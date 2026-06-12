【VT COSMETICS】@cosme NAGOYAにてPOPUP開催！6月17日（水）～6月23日（火）まで、話題のアイテムや新商品が集結！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、2026年6月17日（水）～6月23日（火）の期間、@cosme NAGOYAにてPOPUPを開催いたします。

今回のPOPUPでは、新商品のレチナールペプチドライン、ビタミンCアスタキサンチンライン、人気のPDRN+ライン、そしてVTの定番アイテムとサンリオのコラボ商品まで、幅広いラインアップを展開。たくさんの商品を実際に見て、試して、楽しんでいただける特別な機会となっています。

■ @cosme NAGOYA POPUP 開催概要

開催期間

2026年6月17日（水）～6月23日（火）

開催場所

@cosme NAGOYA

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 5F

■ 展開商品

レチナールペプチドライン

乾燥による毛穴の目立ちやハリ不足が気になる肌を、なめらかで引き締まった印象へ導きます。

・レチナール ペプチド セラム

・レチナール ペプチド デイリーマスク

・レチナール ペプチド スポットクリーム

・レチナール ペプチド カプセルクリーム

ビタミンCアスタキサンチンライン

乾燥してツヤのない肌にうるおいを与え、透明感※1のあるツヤ肌印象へ導きます。

・ビタミンC アスタキサンチン セラム

・ビタミンC アスタキサンチン マスク

・ビタミンC アスタキサンチン セブンデイズマスク

・ビタミンC アスタキサンチン カプセルクリーム

PDRN＋ライン

高麗人参由来の植物性PDRN+(TM)※2配合で、ハリ・キメをサポートします。

・PDRN＋ リードルSブラシヘアセラム（50mL / 100mL）

・リードルＳ PDRN+ セラム

・PDRN＋デイリーマスク

・リードルＳ PDRN+ マスク（1枚入）

・PDRN+ カプセルクリーム 100

・PDRN＋ リードルSミスト

サンリオコラボ

VTの定番人気アイテムがサンリオキャラクターズとコラボし、かわいく特別なデザインで登場。

・リードルS100/300/700

・プロCICAクリアスポットパッチ

・CICAデイリースージングマスク

・シカノーセバムマイルドパウダー

■ POPUP限定イベント＆購入特典

Instagram投稿イベント

スタッフによる新商品の説明後、ブースまたは商品の撮影をした写真を Instagramの投稿またはストーリーにご掲載いただいたお客様へ、バイタルマスク（1枚） を進呈いたします。

購入特典

税込み3,500円以上のご購入でルーレットに参加可能です。当選内容は下記をご用意しております。

白玉：レチナールペプチドマスク（1枚入）＋バイタルマスク（1枚入）

赤玉：プロCICAクリアスポットパッチ＋CICAデイリースージングマスク（1枚入）＋AZケアクレンジングオイル（50mL）＋S100 リードル スティックパウチ（2包）＋レチナールペプチドマスク（1枚入）

皆さまにお楽しみいただけるよう、豪華な特典をご用意してお待ちしております。

*内容は変更となる場合がございます。

*なくなり次第終了いたします。

*お一人様１回限り。

■ @cosme NAGOYA VT POPUPについて

今回の@cosme NAGOYA POPUPでは、VTの人気ラインから新商品まで、幅広いラインナップを一度にご覧いただける特別な機会となっています。

実際に商品を手に取りながら、今の気分や肌悩みに合わせてお気に入りのアイテムを見つけていただけるイベントです。ここだけの特別な展開やInstagramイベント、購入特典もご用意しておりますので、ぜひこの機会にVTの魅力を会場でご体感ください。

名古屋で皆さまにお会いできることを、心より楽しみにしております。

※1 うるおいによる

※2 ＤＮＡ-Ｎａ、オタネニンジン根エキス（いずれも保湿）

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

https://www.instagram.com/vtcosmetics_spot/

■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

https://x.com/vtcosmetics_jp

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com