【夏季限定】辛党必見！“辛いのに止まらない”日本油党から1日40食限定「激辛麻婆油そば」登場！

株式会社INGS

株式会社INGS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青柳誠希、証券コード：245A）が展開する油そば専門ブランド「日本油党」にて、夏季限定メニュー「激辛麻婆油そば」を、2026年6月15日（月）から9月30日（水）までの期間で販売開始いたします。

■ 夏季・数量限定の特別な一杯

最大の特徴は、ベースとなる油そばに、相性抜群の激辛麻婆豆腐を組み合わせ、ハバネロやジョロキアを使用した刺激的な辛さが特徴の一杯でありながら、特製味噌ダレの旨味と甘みを掛け合わせることで、“ただ辛いだけではない”奥行きのある味わいに仕上げています。

1日40食限定での提供となる、夏ならではの特別メニューです。

■ 食べ方で広がる、カスタマイズ性



さらに、パルメザンチーズやチェダーチーズ、フライドオニオンといったトッピングを加えることで、自分好みにアレンジすることも可能です。辛さをまろやかに調整したり、コクをプラスしたりと、一杯の中でいくつもの楽しみ方が油そばにはあります。



締めには、残った特製ダレに白米を加える"追い飯"がおすすめ。濃厚な旨辛ダレを最後の一滴まで味わい尽くすことができます。

■ "汗をかきながらでも食べたくなる"夏の新提案

『激辛麻婆油そば』1200円

刺激的な辛さとやみつきになる旨味を両立させることで、食欲が落ちがちな季節にも満足感の高い食体験を提供いたします。夏の暑さの中でも思わず食べたくなる一杯です。

■ 商品概要

商品名 ：激辛麻婆油そば

販売期間：2026年6月15日(月)～2026年9月30日(水)

価格 ：1200円(税込) ※辛さ増しトッピング 50円

提供数 ：1日40食限定

対象店舗：渋谷支部 / 新宿東南口支部 / 新橋支部 / 中野支部 / 八王子支部 / 町田支部

【 日本油党 】(https://www.aburatou.com/)

※ リバーサイド千秋店では販売しておりません。

※ スープや材料の入荷状況により、終了日が早まる場合がございます。予めご了承ください。

■ 会社概要｜株式会社ＩＮＧＳ

会社名：株式会社INGS

代表者：青柳 誠希

設 立：2009年3月18日

所在地：東京都新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿3F

事 業：らぁ麺はやし田、CONA、焼売のジョーを中心とする飲食事業の運営

公式HP：https://ingsinc.co.jp/