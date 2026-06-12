高級バニラスイーツ専門店「Hugh Morgan」より、人気商品「ガトー・フロマージュ・ヴァニーユ」が五感で味わう“コンセプチュアルスイーツ”として新登場

Hugh Morgan株式会社

世界中の上質なバニラを主役にしたスイーツを展開する「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」は、日本橋三越本店のリニューアルオープン2026年6月20日（土）に合わせ、ブランドの人気商品であるバニラチーズケーキ「ガトー・フロマージュ・ヴァニーユ」を、五感で味わう“コンセプチュアルスイーツ”として再構築し、装い新たに発売いたします。

また、これまで限定品として高い人気を誇ったコンセプチュアルスイーツ「ショートケーキ・ヒューモルガン」「ヴァニラ・ログ」「モンブラン・ヴェール」の3品も、このたび同店のリニューアルオープンに合わせ、満を持して定番ラインナップに加わります。

あわせて、ギフトとして不動の人気を誇るサブレに、洗練されたデザインの缶入りモデル「サブレ・ヒューモルガン・プレミエ」が加わりました。

1. 【コンセプチュアルスイーツに登場】ガトー・フロマージュ・ヴァニーユ

価格：税込 \756

厳選したバニラを贅沢に使用したチーズケーキです。

低温でじっくりと焼き上げることで、なめらかで口どけの良い食感に仕上げました。

とろけるような舌触りは、生クリームと牛乳をたっぷりと使用し、クリームチーズ、マスカルポーネ、サワークリームを重ね合わせることで実現しています。

チーズの爽やかな酸味が、マダガスカル産プランフォリアバニラのキャラメルのように芳醇な香りを引き立て、奥行きのある味わいを生み出します。

バニラの香りが流れ、重なり、移ろうイメージを“かたち”として表現。独創的な造形美と、こだわり抜いた食感の調和により、視覚・味覚・香りが一体となる新たな体験をご提案します。



【五感で味わう、コンセプチュアルスイーツの思想】

Hugh Morganは、おいしさを「味」「香り」「食感」の調和として捉えています。

独創的な造形美に、なめらかなムースやクリームを幾層にも重ね、端正なフォルムへと結晶させました。ひと口ごとに広がる香りと、静かに続く余韻までを設計した、バニラ専門店なら

ではの一品です。

シリーズラインナップ（各税込 \985）

1、ショートケーキ・ヒューモルガン

定番の苺ショートケーキを再構築。しっとりとしたスポンジに甘酸っぱい苺のコンポートを重ね、バニラの香りを移したムースクリームが全体をやさしくまとめます。Hugh Morganならではの新しいショートケーキです。

２、ヴァニラ・ログ

バニラビーンズを象った、ブランドの象徴的一品。バニラの香りをしっかりと移したホワイトチョコレートクリームに、ほのかにラムが香るバニラクリームを重ねました。ピーカンナッツを散りばめたアーモンド生地が、香りと食感に奥行きを添えます。

３、モンブラン・ヴェール

香り高いバニラのムースの中心に、洋栗のマロンブリュレを閉じ込めた一品。滑らかなヴェールを思わせるフォルムが、バニラと栗の香りを包み込みます。トップには和栗のモンブランクリームを絞り、洋栗と和栗、二つの栗の魅力を重ねました。軽やかなダクワーズを合わせ、従来とは一線を画すモンブランです。

販売店舗のご案内

Hugh Morgan 日本橋三越本店限定 2026年6月20日(土)～販売開始

ガトー・フロマージュ・ヴァニーユ/ショートケーキ・ヒューモルガン/ヴァニラ・ログ/モンブラン・ヴェール

２、【シックな缶モデルが登場】サブレ・ヒューモルガン・プレミエ

贈り物として人気のサブレが、ブランドを象徴するシックな缶へとリニューアルいたしました。

サブレ・ヒューモルガン・プレミエ

価格：税込 \2,970

真っ黒な缶を開けると現れる、真っ白なサブレ。

そのコントラストが印象的な、Hugh Morganを象徴する一缶です。

サクッと軽やかな歯ざわりと、ふわりとほどける繊細なくちどけ。

まるで粉雪のようなバニラシュガーが舌の上で静かに溶け、やさしい甘さとともに、バニラの華やかな香りが広がります。

生地には上質なバニラパウダーを贅沢に練り込み、表面を包むパウダーシュガーにも、ほのかにバニラの余韻を忍ばせました。

贈り物にはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめの一缶です。

販売店舗のご案内

Hugh Morgan全店舗

公式オンラインショップ（https://hughmorgan.co.jp/hughmorgan/online/）にて販売





パティシエ 牛山太平 プロフィール

『マンダリンオリエンタル東京』での修業を経て、「Hugh Morgan」パティシエに就任。ピュラトスジャパン主催「カカオトレースコンテスト2021」優勝をはじめ、国内コンテストにて多数の受賞歴を持つ。

「馴染みがある様で実はまだ深くは知られていない、バニラが持つ奥深い香りや風味の魅力を美味しいお菓子を通して1人でも多くの方に伝えたい」という想いのもと、厳選した最高級のバニラを使用し、その芳醇な香りと味わいを最大限に引き出すことで、これまでにないバニラの世界をお届けしている。

ブランドディレクター 桜乃 彩音 プロフィール

2002年宝塚歌劇団に入団。06年に花組トップ娘役に就任。10年に「虞美人-新たなる伝説-」で退団。

退団後は帝国劇場「新春滝沢革命」明治座「京の蛍火」また、ドラマ「執事西園寺の名推理」など舞台や映像で女優として活動する傍ら、2022年のブランド立ち上げよりHugh Morganのブランドディレクターとして参画。自身の表現力と感性を活かし、コンセプト設計からビジュアルディレクションまで、ブランドの世界観づくりに携わっている。

【本件に関するお問い合わせ】

Hugh Morgan（ヒューモルガン） 広報担当

pr@brandport.jp

■『Hugh Morgan』店舗詳細

・Hugh Morgan 日本橋三越本店

営業時間：午前10時～午後7時30分（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下1階

・Hugh Morgan 六本木店

営業時間：午前11時～午後8時（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京ミッドタウンガレリア 1F イセタンサローネ

－バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして－

バニラは、16世紀の英国女王エリザベス一世の侍医ヒューモルガンによって単独の香料として確立されました。中米原産のスパイスの一つだったバニラは、彼の手により王室や上流階級で広まり、ヨーロッパ全域で香水や菓子に使われる高貴な香料へと発展。彼の創造性を称え、私たちは“バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして歩んでいます。

バニラはプランフォリア品種（「バーボン（ブルボン）・バニラ」などが含まれる）とタヒテンシス（タヒチ・バニラと同義）品種を中心に世界で愛されていますが、実は発祥地のアメリカ大陸、プランフォリア品種の生産の中心地であるアフリカ、そしてタヒテンシス品種の生産の中心地であるアジアのそれぞれで生産されるバニラには香りに大きな違いがあることはあまり知られていません。

私たちは、「Elegance」／「Classic」／「Dawn」の３つのコンセプトに沿って、毎年それぞれの対象エリアから最もブランドコンセプトに合う高品質なバニラを選定します。

私たちは世界の様々な生産地のバニラを厳しい基準で選別し、極めて質の高いバニラを使用したスイーツを提供します。

URL：https://hughmorgan.co.uk/

Instagram：https://www.instagram.com/hughmorgan_vanilla/

X：https://x.com/Hugh_Morgan_