「コンテスト運営、まだ手作業ですか？」 コンテスト運営のボトルネックを解消するAI機能を『Kouboプランナー』に実装

株式会社公募ガイド社AIを活用した新機能で、コンテスト運営がもっとスムーズに！

株式会社公募ガイド社（本社：東京都港区、代表取締役：浅田邦裕）は、コンテスト・公募運営DXプラットフォーム「Kouboプランナー」において、コンテスト運営の効率化を支援する3つのAI機能をリリースしたことをお知らせします。

今回追加されたのは、

- AI審査（一次スクリーニング）- 郵送応募のAI-OCR一括取り込み- 公式ページ・告知LP自動生成

の3機能です。

応募数の増加に伴って発生する一次審査や応募情報のデータ化といった業務負担を軽減し、コンテスト運営のさらなる効率化を支援します。

本リリースのポイント

近年、SNSやWebメディアの普及により、コンテストや公募はこれまで以上に多くの応募者へリーチできるようになりました。

一方で、応募数の増加は主催者に新たな課題をもたらしています。

- 応募条件を満たしているかの確認- レギュレーション違反作品のチェック- 郵送応募のデータ入力

といった業務は依然として人手に依存しており、応募数が増えるほど事務局の負担も大きくなります。

特に数千件規模の応募が集まるコンテストでは、一次審査や事務局業務だけでも多くの時間とコストを要します。

Kouboプランナーでは、こうした運営現場の課題を解決するため、AI技術を活用した新機能を開発しました。

AI審査 ー複数の「AI審査員」が大量応募の一次審査を支援

AI審査機能では、コンテストのテーマや作品ジャンルに応じてAI審査員を作成できます。

短文作品、長文作品、アイデア作品、画像・アート作品など幅広いジャンルに対応し、「テーマ性」「オリジナリティ」「技術力」などの観点から作品を評価できます。

あらかじめ用意された評価テンプレートを利用できるほか、審査基準や評価観点を自由に編集することも可能です。コンテストごとの審査方針に合わせて、最適なAI審査員を構築できます。

また、実際の審査会のように、複数のAI審査員を組み合わせることで、多面的な評価を行うこともできます。

応募条件を満たしていない作品やテーマから大きく外れた作品をAIがあらかじめ省くことで、大量応募時の一次審査負荷を軽減。審査員は有望な作品の評価に、より多くの時間を割けるようになります。

※エンタープライズプラン向け機能

AI審査員を登録

審査基準をプロンプトとして入力できます。

AIが自動で審査

審査基準にのっとり、速やかに審査します。

直感的なUIで結果確認

審査結果は管理画面で確認できます

多段階審査も楽々

「○点以上の作品は二次審査に」等の操作が可能です

AI審査のご相談、お見積りはこちら :https://koubo.co.jp/contact?subject=planner

郵送応募のAI-OCR一括取り込み ー紙応募をらくらくデータ化

学校向けコンテストやアート系コンテストでは、現在も郵送応募が広く利用されています。

AI-OCR機能では、郵送で届いた応募票や応募情報を一括で読み取り、応募データとして自動登録できます。もちろん手書き文字にも対応しています。

従来のAI-OCRとは違い、どのような応募フォーマットでも、面倒な設定を一つもすることなく１発で取り込むことが可能です。

データ化された応募情報はKouboプランナー上で管理されるため、オンライン応募と同様に検索・集計・審査に活用できます。

また、AI審査機能と組み合わせることで、郵送応募作品に対しても一次スクリーニングを実施できます。

※エンタープライズプラン向け機能

郵送応募の作品

手書きの応募票や作品でも読み取りが可能です

まとめてスキャン

一度につき最大100ファイルまで取り込めます

データを自動整理

AIがファイルを解析し、情報を分類します

もちろん作品も

応募者情報と紐づいた形で管理できます

公式ページ・告知LP自動生成 ーコンテスト立ち上げをもっと手軽に

AI-OCRのご相談、お見積りはこちら :https://koubo.co.jp/contact?subject=planner

Kouboへの掲載情報を入力していただくだけで、公式ページ・告知LPを自動生成できる機能です。

デザインやカラーを選択できるほか、自動生成された文章は自由に編集可能です。

専用サイト制作のコストや工数を抑えながら、コンテストの募集要項などの情報がまとまったWEBページを公開できます。

「チラシやPDFはあるが、WEBにページは作るのは大変」「SNSでだけ告知しているが、情報をまとめたページがほしい」などのニーズに応える機能です。

※ライトプラン（無料）から利用可能

Kouboに情報を登録

Kouboプランナーからコンテスト情報を登録ください

ページを自動で作成

登録した情報をもとに、告知ページが作成できます

好みのデザインを選ぶ

デザインのテンプレートとテーマカラーが選べます

サイト内の文言を調整

文言は適宜調整いただくことが可能です

「Kouboプランナー」について

まずは無料でKouboプランナーを利用 :https://planner.koubo.jp/about

Kouboプランナーは、国内最大級の公募情報メディア「Koubo」を運営する公募ガイド社が提供する、コンテスト・公募運営に特化したDXプラットフォームです。

募集告知から応募受付、審査、結果発表までの全工程をオンラインで完結。紙応募やメール受付、手作業の集計といったアナログ業務を大幅に削減し、主催者様の運営負荷を軽減します。

サービスサイト：https://planner.koubo.jp/about (https://planner.koubo.jp/about)

プラン比較：https://planner.koubo.jp/about/plan

ご支援事例：https://koubo.co.jp/contest/case-study

本件に関するお問い合わせ先

株式会社公募ガイド社 法人ソリューション部

TEL：03-5405-2170

E-mail：kkb@koubo.co.jp

お気軽にお問い合わせください :https://koubo.co.jp/contact?subject=planner