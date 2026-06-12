未熟児で生まれた次女と2歳の長女、突然の二人暮らし。トップセールスだった一人の父親が「父親の本質」にたどり着いた記録新刊『パパ育児が、すべてを変えた。』を発売

株式会社レジデンスコネクト

株式会社レジデンスコネクト（本社：宮城県仙台市青葉区、 代表取締役：佐藤利幸）および一般社団法人産前産後ファミリーケア協会（所在地：宮城県仙台市青葉区、代表理事：佐藤利幸）は、書籍『パパ育児が、すべてを変えた。――未熟児で生まれた娘と2歳の娘、仕事と家庭の狭間で見つけた「父親の本質」』を、 Amazonにて Kindle版・ペーパーバック版を発売いたしました。

本書は、保険・住宅業界でトップセールスとして実績を重ねてきた著者が、未熟児で生まれた次女、妻の入院、2歳の長女との突然の二人暮らしを経験するなかで、「父親として生きること」と「働き方」を根本から問い直していった記録です。

「仕事は、制限されるから、うまくいく」という逆説的なメッセージを通じて、仕事と育児の両立に悩むビジネスパーソンや、家族との向き合い方を見つめ直したい父親たちに向けて、父親としての覚悟と人生の再定義を問いかける一冊です。

Amazon商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZFPXQ3Z

【本書の特徴】

1. トップセールスが直面した、予想外の「父親業」

著者の佐藤利幸氏は、保険・住宅業界で第一線の営業パーソンとして実績を重ねてきた経営者です。

本書では、未熟児で生まれた次女、緊急入院した妻、そして2歳の長女との突然の二人暮らしという現実を通して、「父親」という役割と「働き方」を根本から問い直していった日々を綴っています。

2. 「他責をやめた日」――ビジネスパーソンに刺さる転換点

「忙しい」を理由に、家族と十分に向き合えていなかった自分。

シンクに積まれた食器を前にして、著者は気づきます。

「家が回らないのは、妻がいないからではない。自分が回せていないからだ」

本書では、著者の信条である「一切他責にしない」という考え方が生まれた瞬間を、率直な言葉で描いています。

3. 「仕事は、制限されるから、うまくいく」という働き方の再定義

夕方のお迎え、夜の寝かしつけ、土日の家族時間。

育児によって課された時間制約は、著者の働き方を大きく変えました。

限られた時間の中で、選択と集中を徹底する。

無駄を見直し、クライアントとの会話の質を高める。

家族との時間を大切にしながら、仕事の成果も追求する。

本書には、父親としての気づきだけでなく、ビジネス書としても読み応えのある実践知が込められています。

【こんな方におすすめ】

・仕事と育児の両立に悩むビジネスパーソン

・初めての子育てに不安を抱える父親

・家族との時間を取り戻したい経営者、管理職

・働き方を見直したい営業職、ビジネスパーソン

・自分の人生を再定義したい方

【著者プロフィール】

佐藤 利幸（さとう としゆき）

1981年生まれ、栃木県出身。

株式会社レジデンスコネクト代表取締役、一般社団法人産前産後ファミリーケア協会代表理事。

保険・住宅業界でトップセールスとして第一線で成果を出し続ける一方、未熟児で生まれた次女の誕生、妻の入院、長女との突然の二人暮らしという予想外の現実に直面。

育児と向き合う中で「他責にしない思考」と「限られた時間で成果を出す力」を身につけ、父親としてもビジネスパーソンとしても大きく成長する。

現在は住宅コンサルティングを通じて家族の人生設計を支援するとともに、一般社団法人産前産後ファミリーケア協会代表理事として、家族の笑顔を増やす活動に取り組んでいる。

信条は「一切他責にしない」。

【書誌情報】

書名：パパ育児が、すべてを変えた。

副題：未熟児で生まれた娘と2歳の娘、仕事と家庭の狭間で見つけた「父親の本質」

著者：佐藤 利幸

発行：ドラゴン出版

形式：Amazon Kindle／ペーパーバック

発売日：2026年春

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZFPXQ3Z

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