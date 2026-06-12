「Kindle」「DMM.com」などの電子書籍ストアで、『雨に恋う しぐれうい作品集』など人気イラストレーターの画集・作品集の電子書籍版60点超が50%OFFで販売中！6/21（日）まで
「Kindle」「DMM.com」などの電子書籍ストアで、『雨に恋う しぐれうい作品集』など人気イラストレーターの画集・作品集の電子書籍版60点超が50%OFFで販売中！6/21（日）まで
「Kindle」「DMM.com」「Apple Books」などの電子書籍ストアにて、人気イラストレーターの作品を収録した画集、作品集の電子書籍版を対象とした50%OFFキャンペーンが実施中です。
実施期間は6月12日（金）～6月21日（日）の10日間限定です。『雨に恋う しぐれうい作品集』、『カンザリン画集 アナログマルチチャンネル』、『ももこ画集 arpeggio』など、多方面で活躍する人気作家の作品をこの機会にお楽しみください。
- 対象作品：『雨に恋う しぐれうい作品集』、『カンザリン画集 アナログマルチチャンネル』、『ももこ画集 arpeggio』（いずれも電子書籍版）など
- 実施電子書籍ストア：Kindle、DMM.com、Apple Books など
- 実施期間：2026年6月12日 - 2026年6月21日
※電子書籍ストアによって、期間は変更となる場合があります。
- キャンペーン内容：希望小売価格の50%OFFにて販売
※電子書籍ストアによって、販売価格は変更となる場合があります。
対象作品（一部抜粋）
『マツオヒロミ作品集 万華鏡の庭』
『ももこ画集 arpeggio』
『redjuice画集 MI:IM』
『吉田誠治作品集＆パース徹底テクニック』
『雨に恋う しぐれうい作品集』
『ガガイモ画集』
『かふん画集 かふん症候群』
『咲良ゆき画集 MON PETIT CHOUCHOU』
など全67点
実施電子書籍ストア一覧
本キャンペーンを実施している電子書籍ストアは以下の通りです。
Apple Books(https://www.apple.com/jp/apple-books/)
Kindle(https://www.amazon.co.jp/amz-books/store?node=465392&ref_=apb_psf&ie=UTF8&ccs_id=063969f1-0616-4157-a3e2-6be10b316928)
dブック(https://dbook.docomo.ne.jp/)
DMM.com(https://book.dmm.com/)
紀伊國屋kinoppy(https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPageTop.jsp?dispNo=104002003001050)
Amebaマンガ(https://dokusho-ojikan.jp/?srsltid=AfmBOopqIabprzGIBywKCk_eKLD5SamRbfL5ekVfHXrP_-e0cUg3TBP7)
COCORO BOOKS(https://galapagosstore.com/?srsltid=AfmBOoouTj7A2K9EfpIcBk3Hg4zneWOw7sGItpwFLn0hAQbegkRfcXun)
いつでも書店(https://itsudoco.com/)
honto(https://honto.jp/)
BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/?srsltid=AfmBOooCCuraFJwsiJqdhbRJZjnLP5HVDDunz_rQGKRKN7NqLfMkpis0)
ブックライブ(https://booklive.jp/)
auブックパス(https://bookpass.auone.jp/)
Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/)
U-NEXT(https://video.unext.jp/book/genre/book)
ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/)
楽天Kobo(https://books.rakuten.co.jp/e-book/)
【会社概要】
商号 : 株式会社玄光社
所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5
設立 : 1931年
事業内容 : 出版
URL : https://www.genkosha.co.jp/