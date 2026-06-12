Fractal Design社製、アドレサブル Gen 2 RGB対応モデルを含む、モダンなフォルムと強力なエアフロー性能を備えたケースファン「Dynamic 3」シリーズを発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Fractal Design社製のケースファン「Dynamic 3」シリーズの計12製品を発表いたします。
「Dynamic 3」シリーズは、クリーンでモダンなフォルムの中に、強力なエアフロー性能を備えたケースファンです。冷却性能と静音性のバランスに優れ、ゲーミング構成から高性能PCビルドまで幅広く対応するほか、デイジーチェーン接続に対応し、ケーブルの煩雑さを抑えたすっきりとした配線が可能です。
ラインナップは、ファンサイズ、カラー、ファンブレード、ファン個数が異なる計12製品をご用意。アドレサブル Gen 2 RGB対応モデルもラインアップしており、ダイナミックなアニメーションを演出することができます。
アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載（RGBモデルのみ）
ダイナミックなアニメーションを演出できるアドレサブル Gen 2 RGB LEDを装備。ライティングのカスタマイズにも対応しており、鮮やかなイルミネーションを楽しむことができます。
ノイズを抑えながら冷却効率を最大化
高速回転時のノイズを低減するスイープブレードデザインを採用。強力なエアフローを維持しながらノイズを低減します。
デイジーチェーン接続に対応
簡単に配線できるデイジーチェーン接続に対応し、ケーブルのごちゃつきを抑えたPCの組み立てが可能です。
製品概要
製品名：Dynamic 3 - 12 RGB Black / White
ファンブレード：標準ブレード
同梱物：ファン×1、取付ネジ×4
予想市場価格：2,980円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品名：Dynamic 3 - 12 RGB 3-Pack Black
ファンブレード：標準ブレード
同梱物：ファン×3、取付ネジ×12
予想市場価格：7,880円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品名：Dynamic 3 - 12 Reverse RGB Black / White
ファンブレード：リバースブレード
同梱物：ファン×1、取付ネジ×4
予想市場価格：2,980円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品名：Dynamic 3 - 14 RGB Black / White
ファンブレード：標準ブレード
同梱物：ファン×1、取付ネジ×4
予想市場価格：3,380円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品名：Dynamic 3 - 14 RGB 3-Pack Black
ファンブレード：標準ブレード
同梱物：ファン×3、取付ネジ×12
予想市場価格：8,900円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/fan/dynamic-3-rgb.html
製品名：Dynamic 3 - 12 Black
ファンブレード：標準ブレード
同梱物：ファン×1、取付ネジ×4
予想市場価格：2,380円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品名：Dynamic 3 - 12 Reverse Black / White
ファンブレード：リバースブレード
同梱物：ファン×1、取付ネジ×4
予想市場価格：2,380円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品名：Dynamic 3 - 14 Black
ファンブレード：標準ブレード
同梱物：ファン×1、取付ネジ×4
予想市場価格：2,780円前後（税込）
発売時期：2026年 6月19日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/fan/dynamic-3.html
Fractal Design社 概要
Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」（より少なく語ることは、より多く語ることである）をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。
URL：https://www.fractal-design.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
本ニュースリリースに関するお問い合せ先
株式会社アスク 担当：高木 宏
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