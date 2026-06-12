【みんなのウェディング】カップルの下見・本番、ゲスト評価で選ぶ！結婚式場の項目別「口コミランキング2026」を発表！

株式会社くふうカンパニーホールディングス

株式会社くふうウェディングは、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」にて結婚式場の「年間 本番・下見・ゲスト 口コミランキング 受賞式場2026」を発表いたしました。

「みんなのウェディング」では、毎年年末に新郎新婦やゲストの口コミ評価に基づいた結婚式場の「年間総合 口コミランキング」を発表しています。今回は投稿者の立場やシーンが異なる3項目「下見（見学した式場）」「本番（結婚式を挙げた式場）」「ゲスト（招待されて参列した式場）」について、それぞれのランキングを作成。2025年4月1日～2026年3月31日の1年間を通して高評価を得た結婚式場を、都道府県・エリア別、会場形態別に発表いたします。

※ みんなのウェディングの口コミランキングは、「費用・コストパフォーマンス」「会場の雰囲気・設備」「演出・オリジナリティ」「衣装・衣装小物」「スタッフ」「料理」「立地・交通の便」の7項目の満足度と総合評価をもとに独自の方法で算出しています。（口コミとランキング評価方法の詳細はこちら： https://www.mwed.jp/ranking/about/ ）

▼年間 本番・下見・ゲスト 口コミランキング 受賞式場2026

https://www.mwed.jp/ranking/category_review_totals/2026/

結婚式場選びは「下見」「本番」「ゲスト」など、多角的な視点からの口コミ評価がカギ！

結婚式場選びで口コミを参考にする場合、結婚式当日である「本番」の評価はもちろんのこと、会場を決める前段階である「下見」の評価もとても大切です。わからないことが多いうえ、高額な契約前で不安が大きくなる式場の下見について、「みんなのウェディング」ではユーザーの口コミ評価のほか、他の結婚式場情報サイトにはない「下見時の費用明細（式場見学時にもらう初期見積もり）」を公開して、新郎新婦をサポートしています。

そして、下見時の評価が高かった式場でも「結婚式準備を進める中で契約時の説明と違うことがあった」「下見・契約を担当したスタッフから変更になり連携ができていない」などの不満があると、本番の評価は下がることになります。「下見」「本番」の評価がそろってこそ、結婚式準備から本番当日までを安心して任せられる式場といえます。

また、招待客である「ゲスト」の口コミは、自分たちの結婚式の大切なゲストが抱く感想に直結します。アクセスのよさ、会場の設備・雰囲気、料理の内容、給仕など現場スタッフの対応や段取りなどに対する率直な意見も多く、「おもてなし」を重視するうえで無視することはできません。

これらを踏まえると、「下見」と「本番」、「ゲスト」それぞれの評価が高い式場を選ぶことが満足度の高い結婚式場選びのポイントといえそうです。

全国主要エリアの口コミランキング受賞式場 2026

「年間 本番・下見・ゲスト 口コミランキング 受賞式場2026」で「本番」「下見」「ゲスト」の複数部門で1位を獲得した結婚式場の一部をユーザーの口コミとともに紹介します。

※口コミは原文から一部抜粋

関東（東京都）

【浜松町・品川・目黒・世田谷 総合部門】本番・下見・ゲスト1位

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル(https://www.mwed.jp/hall/11529/)

■口コミの一例

「プランナーの方をはじめ、全てのスタッフの心遣いやサービスが素晴らしかったです。スタッフの人柄で選んだと言っても過言ではありません。また、両家の両親にコンシェルジュが付いてくれるので、当日の動き方などを常にアドバイスをくれるのは両親にとってとても安心できるものだったと思います。」（2026年1月／本番）

「ウェディングプランナーさんから料理が美味しい式場としてオススメされた会場でしたが、その噂に違わず本当に美味しいお料理でした。また、事前のアンケートで伝えていた好きな食材をアドリブで試食に加えてくださり、そういった臨機応変な対応力も素晴らしいと感じました。」（2026年3月／下見）

「今まで参列したなかで料理がダントツで美味しかったです。最初に好みのお肉の焼き加減を聞いてくださるのはこちらの会場がはじめてでした。」（2025年10月／ゲスト）

