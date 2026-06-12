サッカー元日本代表・本並健治とうめきた“天空おっさんぽ”！大阪で 高級タワマンへ！丸山桂里奈との馴れ初め秘話＆Jリーガー時代のモテ伝説まで激白

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか？！

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

本並健治

橋下徹

◯番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

◯番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m(https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m)

番組内容

今回は、過去にも番組で訪れたことがあるうめきたエリアでメッセンジャー黒田、本並健治、橋下徹が「天空おっさんぽ」。地上46階建てというラグジュアリーな超高層マンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」や、シニア層に人気のボルダリング体験など、うめきたで非日常を満喫する。

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黒田と橋下がグラングリーンを歩いていると、広場でバドミントンを楽しむ今回のゲスト・元日本

代表ゴールキーパーの本並健治を発見。橋下は「やっぱりかっこいいですね～」と惚れ惚れする。本並は現在61歳。橋下と黒田は「見えない！」と目を丸くする。

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散策しながら、本並の経歴を深掘り。1987年にガンバ大阪の前身・松下電器産業サッカー部に入団した本並は、Jリーグ発足前まではサラリーマンとして勤務していた。「安定した会社で部長くらいになれればと思っていた」と明かす。黒田は「堅いんですね！」と意外そうな表情を見せ、「考え方はこう見えて堅い」と本並。

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一行が訪れたのは、地上46階建て・総戸数484戸を誇る高級タワーマンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」。大阪府枚方市出身の本並は、「大阪にも（家が）ほしい」という。そこで、本並にぴったりの特別な物件があるという、同マンションの8階へ向かう。

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案内された部屋に入ると、リビングから見えたのは、なんと車。黒田は「どういうこと！？」とびっくり。ここは大阪初の“カーギャラリー住戸”で、愛車をリビングから眺められるのが特徴。ガレージの仕組みを聞いた黒田は、「こんな近未来な！」と驚きっぱなし。

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想定価格12億円というこの物件をもし買うとしても、黒田が「車は軽トラ、というわけにはいかへん」と話す一方、大の車好きだという本並は「これが理想ですね。夜、お酒を飲みながら車を見て」と憧れの眼差しを向ける。本並はこれまで70台近く乗り換えてきたそうで、黒田は思わず「アホちゃいますの？」とツッコむ。

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さらに一行は、特別に43階にある物件にも潜入する。150平方メートル 、14億5000万円の高級感あふれる内装で、目の前には見事な眺望が広がる。黒田に「どうですか？」と勧められた本並は、妻・丸山桂里奈に電話してみることに。「無理！」と即答されるが、「タワーマンションの高層階を地下に掘ってくれたら、14億円でも買うかも」と不思議な提案を始めて……。

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続いて一行が向かったのは、グランフロント大阪北館6階のボルダリングジム「GRAVITY RESEARCH 梅田」。最近は50～60代にも人気だといい、おっさんたちも初級コースに挑戦。

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体を鍛えているという本並は、自宅でも腹筋や腕立て伏せを1000回、スクワットを500回、毎日こなしているそうで、黒田は「苦行ですやん」と驚きながらも「やっぱりやらなあかんなぁ」と感心する。

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お腹が空いた3人は、グラングリーン大阪北館11階の「ジャジャバー」へ。ここではキャンプをテーマにしたビアガーデンを開催していて、ビールとキャンプ飯を楽しみながら、話題は丸山との馴れ初めに。出会った当時は監督と選手の関係で、本並は「一番最初のコンタクトは遅刻してきた」と明かす。

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監督と選手だった当時、お互いの印象は「あまり良くなかった」という。しかし丸山の引退後、本人からの相談をきっかけに食事へ行くことに。その席で見せた本並のある姿に丸山が一目惚れし、猛アタックが始まったそうで……？

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さらに、3歳の娘に「サッカーはやらせない」と語る理由や、丸山がワールドカップ優勝時に獲得したメダルや、オリンピックの銀メダルをなくしたエピソードも飛び出す。また、Jリーガー時代の裏話では、橋下が「めちゃくちゃモテてたでしょう？」と聞くと、本並は永島昭浩と街を歩いていた際のエピソードを披露。「後ろに30人くらい女の子がいて……」というモテ話のまさかのオチに黒田と橋下は爆笑！