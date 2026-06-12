Fractal Design社製、アドレサブル Gen 2 RGB対応モデルを含む、モダンなフォルムと強力なエアフロー性能を備えたケースファン「Dynamic 3」シリーズを発表

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株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Fractal Design社製のケースファン「Dynamic 3」シリーズの計12製品を発表いたします。



「Dynamic 3」シリーズは、クリーンでモダンなフォルムの中に、強力なエアフロー性能を備えたケースファンです。冷却性能と静音性のバランスに優れ、ゲーミング構成から高性能PCビルドまで幅広く対応するほか、デイジーチェーン接続に対応し、ケーブルの煩雑さを抑えたすっきりとした配線が可能です。



ラインナップは、ファンサイズ、カラー、ファンブレード、ファン個数が異なる計12製品をご用意。アドレサブル Gen 2 RGB対応モデルもラインアップしており、ダイナミックなアニメーションを演出することができます。






アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載（RGBモデルのみ）


ダイナミックなアニメーションを演出できるアドレサブル Gen 2 RGB LEDを装備。ライティングのカスタマイズにも対応しており、鮮やかなイルミネーションを楽しむことができます。






ノイズを抑えながら冷却効率を最大化


高速回転時のノイズを低減するスイープブレードデザインを採用。強力なエアフローを維持しながらノイズを低減します。






デイジーチェーン接続に対応


簡単に配線できるデイジーチェーン接続に対応し、ケーブルのごちゃつきを抑えたPCの組み立てが可能です。






製品概要


製品名：Dynamic 3 - 12 RGB Black / White


ファンブレード：標準ブレード


同梱物：ファン×1、取付ネジ×4


予想市場価格：2,980円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品名：Dynamic 3 - 12 RGB 3-Pack Black


ファンブレード：標準ブレード


同梱物：ファン×3、取付ネジ×12


予想市場価格：7,880円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品名：Dynamic 3 - 12 Reverse RGB Black / White


ファンブレード：リバースブレード


同梱物：ファン×1、取付ネジ×4


予想市場価格：2,980円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品名：Dynamic 3 - 14 RGB Black / White


ファンブレード：標準ブレード


同梱物：ファン×1、取付ネジ×4


予想市場価格：3,380円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品名：Dynamic 3 - 14 RGB 3-Pack Black


ファンブレード：標準ブレード


同梱物：ファン×3、取付ネジ×12


予想市場価格：8,900円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/fan/dynamic-3-rgb.html



製品名：Dynamic 3 - 12 Black


ファンブレード：標準ブレード


同梱物：ファン×1、取付ネジ×4


予想市場価格：2,380円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品名：Dynamic 3 - 12 Reverse Black / White


ファンブレード：リバースブレード


同梱物：ファン×1、取付ネジ×4


予想市場価格：2,380円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日



製品名：Dynamic 3 - 14 Black


ファンブレード：標準ブレード


同梱物：ファン×1、取付ネジ×4


予想市場価格：2,780円前後（税込）


発売時期：2026年 6月19日


製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/fan/dynamic-3.html



Fractal Design社 概要


Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」（より少なく語ることは、より多く語ることである）をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。


URL：https://www.fractal-design.com/



株式会社アスク 概要


株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。


URL：https://www.ask-corp.jp/



本ニュースリリースに関するお問い合せ先


株式会社アスク 担当：高木 宏


TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651


〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階


Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/


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