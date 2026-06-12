株式会社メルすみごこち事務所

～外部管理者方式・コスト適正化・修繕戦略見直し・保険最適化の4視点から、管理組合の利益を守る具体策を解説～

全国的な「理事長のなり手不足」や「修繕積立金の枯渇」「物価高騰による維持費上昇」など、日本の分譲マンションが直面する課題が深刻化する中、マンション管理の各分野でイノベーションを起こす専門企業4社は、2026年7月5日（日）に合同特別セミナーを福岡にて共同開催することをお知らせいたします。

本セミナーでは、管理会社任せになりがちな運営から脱却し、管理組合が本来の「主体性」を取り戻すための4つのアプローチ（外部専門家の活用、不透明な中間マージンの排除、長寿命化を前提とした修繕計画策定、特化型保険による経費削減）について、各分野の第一人者が一堂に会し、実例を交えて解説します。

■ 合同セミナー開催の背景と目的

現代のマンション管理は、長年続いてきた業界慣行により管理・修繕・保険にかかる費用の妥当性が見えにくく、管理組合（区分所有者）に過度な負担が強いられているケースが少なくありません。

こうした現状に危機感を持つ、特定の管理会社系列に属さない「独立系」の専門企業4社がタッグを組むことで、一つの視点に偏ることなく、「管理組合運営・管理コスト・修繕戦略・保険」という4大要素すべてにおいて、管理組合の利益を最大化する包括的なソリューションを提示します。

■ 4社の特色と登壇内容（4部構成）

１. 【管理組合運営改革】専門家の力で管理組合を再生する「メルのプロ理事長(R)」

登壇者：深山 州（株式会社メルすみごこち事務所 代表取締役）

テーマ： 理事長のなり手不足を解消する「外部管理者方式（第三者管理）」の最前線

見どころ： 居住者の高齢化や役員の輪番制という構造的課題に対し、専門家が責任を持って管理運営を主導し、マンションの資産価値と住み心地を守る新しい選択肢を提示します。

２. 【管理コスト改革】中間マージンを排し、管理組合に利益を取り戻す

登壇者：松原 清植 (株式会社クローバー管理 代表取締役）

テーマ： マンション管理の常識を変える ～透明性の高い管理への転換～

見どころ： 5年連続受託増加ランキング九州No.1、累計10,000戸超の受託実績を背景に、業界内の不要な中間マージンを徹底排除。管理品質を落とさずにコストの適正化を実現する独自の管理方式とリアルな事例を公開します。

３. 【修繕戦略改革】中・小規模修繕へのパラダイムシフトで財務体質を変える

登壇者：菅 純一郎（株式会社KAIライフサイクルマネジメント 代表取締役）

テーマ： 大規模修繕はいらない！無理のない管理組合形成のための修繕戦略

見どころ： 150物件以上の設計コンサルティングや行政庁建物の修繕計画に携わった知見から、「一律な大規模修繕だけでは価値は変わらない」と提唱。組合と並走し、中・小規模修繕を組み合わせることで財務体質を劇的に改善し、居住者コミュニティを活性化させる手法を明かします。

４. 【保険改革】知らないと損する「マンション管理組合保険」のメカニズム

登壇者：西澤 健之（マンション保険バスターズ CEO）

テーマ： 賢い管理組合はこうやっている・最安値を追求する保険見直し実例紹介

見どころ： メディアでも最大手として紹介され、2026年現在で全国1,100棟超の担当実績を持つマンション専門の保険代理店。必要な補償を削らずにコストを下げる独自の事故対応力と見直しノウハウを、驚異の契約継続率を維持する背景とともに解説します。

■ セミナー開催概要

名称： 【4社合同】福岡特別セミナー

日時： 2026年7月5日（日） 13:00～16:30 （受付開始 12:45）

会場： 福岡商工会議所（詳細な会議室名など）

住所：福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目9－28

定員： 先着40名。 管理組合様対象(1組合様2名まで) ※事前予約制・定員に達し次第締め切り

参加費： 無料（要事前申込）

お申し込み方法

Googleフォーム（https://forms.gle/kue3FyJRho6HPtdd8）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メルすみごこち事務所

担当：小幡 (おばた) TEL：050-1720-1993 E-mail：obata@m-sumigokochi.com