SAPPHIRE社製、補助電源ケーブルなしで電源供給できる「PhantomLink」対応のグラフィックボード及びマザーボードを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Sapphire Technology社製、補助電源ケーブルなしで電源供給できる「PhantomLink」対応のグラフィックボード「NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB PhantomLink」、「NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB PhantomLink Polar」、及びマザーボード「NITRO+ X870EA PhantomLink」、「NITRO+ X870EA PhantomLink Polar」の計4製品を発表いたします。

SAPPHIRE独自の「PhantomLink」は、自作PCの組み立てをよりシンプルで快適にする画期的な電源供給システムです。対応マザーボードと組み合わせることでグラフィックボードの補助電源ケーブルの接続を省略でき、これまでにないクリーンな外観とスムーズな組み立てを両立することができます。さらに、ASUS社製のBTFシリーズに搭載されたGC-HPWRアダプターとの互換性も備えており、幅広い製品と組み合わせてご利用いただけます。

グラフィックボードの2製品は、品質と安定性に優れた「NITRO+」シリーズとなり、AMD RDNA(TM) 4 アーキテクチャのAMD Radeon(TM) RX 9070 XT グラフィックスを搭載したオーバークロックモデルです。高フレームレートの4Kまたは1440pゲーミングを実現し、カラーバリエーションとしてブラックとホワイト（Polar）をご用意しております。

マザーボードの2製品は、ハイパフォーマンスな「NITRO+」シリーズとなるAMD X870Eチップセットを搭載したATXマザーボードです。PhantomLinkコネクタを標準搭載するほか、最新のWi-Fi 7やツールレス設計のM.2ヒートシンクなど充実した機能を備え、カラーバリエーションとしてブラックとホワイト（Polar）をご用意しております。

NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB PhantomLinkシリーズ

AMDミドルレンジGPU「RADEON RX 9070 XT」を搭載

AMD RDNA 4アーキテクチャのミドルレンジGPU「RADEON RX 9070 XT」を搭載。4,096ユニットのストリームプロセッサに加え、第3世代レイアクセラレータと第2世代AIアクセラレータを備えており、高フレームレートの4Kまたは1440pゲーミングを実現することができます。

本製品は、ゲームクロック 2,520MHz、ブーストクロック 3,060MHzに設定されたオーバークロック仕様のモデルとなっております。

品質と安定性に優れた「SAPPHIRE NITRO+」シリーズ

高負荷時にも安定した電力供給を行える電源回路や、高密度12層2オンス銅と高TGのPCBのほか、低い熱抵抗の超薄型グラフェンサーマルパッド、ヒューズプロテクションを内蔵したPCIe電源コネクタ用回路から構成される高品質な設計を採用しています。

さらに、静音性と冷却効率を向上させたAeroCurveファンブレード設計に加え、GPU、メモリモジュール、VRMと直接接触する革新的な一体型冷却モジュールを採用した「Tri-X」クーラーを搭載しています。

ケーブル不要で電源供給可能な「PhantomLink」に対応

補助電源ケーブル不要で電源供給可能な「PhantomLink」コネクタを搭載。マザーボードのコネクタから直接電力を供給することで、クリーンなシステムを構築できます。ASUS社製のBTFシリーズに搭載されているGC-HPWRアダプターとも互換性があるほか、PhantomLinkを利用しない時はコネクタを外すことも可能です。

耐久性に優れたシュラウド構造

スチールフレームを備えたシュラウド構造により耐久性を強化。側面にはアドレサブルRGB LEDバーを搭載しており、本体に備えた3ピンヘッダとマザーボードを接続することでLEDの同期が可能です。また、2層構造のバックプレートを採用しており、外側のバックプレートはマグネット式で簡単に取り外し可能。補助電源ケーブルを接続する場合も、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現できます。

NITRO+ X870EA PhantomLinkシリーズ

AMD X870Eチップセットを搭載

AMD Ryzen(TM) 9000/8000/7000シリーズプロセッサに対応するAMD X870Eチップセットを搭載したATXマザーボードです。PCI Express 5.0対応のグラフィックボードとM.2デバイスをサポートするほか、DDR5-8400のオーバークロックメモリに対応しており、優れたゲーミングパフォーマンスを発揮します。

ケーブル不要で電源供給可能な「PhantomLink」に対応

グラフィックボードへ直接供給できる画期的な「PhantomLink」コネクタを標準搭載。補助電源ケーブルの接続を省略できるため、これまでにないクリーンなシステムを構築できます。また、ASUS社製のBTFシリーズに採用されている「GC-HPWR」対応グラフィックボードとの互換性も備えています。

拡張性とメンテナンス性を両立したハイエンド設計

16+2+1フェーズの堅牢な電源回路によりシステムの安定性を高めています。また、ツールレスで着脱できるM.2ヒートシンクや、トラブルシューティングを容易にするLEDデバッグ診断画面、ワンタッチで操作できるBIOS更新ボタンなどを搭載し、メンテナンス性を追求しています。さらに、最新のWi-Fi 7や5ギガビットLAN、最大40Gbps対応のUSB4ポートなど、妥協のないネットワークとインターフェースを備えています。

製品概要

製品名：SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB PhantomLink

カラー：ブラック

型番：NITRORX9070XT16GBPL/11348-08-20G

JANコード：4895106297500

アスクコード：VD9390

予想市場価格：194,800円前後（税込）

発売時期：2026年 6月12日

製品名：SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB PhantomLink Polar

カラー：ホワイト

型番：NITRORX9070XT16GBPLP/11348-09-20G

JANコード：4895106297555

アスクコード：VD9389

予想市場価格：199,800円前後（税込）

発売時期：2026年 6月12日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/sapphire/graphicsboard/radeon-rx-9070-xt/sapphire-nitro-plus-radeon-rx-9070-xt-gaming-oc-16gb-phantomlink.html

製品名：SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink

カラー：ブラック

型番：N-X870EAP/52122-01-40G

JANコード：4537694372602

アスクコード：MB6833

予想市場価格：67,800円前後（税込）

発売時期：2026年 6月12日

製品名：SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink Polar

カラー：ホワイト

型番：N-X870EAPP/52122-11-40G

JANコード：4537694380096

アスクコード：MB7011

予想市場価格：69,800円前後（税込）

発売時期：2026年 6月12日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/sapphire/motherboard/amd-x870/sapphire-nitro-plus-x870ea-phantomlink.html

SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED社 概要

香港に本社を拠点に、設立以来15年以上に渡り、常に最新かつ確実なテクノロジに基づく高品質な製品を提供することをモットーに活動してきました。ISO9001および14001認定の工場で生産される製品は、妥協することなく厳しく品質を追求しています。 Sapphire Technology社のこれら高品質な製品は、業界の厳しいQO標準に合致します。Sapphire Technology社は、常に高品質の製品を供給することを約束します。

URL：http://www.sapphiretech.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：中島 波

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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