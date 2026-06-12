フェリシモの「幸福のチョコレート(R)」がアソート試食セットの予約を開始。日本初上陸チョコから20年愛される定番スターまで、バイヤーが自信を持っておすすめする、今食べるべき世界のチョコ

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、希少な海外ローカル・プレミアムチョコレートの専門カタログ・ウェブサイト「幸福（しあわせ）のチョコレート(R)」から、6月9日（火）、毎年好評の「幸福のチョコレート講座 試食チョコセット」の予約がスタートしました。定番のスター級チョコ9種をアソートした〈人気定番コース〉、チョコレートバイヤーが今年のチョコ旅で見つけた新作チョコ9種を楽しめる〈新商品シークレットコース〉の2種が登場しています。さらに、WEB予約限定で世界の4つの名店の味を手頃に楽しめるプチトライアル箱と、9種の定番人気チョコをしっかり味わえる「ひと箱買い」注文も、2026年9月13日（日）までのお申し込みで、2026年11月下旬にお届けします。

試食チョコセット購入者はチョコレートバイヤーみりによるオンラインの最新ローカルチョコレート講座の動画が特典として楽しめます。また、いずれのコースも、購入すると2月のバレンタイン便に商品をお届けする「幸福（しあわせ）のチョコレート(R)」の2027年版最新カタログが届きます。

すべてのチョコレートには販売価格の1％の基金が付いていて、ガーナのカカオ農園の児童労働をなくす活動を支援することができます。フェリシモは、本日6月12日の「児童労働反対世界デー」に合わせて、認定NPO法人ACEの「スマイル・ガーナ プロジェクト」へ、運用中の「LOVE＆THANKS基金」より2,191,354円を拠出したことを報告します。

箱を開けた瞬間、見知らぬ国への世界旅行のトビラが開かれる、美味なローカル＆レアチョコレートをじっくりと味わいながら、カカオ農家を支援することができる特別な機会です。

◆フェリシモ「幸福（しあわせ）のチョコレート(R)」とは

2018年にNHK番組『世界はほしいモノにあふれてる』に出演、2020年には2冊目の著書『「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも』（新潮社）を出版した“チョコレートバイヤーみり”こと木野内美里が、世界を旅して地元で愛されるローカル・ショコラティエを探し歩き、日本がまだ知らないチョコレートを紹介しています。※「幸福のチョコレート」は株式会社フェリシモの登録商標です。

ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/1/

◆「幸福のチョコレート(R)」の人気チョコを9種集めた〈人気定番コース〉

通称「赤箱」といわれる人気定番コースは、『幸福のチョコレート(R)』が誇る定番の人気チョコ9粒を詰め合わせたまさに王道のセレクト。中には20年に渡りファンから愛されるスター級チョコも。気になっていたあのスペシャリテを一箱で味わえる、チョコの沼にハマるきっかけにピッタリの9粒です。

9粒の主な原産国：フランス、スロベニア、タイ、ポーランド、ハンガリー、オーストラリア、ベルギー、ギリシャ

【NEW】幸福のチョコレート講座 試食チョコセット（９粒入り）〈人気定番コース〉

1セット \4,950 （+8% \5,342） 基金付き

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/2/(https://feli.jp/s/pr2606122/2/)

◆世界の最新チョコを自宅で堪能できる「新商品シークレットコース」

「青箱」は、ヨーロッパの隠れた秘宝チョコや日本初上陸の新しい味をいち早く体験したいという探求心にあふれたチョコマニアにおすすめの「新商品シークレットコース」です。今年は、チョコレートバイヤーみりがイタリアやスペインの奥地などのチョコ旅で見つけた、ここでしか手に入らない新作チョコ9粒が届きます。中身は完全にシークレットで、手元に届くまでのわくわくした時間も楽しい、特別なチョコ体験を味わえます。

【NEW】幸福のチョコレート講座 試食チョコセット（９粒入り）〈新商品シークレットコース〉

1セット \4,950 （+8% \5,342） 基金付き

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/3/(https://feli.jp/s/pr2606122/3/)

◆大人気のチョコをちょこっと味見できる！試食チョコセット〈プチボックス〉

昨年からスタートし、お客さまから「買いやすい大きさを用意してくれて嬉しかった」と好評だったプチボックスが今年もWEB限定で登場。１箱にはなかなか手が出にくいという方も、ロングセラーで人気の名店のあの味を、少量ずつお手頃価格で試せるコースです。

【１】ロワ LOVE & THANKS〈プチボックス〉 ４個（２種） \1,400（ +8% \1,510）

【２】コールリバーファーム ベリーココナツチョコ〈プチボックス〉２個 \1,400（ +8% \1,510）

【３】アルティミ ドゥ ショコラ ミルクチョコ〈プチボックス〉 ２個 \1,100（ +8% \1,187）

【４】カンヴェラ クナーファチョコ 〈プチボックス〉 ２個 \1,900（ +8% \2,050）

※各2個ずつのお届けです。【１】ロワのみ4枚のお得なセットです。

※すべて基金付き

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/4/(https://feli.jp/s/pr2606122/4/)

◆【今年からの新展開】お気に入りチョコは個別で！しっかり味わうなら11月お届けの現品「ひと箱買い」

「バレンタインまで待てない！」「おいしさが忘れられない、秋になったら早くあの味にまた会いたい」という声にお応えし、今年は試食セットだけでなく、名作チョコレートの現品（9点）が11月に届く「ひと箱買い」注文が可能になりました。チョコシーズンの始まりをいち早く楽しむための新しい選択肢です。

