AIO/GEO/SEO横断診断ツール「AIOGeoScan」サービス本格開始のお知らせ

株式会社Bennu

株式会社Bennu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高木啓太）は、AIO（AI検索最適化）／GEO（生成AIエンジン最適化）／SEO対策を網羅した横断診断ツール「AIOGeoScan」（https://aiogeoscan.com/）の本格提供、および「AIOコンサルティングサービス」の提供を開始いたしました。

本ツールは、2026年4月1日のサイレントローンチ以降、テスト期間中にもかかわらず既にのべ1,000回を超えるサイトスキャン・AI診断を記録。ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AI検索において自社ブランドを正しく表示・引用させるための新しいソリューションとして、大きな反響を呼んでいます。

背景｜AI検索時代が変えた「選ばれる条件」

https://aiogeoscan.com/

ChatGPT、Gemini、Google AI Overviewsといった「生成AIを介した検索体験」が急速に普及しています。検索エンジンの利用スタイルが変化する中、従来のSEO対策（検索順位の向上）だけでは、AIの回答画面に自社情報が引用・推薦される保証はなくなりました。企業のWebサイトには、人間だけでなく「AIクローラーにとっても読み取りやすく、信頼性の高い構造」に最適化する AIO/GEO 対策が不可欠となっています。

さらに、AIコーディングツールの登場によりWebサイトの制作・更新が高速化した一方、「デプロイされたHTML構造や構造化データがAIに正しく伝わる状態になっているか」を体系的に確認する手段が不足していました。AIOGeoScanは、この「デプロイ後のAI適合性監査」という課題を解決するために誕生し、サイレントローンチから約2ヶ月でのべ1,000回以上の解析・診断プロセスが実行されるなど、多くの開発者・マーケターに活用されています。

※AI検索に関するデータ参照：Hakuhodo DY ONE「AI検索白書2026」

サービス概要｜URLひとつでサイト全体を横断診断

AIOGeoScanは、URLを入力するだけでサイト全体をスキャンし、AI検索対策の実装状況を10カテゴリ・100項目以上でチェックして統合スコアとして可視化する診断ツールです。

一般的なSEO診断ツールが1URL単位の単発診断にとどまるのに対し、本ツールはXMLサイトマップから主要ディレクトリを自動抽出し、最大30ディレクトリ・150URL（※Enterpriseプラン等のカスタム時）を対象としたサイト全体の横断診断を可能にします。ページ間の整合性や構造課題をサイト全体で網羅的に把握できます。

診断カテゴリ

主な機能・特徴

一般的なAIO/SEO診断ツールとの比較

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80563/table/11_1_46920228ae17a5f1a4582946319398da.jpg?v=202606120152 ]- サイト全体横断診断：URLを入力するだけで自動的にサイトマップをパースし、ディレクトリ単位で代表ページを一括診断（プランにより異なります）。- AI改善指示書（Markdown）の自動生成：検出されたテクニカルな課題を、CursorやClaude Code等のAIコーディングツールにそのまま読み込ませて修正指示として実行できる形式で出力（AI to AI連携）。- 構造化データ・AIO論理構造の最適化診断：AIの引用率に直結する「JSON-LD構造化データ」の重複・欠落エラーや、AI回答のベースとなる「見出し直下の要約（アンサーターゲット構造）」を詳細にチェック。- 20種以上のAIクローラー制御チェック：GPTBot、Google-Extended、ClaudeBotなどの各種AIクローラーに対するrobots.txtでの制御状況を網羅的に監査。- レンダリング & 実行エラー検知：Puppeteerを用いた実レンダリングにより、JavaScriptのハイドレーションエラーやコンソールエラーなど、AIコーディングツールが見落としがちな「ビルド後の不具合」を自動検知。- 簡単なチーム共有・エクスポート：専用 of 共有URLをワンクリックで発行。診断結果はCSVやMarkdown形式でエクスポートし、NotionやGitHub Issueへ即座に反映可能。- 登録不要・完全無料プランあり：登録不要の簡易スキャンのほか、Googleログイン（無料）で1ドメイン・5ディレクトリ・最大25URLまでの継続的な無料診断が可能。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80563/table/11_2_ab50004e91f0628acef19f864996feab.jpg?v=202606120152 ]

※プランおよび個別カスタム内容により最大スキャン数は異なります。

BennuによるAIOコンサルティングサービスも同時展開

AIOGEOScanを提供する株式会社Bennuでは、ツール診断に留まらず、「AIに選ばれる情報設計」を技術とブランド戦略の両面から支援する「AIOコンサルティング」を展開します。

- AIOGeoScan ENTERPRISEプラン導入支援（自動巡回スキャン・チーム管理）- 構造化データ（JSON-LD）や robots.txt の技術実装支援- AI検索での表示率を高める動画コンテンツ連携・AIO適合型へのサイト改修- AIにどう理解・推薦されるべきかを定義するブランド・メッセージング設計

コンサルティングお問い合わせ：https://bennuinc.com/contact

料金プラン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/80563/table/11_3_7d9fcbea2a56290771cbd33250b9ce03.jpg?v=202606120152 ]

料金詳細：https://aiogeoscan.com/pricing

【運営会社】

会社名 ：株式会社 Bennu(ベヌウ)

設立 ：2020年2月

代表者 ：代表取締役 高木 啓太

事業内容：デジタルマーケティング、広告・メディア事業、AIOコンサルティング、広告費後払いサービス「ADGrow(https://ad-grow.jp/)」、ポップアップ・イベントスペース「seeen(https://seeen.jp/)」など

本社 ：東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C

URL ：https://bennuinc.com/