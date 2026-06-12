仮想空間が、ひきこもり支援の扉を開く！「メタバース診察システム」、Mediative・北海道大学病院・クラスターが産学連携し６月11日より共同研究を開始

Mediative株式会社

医療分野に特化した広報・マーケティング支援などを行うMediative株式会社(本社：東京都／代表取締役：畑 拓磨、以下Mediative)は、北海道大学病院精神科神経科(所在地：北海道札幌市、加藤 隆弘教授)、クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤 直人）と産学連携し、社会的ひきこもりの状態にある方や精神疾患患者を対象とした「ひきこもり支援のためのメタバース診察システム」の共同研究プロジェクトを2026年6月11日より開始いたします。

今回は第一弾としてのメタバース模擬診察を実施いたします（北大倫理審査委員会2026年3月23日承認）。精神科領域におけるひきこもり向けメタバース診察の実証研究は、国内でも先進的な取り組みです。

本プロジェクトは、精神科領域における仮想空間（メタバース）を用いた「新たな支援手法の確立」を目的としており、Mediativeは、本プロジェクトの企画推進・アバターコミュニケーションの知見提供の立場で参画し、テクノロジーを用いた新しい医療へのアクセス環境構築を支援いたします。

◼︎本プロジェクトの概要

本プロジェクトは、ひきこもり状態やうつ病、統合失調症、発達障害などで北海道大学病院精神科神経科および共同研究機関を受診する患者と、本研究に協力を得られる健常者を対象に、2028年3月31日までの期間に実施する「メタバース診察システム」の構築を目的とした研究です（北大倫理審査委員会2026年3月23日承認）。

今回実証する「メタバース診察システム」は、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するクラスター株式会社が提供するサービス「cluster」を基盤とした仮想空間に構築された診察を補助する空間（以下メタバース診察室）で、アバターを介した診察補助を行う新たな支援手法となります。

メタバース診察室では、医療者（医師、看護師、心理士、精神保健福祉士等）と当事者が対面する標準的な診察室と合せて、患者がリラックスして受診できるようカウチベットや、希望に応じて医療者が同席できる伴走者席を設置し、患者の心理状態に合わせた環境選択を可能にした上で、ヘッドマウントディスプレイを装着して10～15分程度の診察補助を行いながら、視線や動作データの記録・分析を通じて臨床的な有効性を検証します。

アバターを介したメタバース診療補助の活用により、従来の対面診療や互いの顔が見えるビデオ通話による遠隔診療に比べ、対人緊張の強いひきこもり当事者の心理的・物理的負担を大幅に緩和することができ、円滑なコミュニケーションを促進することが期待されます。

※メタバース診察室の機能

医療者と患者の双方が独自制作含む任意のアバターや自由なBGM変更することができる機能に加え、必要に応じて医療者の表情を実画像でモニターに表示し、擬似的な対面診療の環境を構築できる機能も備えています。

メタバース診察室(上)と診察のイメージ動画(下)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8_ozS9r1ct4 ]

https://www.youtube.com/watch?v=8_ozS9r1ct4

◼︎本プロジェクトの背景

現在、社会的ひきこもり状態にある方（以下ひきこもり当事者）にとって、外出へのハードルや対面コミュニケーションに対する強い不安感から、「医療機関へのアクセス」そのものが困難となっている実情があります。

医療機関へのアクセスが遅れることは、抑うつ、不安、不眠、自傷念慮などの精神症状の長期化・重症化につながるだけでなく、生活習慣病や身体疾患の発見・治療の遅れにもつながる可能性があります。特に長期にわたる社会的孤立は、心身の健康リスクや生活機能の低下と関連することが指摘されており、ひきこもり当事者が必要な医療につながりにくい状況は、精神科領域にとどまらない重要な医療課題といえます。

