーマパーク実現を目指します。

▼HP：https://www.abal.jp

▼プラットフォーム「Scape(R)」LP：https://scape01.abal.jp/lp/scape-lp/

● 本件に関するお問い合わせ ●

取材・撮影をご希望の場合は下記までご連絡ください。

一般の方のお問い合わせ窓口はチケット販売ページをご確認ください。

（営業のご連絡はご遠慮ください）

株式会社ABAL 佐藤志織 TEL：090-2526-6218 MAIL：sato.shiori@abal.jp