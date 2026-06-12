うちのポメラニアンの写真が本として出版される！犬種別写真集シリーズ『ポメラニアンvol.002』発売＆早くも第3弾の募集開始！

アッカ・コミュニケーションズ合同会社ポメラニアン（Pomeranian）vol.002 表表紙裏表紙詳細を見る :https://reiwasyuppan.jp/pome002

本書は、紙の本（持ち運びに便利な21cmの正方形サイズ）および電子書籍（Kindle版）にて展開。Kindle Unlimited会員であれば追加料金なし（無料）でお読みいただけます。

見渡す限りの「ポメスマイル」！癒やしが詰まった至極の一冊

本書は、参加無料で全国の飼い主様から応募いただいた写真をもとに制作された「完全参加型の犬種別写真集」です。

ポメラニアン特有の愛くるしい「キラキラスマイル」をはじめ、まるで毛玉が転がっているかのような愛らしい「お座り姿」、トリミングで大変身したキュートな姿など、ポメラニアンの魅力を余すことなく詰め込みました。

普段の何気ない仕草や、お散歩中に風になびくふわふわな被毛、甘えるような表情など、飼い主様だからこそ撮影できた“最高の一枚”を厳選。ポメラニアンを飼っている方はもちろん、これからお迎えしたい方、とにかく癒やされたいすべての方に贈る「ポメラニアンまみれ」になれる一冊です。

書籍情報

ポメラニアン（Pomeranian）vol.002

書名：ポメラニアン（Pomeranian）vol.002 (犬種別写真集シリーズ)

著者：犬種別写真集

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2026年6月5日

定価（印刷書籍版）：1,500円本体＋税

定価（電子書籍版）：500円本体＋税

販売：Amazon

詳細URL：https://reiwasyuppan.jp/pomeranian0605/

Amazonでのご購入：https://reiwasyuppan.jp/pome00(https://reiwasyuppan.jp/pome002)2(https://reiwasyuppan.jp/pome002)

出版プロジェクト「犬種別写真集」とは？

ポメラニアン写真集 第２弾の掲載モデルも募集中

「令和出版」が企画・運営する、全国の飼い主様と一緒に1冊の本を創り上げる参加型の出版プロジェクトです。柴犬、ポメラニアン、チワワなど特定の犬種ごとにスポットを当て、それぞれの魅力をたっぷり詰め込んだ写真集をシリーズ展開しています。

プロの機材がなくても、いつも一緒にいる家族がスマホで撮影した「愛あふれる日常の写真」で参加できる点が大きな特徴。出版された書籍（ペーパーバック版）は国会図書館に永年保存されるため、愛犬の生きた証を未来へ残せる公的なプロジェクトとしても注目を集めています。

大好評につき『ポメラニアン 第3弾』の掲載ワンちゃんを先着募集開始！

第1弾の大きな反響を受け、早くも『ポメラニアン（Pomeranian）vol.003』の制作と、掲載写真の正式募集を開始いたしました。

募集枠： 先着20匹限定（定員に達し次第締め切り）

参加費用： 無料（0円）

応募条件：

応募は簡単3ステップ

全国のポメラニアンオーナーさんからのご応募をお待ちしております！

- ご自身の飼い犬（または看板わんこ）であること- SNSのアカウントを最低1つ持っていること- 柴犬らしさ、豆柴らしさがあること（ミックスのわんちゃんもOK！）※お空に旅立った愛犬との思い出の写真でのご応募も大歓迎です。- 写真を選ぶ： スマホで撮ったお気に入りの写真を最大8枚まで選ぶ。- フォーム送信： 令和出版の応募フォームから必要事項を送信（※要Gmailアカウント）。- 公式SNSをチェック： 出版告知や受賞連絡は公式Instagramにておこないます。

犬種別写真集"ポメラニアン" の詳細へ :https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/pom-kenshu/

掲載されたワンちゃんの中から選ばれる「アワード（賞）」も開催！受賞者はうちのこ写真集(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)チケットをプレゼント！

保護犬支援団体のご紹介について

本プロジェクトでは、

保護犬支援活動を広く周知するため、写真集の最後に団体の活動内容を無償でご紹介します。

広告掲載やご紹介を希望される企業・団体の方へ

下記のページよりご連絡ください。

活動内容やご紹介希望の詳細について、担当者より折り返しご連絡いたします。

https://reiwasyuppan.jp/contact/

令和出版について

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能

▼お問い合わせ先

・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/

・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/

＜電話番号：令和出版専用＞

050-3187-8210（平日 10:00～18:00）

※ 音声ガイダンスが流れます。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

令和出版 広報

https://reiwasyuppan.jp/contact/