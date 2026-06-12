新道蒸溜所、初のブレンデッドジャパニーズウイスキー「SHINDO The Blended 2026 - Non Peated」を6月15日（月）に全国一斉発売

株式会社篠崎

株式会社 篠崎 SHINDO LAB(本社：福岡県朝倉市比良松)の運営する新道蒸溜所は、蒸溜所初となるブレンデッドジャパニーズウイスキー「SHINDO The Blended 2026 - Non Peated」を、2026年6月15日(月) より全国一斉で発売いたします。

本商品は、新道蒸溜所の理念である「THE QUEST FOR THE ORIGINAL（独創性の追求）」にもとづいて開発した、「SHINDO The Blended」シリーズの第1弾です。

新道蒸溜所で製造したモルトウイスキーと、朝倉蒸溜所で製造したグレーンウイスキー、どちらも自社製造のウイスキーをブレンド。それを表すように両者のロゴをラベルに配置しました。

ブレンデッドウイスキーは、世界のウイスキー市場において大きなシェアを占め、愛飲家の日常のお酒として広く親しまれてきました。

新道蒸溜所では、「水割りやハイボールにして、もっと日常的に、気軽に楽しめるウイスキーを」という多くのお客様の声を受け、私たちらしいブレンデッドウイスキーの開発を進めてきました。

その第一歩となる「SHINDO The Blended 2026 - Non Peated」は、地元・福岡県朝倉産の大麦を使用したグレーンウイスキーと、新道蒸溜所で造ったモルトウイスキーをブレンドした１本です。

ー 地元・朝倉産大麦を使用したグレーンウイスキー

「SHINDO The Blended 2026 - Non Peated」の開発において、私たちが大切にしたことは、「地元の原料を活かすこと」「蒸溜方法を工夫すること」そして「私たちらしいブレンドを行うこと」でした。

原料となる大麦には、地元・福岡県朝倉産の「はるか二条」を使用しています。



「はるか二条」は、焼酎やビール製造に適した品種として北部九州で生産が推奨されている大麦です。搗精(とうせい)時に割れ麦が発生しにくく、アルコール発酵時にムラができにくいことが特長で、大粒で整粒収量が高く、高いアルコール収量も期待できる醸造適性に優れた品種として知られています。

地元で生産される高品質な醸造用大麦を使用できることは、私たちにとって非常に大きな意味を持っています。

ー ２つの蒸溜器を用いた、クリーンで軽やかなグレーン原酒

グレーンウイスキーの製造は、弊社が運営する朝倉蒸溜所で行っています。

製造にあたっては、減圧蒸溜が可能な単式蒸溜器と、ハイブリッド式蒸溜器の２器を使用しました。

初溜を低沸点となる減圧蒸溜下で行うことで、もろみへの熱によるダメージを抑え、焦げ臭などのネガティブな要素を低減。さらに、二度目の蒸溜では銅製のスチルを備えたハイブリッド式蒸溜器を用い、銅と干渉させることでDMS系の不快な香りを抑えています。

これらの工程により、軽やかでクリーンなグレーンウイスキー原酒を得ることができました。

ー 日常的に楽しめる、調和のとれたブレンド

ブレンドにおいては、グレーンウイスキー由来の軽やかな口当たりと、伸びやかに続く優しい甘さをベースに、新道蒸溜所のモルトウイスキー由来のコクとミルキーな甘さを重ねました。

グレーンウイスキーの透き通った味わい。

バーボン樽のヴァニリックな甘さ。

ワイン樽のみずみずしい果実味。

ミズナラ樽のオリエンタルな甘さ。



そして、新道蒸溜所の原酒が持つ長い余韻。

それぞれの要素が過度に主張しすぎることなく、一定の強さで感じられるよう、調和を意識したブレンドを行いました。

ストレートでは繊細な香味の構成を感じ取りやすく、水割りやハイボールでは突っ掛かりなく、何杯でも楽しめるバランスに仕上げています。

新道蒸溜所らしい個性と、日々の１杯としての親しみやすさ。

その両方を見つめながら仕上げた１本です。

6月15日(月)より全国一斉発売です。

お近くの取扱店舗にて、ぜひお求めください。

製品情報

商品名：SHINDO The Blended 2026 - Non Peated

品目：ブレンデッドジャパニーズウイスキー

容量：700ml

アルコール度数：46%

原材料名：モルト、グレーン

原料原産地名：国内製造（モルトウイスキー、グレーンウイスキー）

価格：5,940円（税込）

発売日：2026年6月15日（月）

■受賞歴

INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE 2026 - GOLD 受賞

■テイスティングノート

バニラ感と、はじける夏みかんのほんのりビターな爽やかさ。華やかで軽い口当たりに、麦の優しい甘みが伸びやかに続きます。焦がしバターのミルキーな余韻と重なり、穏やかに花ひらく味わいです。

■商品 WEBサイト

https://shindo-lab.jp/products/shindo-the-blended-2026-non-peated/

SHINDO LAB とは

CONCEPT

福岡/九州が育んだ、豊かな風土の上に。

200年にわたって積み重ねた、酒造りの伝統の上に。



常識にとらわれない自由な発想をたずさえ、

朝倉の地に生まれた「SHINDO LAB」。



お酒を探究し、造り、届けていく。

そのすべてで、おいしさの感動と、

心が動く新しさを注ぎ込む。



王道にして、新道を。

ここからまた、まだ見ぬお酒の可能性を切り拓いていく。



THE QUEST FOR THE ORIGINAL

SHINDO LAB STANDとは

私たちのものづくりの思想を伝えるコンセプトショップ

製造したばかりで保存がとても難しいフレッシュな生甘酒や、ウイスキーのハンドフィル体験、当ショップ限定販売のワイン、季節の日本酒など、ここにしかない製品を展開。

フードについても、「SHINDO DISTILLERY」で造ったウイスキーをブレンドしたソーセージや、国菊あまざけを使った甘酒アイスなど、ひと手間かけたおいしさをご用意しています。さらに、限定のアパレルやグッズを展開したり、地域の魅力を拡張するようなイベントを開催したりと、私たちの哲学を注ぎ込みながら、お酒にまつわるモノやコトを発信していきます。



住所 : 福岡県朝倉市比良松626-1

営業時間：10:00 - 16:00 (水曜日・木曜日定休)

ABOUT

SHINDO LABは、2021年、福岡県朝倉市の「新道」と呼ばれるエリアに ” お酒の楽しさを追求する ” ために開設した施設です。私たち篠崎が掲げる「THE QUEST FOR THE ORIGINAL」の理念を最大限に注ぎ込み、約5500坪もの広大な敷地にウイスキーの蒸留所とワイナリーを運営。さらに、体験型のショップも用意し、お酒の可能性や地域の魅力を広げる商品や情報をお届けしていきます。

SHINDO LAB 公式 WEBサイト https://shindo-lab.jp/(https://shindo-lab.jp/)

株式会社 篠崎 公式 WEBサイト https://www.shinozaki-shochu.co.jp/(https://www.shinozaki-shochu.co.jp/)

公式 Instagram アカウント @shindolab(https://www.instagram.com/shindolab/)

お客様 問い合わせ先 info@shinozaki-shochu.co.jp