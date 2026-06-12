株式会社アグリメディア、農業・畜産・食分野に特化した新卒・第二新卒向け合同説明会「あぐりナビ就活FES.」を6月20日に開催

株式会社アグリメディア

農業界特化の求人サービス「あぐりナビ」を運営する株式会社アグリメディア（東京都目黒区、代表取締役：諸藤貴志）は、農業・畜産・食分野に特化した新卒・若手向け合同説明会「あぐりナビ就活FES.」を2026年6月20日（土）にビジョンセンター東京京橋で開催します。

本イベントは、新卒・第二新卒を中心とした農に関心のある参加者が、農業関連の様々な業種の企業と直接出会い、夏インターンや就職活動の情報収集・業界理解を深められるだけでなく、農・食に関わる業界で将来の自身のキャリアを作っていくイメージが得られる場の提供を目的としています。

※2025年6月東京開催の様子

開催の背景

農業・畜産・食分野では、担い手不足や後継者問題などの課題がある中で若手人材の獲得が重要となる一方、現場レベルまでの具体的な仕事内容や働く環境、その魅力や可能性について各社比較したり、業界全体として理解していく機会は限られています。全国の農業関連企業の情報が集まる求人サイト「あぐりナビ」を運営する株式会社アグリメディアが主催となり、業界をリードするような企業と、農や食に関心のある学生・若手をマッチングしていく場として「あぐりナビ就活FES.」を開催します。

企業ブース＋トークセッションで多角的な業界理解を促進

本イベントには、全国から農園、畜産、農業関連企業などの農業に関わる幅広い業種40社の農業関連企業が出展予定で、各企業ブースにて会社説明を行います。

参加者は、農・食に関心のある学生や第二新卒などの若手を対象としており、各社の担当者の会社説明や対話を通じて、農業に関わる川上から川下まで様々な立場を理解したり、各企業の事業内容や魅力・働き方、また夏のインターンシップ情報などを収集できます。

また、各企業ブースに加え、トークセッションも実施します。登壇者は「山形県の米農家 利休宝園」、「JR東日本豊里創生株式会社」、「株式会社ビビッドガーデン」の予定です。農家としての実践・大企業による農業分野への関わり・農業を支えるスタートアップ企業など、異なる立場でご活躍中の方々の話を通じて、参加者がより多角的に農業について理解を深められる場を提供します。

※2026年2月東京開催の運営事務局セミナーの様子

本イベントは、農業界の多様な仕事や事業の広がりに触れていただき、生産現場だけでなく、流通、地域創生、事業開発、経営支援など、さまざまな立場から業界を知ることで、参加者が自身の進路や関わり方を具体的に考える機会となることを目指しています。

希望者にはキャリア相談も

あぐりナビのキャリアアドバイザーによる参加者向けのキャリア相談コーナーもご利用いただけます。進路について何から考えていけばよい？自分に合っている企業は？など、就活に関する相談をしたりアドバイスを受けることができます。

株式会社ビビッドガーデンとの連携について

本イベントの開催をきっかけとして、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデンとの連携も行って参ります。全国各地の農家と関わりを持つ同社との協業を通じて、農業・食領域の現場や担い手の魅力をより多面的に伝え、若手人材と農業界との接点を拡大し、当社のビジョンである「農に関わる人を、より多く、より明るく」を実践していきます。

開催概要

イベント名：あぐりナビ就活FES.

日時：2026年6月20日（土）10:40～16:00（受付開始 10:30）

会場：ビジョンセンター東京京橋 4階

アクセス：東京メトロ銀座線「京橋駅（2番出口）直結」／JR各線「東京駅 八重洲南口（地下街4番出口）」徒歩5分

出展企業数：40社予定

参加費：無料

服装：私服可

持ち物：スマートフォン

イベントページ：https://www.agri-navi.com/lp/shukatsufes2026/summer/

株式会社アグリメディア

会社名：株式会社アグリメディア

設 立：2011年4月

代表者：代表取締役 諸藤貴志

資本金：8億3,277万円（資本準備金含む）

所在地：東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9階

主な事業：

・サポート付き貸し農園「シェア畑」、栽培・整備代行「農地まもる君」など

・農業特化型求人サービス「あぐりナビ」、地方自治体、地域の担い手確保事業など

・自治体、法人の農業ビジネス参入支援など

URL ：https://agrimedia.jp/ （コーポレートサイト）

本件に関するお問い合わせ先

取材・掲載のご相談は下記までお問い合わせください。

株式会社アグリメディアHR事業本部 事業開発部

E-mail：hr-event@agrimedia.jp

農業専門の求人サイト「あぐりナビ」：https://www.agri-navi.com