【TAC株式会社】令和8年公認会計士試験第II回短答式試験合格発表！6/19(金)最新の情報をTACで確認！

TAC株式会社合格発表後の最新情報はTACホームページで

公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年6月19日（金）の令和8年公認会計士試験第II回短答式試験合格発表にあたり、合格者数・受験者数・合格率・イベント情報などの最新情報をWebサイトにてお知らせいたします。以下よりご確認ください。

◎最新情報はコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_contents_goukaku.html

■第II回短答式試験後・合格発表後「セミナー」

今のあなたに合うセミナーがきっと見つかる

TACでは本試験後、合格発表後に様々なセミナーを行っております。状況は人それぞれです。8月の論文式試験を受験する方もいれば、12月の短答式試験に切り替える方、今後のキャリアを見直す方など、一人一人違います。それぞれの状況に合ったテーマを見つけ、ぜひセミナーに参加してください。今後実施のセミナーの他、すでに終了したセミナーをアーカイブで視聴することも可能です。まずはどんなセミナーがあるのか、以下よりご確認ください。

◎セミナー予約・アーカイブ視聴はコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou_5gatsu_tantou.html#seminar

■公認会計士を目指すならTAC

高い実績にはワケがある。

１．迷わず学習できる「カリキュラム」

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◎合格実績が高い理由はコチラ

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■会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/