一方、医療業界全体では技術の発展に伴いオンライン診療の普及が進んでいますが、没入感や空間共有を伴う「メタバース」の本格的な臨床導入は、未だ発展途上の段階にあります。精神科領域における診療は物理的な接触を必ずしも必要とせず、「対話」と「観察」が主軸となるため、メタバース空間との親和性が高い可能性があります。

こうした背景を踏まえ、当事者が抱える医療アクセスの課題を解決する新たな精神医療の形を模索すべく、産学連携し本プロジェクトが始動しました。

◼︎本プロジェクトでMediativeが果たす役割

今回Mediativeは、本プロジェクトの「企画推進」および「アバターコミュニケーションの知見提供」という立場で参画します。メタバース空間特有のコミュニケーション特性や、アバターを介することによる心理的安心感の醸成など、これまでMediativeが培ってきた知見を本プロジェクトのシステムの運用・検証に還元します。

またMediativeには、2025年より医療メタバースエバンジェリストとしてVTuberの「星野うぇあ」が所属しています。星野うぇあは、理学療法士やメンタル心理カウンセラー、VRスペシャリストの資格を持ち「メタバースで医療が提供できる社会の実現」を目指して活動しており、大学病院等での共同研究に参画しているほか、2023年には日本初のプロジェクトである「メタバース医学会」の開催なども手がけています。

医療メタバースのオピニオンリーダーとして活動する星野うぇあがプロジェクトに加わることで、当事者目線に立った細やかな環境設計やひきこもり当事者への深い寄り添いを実現し、本システムを単なる技術検証にとどまらない「温かみのある医療空間」へと昇華させることを目指しています。

医療とクリエイティブの力を掛け合わせることで、これまで支援が届きにくかった人々に医療を届ける。それこそが本プロジェクトにおいてMediativeが果たすべき役割であり、私たちが挑戦し続ける理由です。

◼︎メタバース面接と通常診察との連携と患者への配慮

星野うぇあ活動紹介 :https://note.com/calm_roses440/m/m1ce24d10a3b0

本プロジェクトは、北海道大学での倫理審査委員会の承認を得ています（2026年3月23日承認）。研究協力の同意が得られた患者は、状況に応じてメタバース面接室と通常の診察室をシームレスに切り替えて実施することができます。

なお、本プロジェクトでのメタバース診療は、診療報酬（保険点数）の算定や症状改善を目的とするものではなく、メタバース空間内における「医師とのコミュニケーション体験」の評価を目的とした模擬診療です。診察や処方を含めた治療行為は事前に全て通常の対面診療として診察室にて行い、これらの一連のプロセスについて事前に患者から同意を得た上で模擬診療を実施いたします。またメタバース空間での模擬診療の開始時は、患者のサポートおよび病態観察のため、診察室に同伴者が付き添い安全面にも配慮します。

◼︎本プロジェクトの資金調達について

本プロジェクトは、HSFC（北海道未来創造スタートアップ 育成相互支援ネットワーク）からの資金提供を受けて実施されています。同ファンドの支援のもと、メタバース空間を活用した診察補助・医療アクセス支援の可能性について、産学連携により検証を進めてまいります。

今後は、本プロジェクトを通じて得られた成果や知見をもとに、ひきこもり当事者をはじめ、既存の医療アクセスに困難を抱える方々への支援手法として、将来的な社会実装やビジネス展開の可能性についても検討してまいります。

◼︎今後の展望

研究に携わる北海道大学病院のメンバー：写真左から久保 太聖心理士、中央が加藤 隆弘教授、右が橋本 直樹准教授

本プロジェクトは、メタバース空間を用いた診察・支援の可能性を検証する臨床研究としてスタートしますが、私たちが見据えているのは単なる技術実証にとどまりません。将来的には、本研究で得られた知見をもとに、ひきこもり支援に限らず、不安や緊張により受診が困難な方、遠隔地に住む方、対面での相談に心理的抵抗を感じる方など、さまざまな医療アクセスの課題を抱える方々への応用も視野に入れ、中長期的な視点でプロジェクトに取り組みます。

