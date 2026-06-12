「Kindle」「DMM.com」などの電子書籍ストアで、『雨に恋う しぐれうい作品集』など人気イラストレーターの画集・作品集の電子書籍版60点超が50%OFFで販売中！6/21（日）まで

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株式会社玄光社

「Kindle」「DMM.com」などの電子書籍ストアで、『雨に恋う しぐれうい作品集』など人気イラストレーターの画集・作品集の電子書籍版60点超が50%OFFで販売中！6/21（日）まで




「Kindle」「DMM.com」「Apple Books」などの電子書籍ストアにて、人気イラストレーターの作品を収録した画集、作品集の電子書籍版を対象とした50%OFFキャンペーンが実施中です。


実施期間は6月12日（金）～6月21日（日）の10日間限定です。『雨に恋う しぐれうい作品集』、『カンザリン画集 アナログマルチチャンネル』、『ももこ画集　arpeggio』など、多方面で活躍する人気作家の作品をこの機会にお楽しみください。


- 対象作品：『雨に恋う しぐれうい作品集』、『カンザリン画集 アナログマルチチャンネル』、『ももこ画集　arpeggio』（いずれも電子書籍版）など
- 実施電子書籍ストア：Kindle、DMM.com、Apple Books　など
- 実施期間：2026年6月12日 - 2026年6月21日
※電子書籍ストアによって、期間は変更となる場合があります。
- キャンペーン内容：希望小売価格の50%OFFにて販売
※電子書籍ストアによって、販売価格は変更となる場合があります。

対象作品（一部抜粋）

『マツオヒロミ作品集 万華鏡の庭』


『ももこ画集　arpeggio』


『redjuice画集　MI:IM』


『吉田誠治作品集＆パース徹底テクニック』


『雨に恋う　しぐれうい作品集』


『ガガイモ画集』


『かふん画集 かふん症候群』


『咲良ゆき画集 MON PETIT CHOUCHOU』


など全67点


実施電子書籍ストア一覧

本キャンペーンを実施している電子書籍ストアは以下の通りです。


Apple Books(https://www.apple.com/jp/apple-books/)


Kindle(https://www.amazon.co.jp/amz-books/store?node=465392&ref_=apb_psf&ie=UTF8&ccs_id=063969f1-0616-4157-a3e2-6be10b316928)


dブック(https://dbook.docomo.ne.jp/)


DMM.com(https://book.dmm.com/)


紀伊國屋kinoppy(https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPageTop.jsp?dispNo=104002003001050)


Amebaマンガ(https://dokusho-ojikan.jp/?srsltid=AfmBOopqIabprzGIBywKCk_eKLD5SamRbfL5ekVfHXrP_-e0cUg3TBP7)


COCORO BOOKS(https://galapagosstore.com/?srsltid=AfmBOoouTj7A2K9EfpIcBk3Hg4zneWOw7sGItpwFLn0hAQbegkRfcXun)


いつでも書店(https://itsudoco.com/)


honto(https://honto.jp/)


BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/?srsltid=AfmBOooCCuraFJwsiJqdhbRJZjnLP5HVDDunz_rQGKRKN7NqLfMkpis0)


ブックライブ(https://booklive.jp/)


auブックパス(https://bookpass.auone.jp/)


Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/)


U-NEXT(https://video.unext.jp/book/genre/book)


ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/)


楽天Kobo(https://books.rakuten.co.jp/e-book/)


【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社


所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5


設立 : 1931年


事業内容 : 出版


URL : https://www.genkosha.co.jp/