東海（愛知県）

【名古屋 総合部門】本番・下見・ゲスト1位

アルカンシエル luxe mariage 名古屋(https://www.mwed.jp/hall/14571/)

■口コミの一例

「スタッフさんは全員親切で最高です！とにかくどのスタッフさんも明るく親しみやすいです。一部のスタッフさんだけが良いのではなく、どのスタッフさんも素敵なのがすごいと思いました！」（2026年3月／本番）

「シェフ自ら、会場に併設されているオープンキッチンの前で、調理の仕方や当日の提供の仕方などを説明していただき、良かったです。試食した料理はどれも美味しく、飲み物（お茶）のサービスもすぐに提供してくれて、大満足でした。最後に、デザートビュッフェまで付いていて、沢山食べることができ、一つ一つの味のクオリティも高く、大満足の時間でした。」（2025年10月／下見）

「挙式の際のビル群の中で意外性のあるひらけた大階段で行ったフラワーセレモニーがとても印象的でした。名古屋駅のあんなに近くの都会の中で、突然現れた空の見える素敵な空間で祝福のお祝いをできたことはすごい感動でした。」（2025年9月／ゲスト）

関西（大阪府）

【大阪府全域 総合部門】本番・下見1位

アルカンシエル luxe mariage 大阪(https://www.mwed.jp/hall/16488/)

■口コミの一例

「右も左もわからない私たちの希望を汲み取って枠組みを作ってくださったり、希望の形がまとまりきらない私たちの思いを言語化、具現化してくれました。打ち合わせの時から当日通して、私たちに対して前向きな声かけをしてくれ、肯定ばかりでなく難しいことや進行上実現不可なことは曖昧にせずしっかりと難しいと言ってくれたことがより信用できる気持ちになりました。」（2026年3月／本番）

「遠方からの参列者が多く、新大阪駅から近いのが決め手であった。駅から徒歩5分ほどで参列者からも距離の近さに喜んでもらえた。」（2026年3月／本番）

「見学に伺うと予想以上に自分達がしたいことがイメージできただけでなく、料理が素晴らしくそれを作る料理長さんも素敵な方でした。そして、何より関わってくれたスタッフさんの丁寧かつ懸命な姿に当日もこんな方に自分たちのゲストを迎えて頂けたらなと思えるほど良い方でした。」（2026年3月／下見）

九州（福岡県）

【福岡県全域 総合部門】下見・ゲスト1位

オーシャン&リゾート マリゾン(https://www.mwed.jp/hall/11039/)

■口コミの一例

「笑顔で親しみやすい雰囲気があり、初めての見学でも緊張せずに相談できました。ゲストへの配慮やサービス面についても細かく説明してくれたので、『ここなら安心して任せられる』と感じました。」（2025年8月／下見）

「海が一面に広がるのは、オーシャンアンドリゾートマリゾンならではの他の式場には出せない色だと思います！海好きな方はぜひ、見学に行って欲しいとおもいます！」（2026年3月／下見）

「海に浮かぶ式場で唯一無二だと思います。特別感満載です。開放感があってとても良かったです。九州産の食材にこだわっているらしく、地元の食材を美味しくいただきました。ホスピタリティ溢れるスタッフばかりでした。食事やドリンクの提供スピードが早く良かったです。」（2025年5月／ゲスト）

エリア別の最新週間ランキングはこちら :https://www.mwed.jp/ranking/

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株式会社くふうウェディングは、「結婚を祝う新しいカタチをつくる」をミッションに掲げ、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」、結婚式プロデュースサービス「エニマリ」、リゾート挙式プロデュースサービス「MY FAVORITE PART」をはじめ、ウェディングドレスの販売・レンタル、フォトウェディング、WEB招待状・席次表サービスなど、幅広いウェディングサービスを提供しています。

サービス一覧 https://wedding.kufu.co.jp/#service

会社名 ：株式会社くふうウェディング

設立日 ： 2010年10月1日

所在地 ：東京都中央区銀座2丁目6-7 明治屋銀座ビル5F

代表者 ：代表取締役社長 貝瀬 雄一、代表取締役副社長 菅原 正純

事業内容：結婚関連サイト運営、結婚式プロデュースサービス、その他結婚周辺事業