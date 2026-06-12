【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】ホテルの“もったいない”を地域資源へ。食品ロス削減と地域循環を推進する取り組みを継続

リゾートトラスト株式会社

Timeless Luxury - 時を忘れ、時を超え、時を刻む - をブランドコンセプトとする、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）は、横浜市、公益財団法人 横浜市緑の協会および横浜市資源循環推進プラットフォームなどと連携し、ブッフェで消費しきれなかったくだものや野菜などの食品を、よこはま動物園ズーラシアへ提供する取り組みを継続。2026年6月21日（日）・7月19日（日）に実施いたします。

本取り組みは、2025年夏の「ナイトズーラシア」をきっかけとしてスタートし、2026年春には定例プログラムへと発展しました。このたび、2026年夏の実施日程が決定し、6・7月にも継続して実施いたします。

当ホテルでは、朝食や宴席でのブッフェ料理を提供する中で、食材管理や提供方法の工夫により食品ロス削減に努めておりますが、衛生管理上の理由からやむを得ず活用できない食品が発生することがあります。本取り組みでは、それらを「地域資源」と捉え、横浜市内で循環させることで新たな価値へとつなげています。初回実施から約1年を迎える今、ホテルから始まった小さな循環の輪は、地域とともに継続する取り組みへと成長いたしました。

また、本取り組みをはじめとする地域循環の実践は、横浜市資源循環局による事業系廃棄物の排出管理や保管状況等について、法令遵守を超えた先進的な取り組みが認められ、最高評価「三つ星（★★★）」を獲得した背景の一つとしても評価されています。 動物がおやつを楽しむ姿を通じて、来園の皆様に食品ロス削減や資源循環を身近に感じていただく機会を創出してまいります。

■横浜市、公益財団法人 横浜市緑の協会との連携概要

【取組内容】ホテルのブッフェで設定時間内に消費されなかったくだものや野菜を冷蔵保存し、よこはま動物園ズーラシアへ提供。動物のおやつとして活用し、ガイドや展示を通じて食品ロス削減への理解促進につなげます。

【提供先】よこはま動物園ズーラシア（チンパンジー展示場※）

【日程】2026年6月21日（日）/ 7月19日（日）【時間】14:15～ ※飼育員のとっておきタイム内に実施

【提供食品】くだもの / 野菜

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/info/6337/

■よこはま動物園ズーラシアについて

【住所】横浜市旭区上白根町1175-1

【時間】9:30～16:30（最終入園 16:00）

【休園日】毎週火曜日（祝・休日の場合は翌日） ※臨時開園あり

【料金】大人 800 円 / 高校生 300 円 / 小・中学生 200 円（全て税込） ※未就学児無料

※毎週土曜日は、高校生以下無料（要学生証等）

※よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート 18 歳以上 2,000 円（税込）

【U R L】https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/(https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/)（外部リンク）

【お問い合わせ先】045-959-1000（9:30～16:30 ※休園日を除く）

■横浜市資源循環推進プラットフォームについて

2024年10月に、横浜市内の廃棄物処理業者７社が中心となり発足。このプラットフォームでは、主に横浜市内での動脈産業と静脈産業が連携した取り組みを促進し、資源循環産業を活性化させることで市の資源循環施策を推進することを目的としています。 横浜市は、プラットフォーム幹事企業７社との連携協定に基づき運営等を支援し、公民一体での議論を進めています。

URL：https://yrc-platform.my.canva.site

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第１弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージです。