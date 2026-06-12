カービィたちといっしょに、毎日のおそうじをもっと楽しく♪フリューの大人気シリーズ『Kirby★Diary』第３弾が6月から順次登場

フリュー株式会社

『Kirby★Diary』第3弾「osouji」のキービジュアル

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、ゲームシリーズ「星のカービィ」のプライズ（クレーンゲーム景品）を、フリューオリジナルシリーズ『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾商品として、6月上旬より順次全国のアミューズメント施設に投入いたします。

今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持っておそうじを頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、お片付けに便利なバスケットなど、おそうじ時間を楽しく彩る全5アイテムをお届けします。見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えています。

カービィたちと一緒に過ごすことで、少し手間に感じるおそうじの時間も癒しの楽しいひとときへ。第1弾の「obento」第2弾の「home」に続く、『Kirby★Diary』シリーズ第3弾「osouji」にご期待ください。

＜『Kirby★Diary』とは＞

フリューがお届けする「星のカービィ」プライズのオリジナルシリーズ『Kirby★Diary』！“いつも、どんなときでも、カービィといっしょ★”をテーマに、毎日の生活シーンをカービィたちと楽しく過ごせるアイテムを展開するシリーズです。

＜『Kirby★Diary』シリーズ第3弾「osouji」特徴（6月・7月展開商品）＞

■6月展開商品（全2アイテム）

『Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ～クリーン～』 （全1種類）『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』 （全3種類）

約29センチの『Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ～クリーン～』は、頭に巻いたグリーンの星柄のバンダナがポイント。ほうきを持ったポーズが愛らしいぬいぐるみです。『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』は、ふわふわとしたやわらかい素材でデスク回りの細かい汚れをやさしく拭き取れる実用性を兼ね備えたアイテムです。「えがお」と「おすまし」のカービィの他、ワドルディも加えた全3種類をラインナップ。手に取りやすいサイズ感なので、日常のちょっとしたおそうじ時間を気軽に楽しくサポートします。

■7月展開商品（全3アイテム）

『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』（全2種類）『Kirby★Diary osouji マスコット』 （全3種類）『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』（全1種類）

『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』は、カービィとワドルディのフェイスデザインが目を引く、存在感のある布製バスケットです。外側には複数のポケットが付いており、小物を分けて収納できる実用的な仕様が特徴です。お部屋の整理整頓はもちろん、日用品の収納にも活躍するアイテムとなっています。また、『Kirby★Diary osouji マスコット』は、ほうきやぞうきんを手におそうじを頑張るカービィたちの姿を表現。星柄のバンダナを身に着けたデザインや、それぞれ異なるポーズ・表情が魅力で、並べて飾りたくなる可愛らしさです。コンパクトなサイズ感なので、バッグの装着やお部屋のアクセントとしても楽しめます。『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』は、シリーズならではのポップなデザインが目を引く実用アイテムです。“むてきキャンディー”をモチーフにした柄の上に小さなカービィが乗ったデザインで、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えています。ふわっとしたモップ部分で細かなホコリをしっかりキャッチし、気軽なおそうじにもぴったりです。

日常の中で自然と使用されるアイテムが、カービィたちと一緒に楽しむ“おそうじ時間”を、より心地よく彩ります。

＜フリュープライズ商品概要＞

[作品名] 星のカービィ

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 6月：『Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ～クリーン～』

『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』

7月：『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』

『Kirby★Diary osouji マスコット』

『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』

[特設サイト/フリュープライズ] http://f-ch.jp/kirby_release

※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定

[コピーライト] (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

[発売元] フリュー株式会社

＜「星のカービィ」とは＞

ゲームシリーズ、「星のカービィ」の主人公であるカービィはなんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもっています。

1992 年の誕生以降、ゲームにグッズにコンサート、カフェ展開とその活躍の幅は広く、年齢・性別・国内外を問わず多くのファンから親しまれている、まんまるピンクの人気者です。

≪星のカービィポータル https://www.kirby.jp≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『フリュープライズ』他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2253-5bdcd753b43c020d37d5194daf256980.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。