その一部をご紹介します。

ケルノン ダルドワーズ［フランス］

1缶 6個入り \2,050 （+8% \2,212） 基金付き

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/5/(https://feli.jp/s/pr2606122/5/)

オリミエ カカオトリュフ［スロベニア］

1箱 約100g（約5個） \3,500 （+8% \3,777）基金付き

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/6/(https://feli.jp/s/pr2606122/6/)

イガ サジェンスカ プルーンチョコ［ポーランド］

1箱 約145g \4,600 （+8% \4,964） 基金付き

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/7/(https://feli.jp/s/pr2606122/7/)

ロワ LOVE＆THANKS［フランス］

1箱 約180g（2種） \13,000 （+8％ \14,029）

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/8/(https://feli.jp/s/pr2606122/8/)

このほか５種の人気チョコも取り揃えています。

◆幸福のチョコレート特別企画11月お届け便の概要

◎サイト公開日：2026年6月9日(火)

◎お申し込み締め切り：2026年9月13日(日)※インターネットのみ

◎お届け時期：2026年11月下旬

◎送料について：1回のお申し込みごとに、ご注文合計金額が税込み5,000円以上の場合、送料無料。5,000円未満の場合は、送料の一部として594円（税込み）を申し受けます。

お申し込みはウェブサイトまたはお電話で。

◆11月お届け便、試食チョコをお買い上げの方にうれしい特典付き！

11月お届け便をお買い求めいただいた方には、特典として、「幸福のチョコレート2027」の最新カタログをお一人1冊必ずお届けします。また、試食チョコセット（赤箱/青箱）をお買い求めいただいた方限定で、バレンタイン便が200円OFFになる特典と、チョコレートバイヤーみりによるオンラインセミナーも付いています。

特典1（ご購入者全員対象）：最新カタログ『幸福のチョコレート2027』を一緒にお届け（お一人につき1冊）！

チョコレートバイヤーみりが世界中の凄腕ショコラティエと出会って集めた約30ヵ国のローカル＆レアチョコレートが、新作・定番合わせて約120点、一堂に紹介される特別な1冊です。美しい写真とともに世界を旅したような気分に浸れるカタログは、「眺めているだけでしあわせになれる」と好評です。

※カタログに掲載の予約商品のお届け時期：2027年2月・3月お届け予定

（このカタログに掲載の商品は月々のフェリシモ定期便とは別便でお届けします。）

※ご希望の方には『幸福のチョコレート2027』カタログの追加請求も可能です（5冊まで）＞＞

https://feli.jp/s/pr2606122/9/

追加でカタログをご希望の方は５冊まで無料でご請求いただけます。（WEB限定）お友だちと共同で購入される方や、お配り予定の方などにぴったりです。（カタログ単独でのお申し込みは無効となります。必ず商品と合わせてご注文ください。11月お届け便と同梱でお届けします。）

特典2（試食チョコご購入者限定）：試食チョコについて詳しく解説するチョコレートバイヤーみりのオンライン動画講座付き。チョコが生まれた街の文化や作り手の想い、ショコラティエとの出会いのストーリーなど、さまざまな角度からチョコを深く知ることで、ただ食べるだけではないプラスアルファのチョコ体験で豊かな時間を過ごせます。

特典3（試食チョコご購入者限定）：試食チョコセット（赤箱/青箱）を１点以上お申し込みの方に、2027年バレンタイン便のご購入金額から200円引きになる特典をプレゼント。

◆カタログ請求のみのご予約も受け付け中（無料）

今回商品の購入予定のない方にも、『幸福のチョコレート2027』カタログを無料でお届けします。（一人1冊限り）

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/10/

◆チョコレートバイヤーみり（木野内美里）

フェリシモのフードバイヤー。チョコレート企画を担当して2026年で30年目を迎えます。毎年世界各国のショコラティエをめぐり、美味でストーリーのあるチョコレートを見出しています。今までに訪ね歩いたショコラティエの数は36ヵ国・約420件。2025年11月までに約600ブランド・約3,200種類のチョコレートを輸入販売した実績を持ち、うち日本に初上陸させたブランドは約339社。これまでのバイヤーとしての経験を生かし、各地でチョコセミナーを開催。メディア出演多数。著書『世界の果てまでチョコレート』（フェリシモ出版）、『「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも』（新潮社）

＊試食チョコレート付きのチョコセミナーの講師派遣を受け付けています。詳しくはフェリシモ広報部までお問い合わせください。

過去のチョコセミナーの様子＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003728.000012759.html

・X＞＞（@chocochoco_miri）＞＞ https://x.com/chocochoco_miri

・Instagram（@buyer_miri）＞＞ https://www.instagram.com/buyer_miri/

◆「LOVE＆THANKS基金」

「チョコレートの輪が世界中に広がって、誰かのしあわせの種になりますように」という願いを込め、『幸福（しあわせ）のチョコレート(R)』のチョコレートは基金付き商品として販売しています。商品価格の一部はカカオの生産地・ガーナの児童労働をなくすための活動や、こどもたちの栄養改善につながる活動に運用されます。

2025年度は、「幸福のチョコレート(R)」の基金付き商品購入により集まった基金から2,191,354円を認定NPO法人ACEの「スマイル・ガーナ プロジェクト」へ2026年6月に拠出しました。現在までの拠出総額は累計で39,007,704円にのぼります（2010年5月～2026年6月まで）。



「LOVE & THANKS基金」ACE活動報告ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/11/

「LOVE & THANKS基金」が支援するNPO法人ACEの「スマイル・ガーナ プロジェクト」の紹介＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/12/

チョコレートバイヤーみりのガーナ現地視察訪問記＞＞ https://feli.jp/s/pr2606122/13/

(C)ACE

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞https://x.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/