北海道大学病院精神科神経科を舞台に、クラスター株式会社の技術基盤とMediativeの医療・クリエイティブ・アバターコミュニケーション領域における知見を組み合わせることで、精神科領域における新たな医療アクセスの形を検証していきます。

Mediativeは本プロジェクトを通じて、メタバースが精神医療における新たな支援手法として社会実装され、北海道から全国、さらには世界へと広がっていく未来を目指してまいります。

◼︎関係者コメント

Mediative株式会社代表取締役社長 畑 拓磨

医療は、患者様がそこにたどり着けて初めて力を発揮します。社会的ひきこもり状態にある方々にとって、外出すること、病院へ行くこと、対面で悩みを話すこと自体が大きなハードルになる場合があります。本プロジェクトは、メタバースという新たな空間を用いて、その“医療につながるまでの距離”を縮める挑戦です。Mediativeは、医療現場を知るプロフェッショナルと、クリエイティブ・アバターコミュニケーションの知見を掛け合わせ、単なる技術実証ではなく、当事者の方々が安心して支援に出会える温かい医療空間の実現に貢献してまいります。

Mediative株式会社医療メタバースアドバイザー星野 うぇあ

「医療機関へ行きたくても行けない」-そんな当事者の皆様が抱える物理的・心理的なハードルを、メタバースの力で越えられる時代がやってきました。アバターという「もう一つの身体」を介することで、対面特有の緊張から解放され、ありのままの心で医師と向き合える画期的な空間が誕生します。医療メタバースの可能性を信じ発信し続けてきた者として、北海道大学病院様、クラスター社様と共にこの挑戦に参画できることを大変光栄に思います。当事者の方々が安心して支援に繋がれる、温かい医療アクセスの実現に向けて尽力してまいります。

北海道大学病院精神科神経科・教授加藤 隆弘

ひきこもりの背景に、うつ病や不安症、統合失調症、発達障害などが併存していることも稀ではなく、適切な治療や支援につながることが回復の重要な第一歩になります。一方で、精神的な症状や対人不安のために、対面での受診そのものに強い負担を感じ、支援につながりにくいケースも少なくありません。私は2013年、九州大学病院に世界初の「ひきこもり研究外来」を立ち上げ、「ひきこもり研究ラボ」を主宰して本人・家族双方への支援法開発を進めてきました。2025年4月からは北海道大学病院を新拠点にして、道内での包括的なひきこもり支援体制の構築にも取り組んでいます。本プロジェクトではメタバースを活用し、「精神医療につながるまでの距離」を縮める導線整備を進めます。

クラスター株式会社代表取締役CEO 加藤 直人

日本では現在、推計146万人（※）がひきこもり状態にあるとされています。僕も大学院時代、3年間のひきこもりの経験があります。ひきこもりには様々な背景、人それぞれの理由がありますが、その多くが医療につながれないまま孤立しています。clusterは「誰もが自分らしくいられる場所」を届けることを目指してきましたが、今回の研究はその理念を医療領域へと拡張する挑戦です。アバターという存在は、対人不安を抱える方が「もう一歩」を踏み出すための架け橋であると僕は思っています。

今回、クラスターは北海道大学病院・Mediativeとの産学連携を通じて、メタバースが医療アクセスの新たな選択肢となることを実証し、技術の力で社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。

（※）2023年(R5) 内閣府 こども・若者の意識と生活に関する調査結果 より

◼︎会社概要

会社名：Mediative株式会社

代表取締役：畑 拓磨

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番８号渋谷道玄坂東急ビル２F-C

会社HP：https://mediative.co.jp/

お問い合わせ：https://mediative.co.jp/contact

事業内容：

・医療分野に特化した広報・マーケティング支援

・SNS運用、コンテンツ制作

・医療ブランディング／DX支援

・医療×クリエイティブ領域の事業開発

シンサツマエ 公式HP：

https://shinsatsumae.com/

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