Vans x Travis Barker Collection 長年にわたるパンク・カルチャー、サウンド、スタイルで結ばれたTravis Barkerと再びタッグを組み、カプセルコレクション第2弾登場

VFジャパン株式会社

URL: www.vans.co.jp/fa26-vans-x-travis-barker.html

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、パンク・シーンを牽引するミュージシャン Travis Barker (トラヴィス・バーカー) とのコラボレーション第2弾「Vans x Travis Barker Collection」を、2026年6月18日 (木) より発売します。

パンク・カルチャー、サウンド、スタイル-その長い歴史を共有してきたVansとTravis Barkerが再びタッグを組み、シューズからアパレルまで「Off The Wall」の精神が宿るコレクションを生み出しました。

Vansと同じく、Travis Barkerもまた南カリフォルニアのカルチャーに育てられました。BMX、スケートボード、パンク・ライブ。その一つひとつが、彼の表現とアイデンティティを形づくっています。

「僕が初めて履いた靴はVansだった」。そう語る彼にとって、Vansは少年時代からの相棒であり、今も毎日のように足を通す一足です。

Vans主催のWarped Tour (ワープド・ツアー) への出演、ステージで履いたシューズを音楽史の証としてオークションに出品したこと、そして今年の「Off The Wall」キャンペーンへの登場まで、Travis BarkerはVansの精神を体現し続けてきました。

Vans x Travis Barker Old Skool は、新たなホワイトカラーウェイで再解釈した一足。アッパーには「Dues Paid」のエンブレムを、フォクシングには有刺鉄線のデザインをあしらい、キャンバスアッパーとコットンレースで仕上げました。ヒールとタンには「Travis Barker」のロゴ。

アパレルは、袖とバックパネルに「Dues Paid」「Self Made」のスローガンをスクリプト体で配し、彼が積み重ねた努力と築き上げたレガシーを、2つの言葉に託しています。

Vans x Travis Barker Collection は、2026年6月18日(木)よりVans公式オンラインストア、Vans Store各店にて展開いたします。

キャンペーンに集ったのは、Travis Barkerをはじめ、The Paradox (ザ・パラドックス)、N8NOFACE (エイト・ノーフェイス)、Tim Armstrong (ティム・アームストロング／ランシッド、ザ・トランスプランツ)、Missy (ミッシー／マネキン・プッシー)、Dani Miller (ダニ・ミラー／サーフボート) といった仲間のミュージシャンや友人、そしてファンたち。

ビジュアルは、ZINE (ジン／自主制作の小冊子) のようなパンクなグラフィックと、カプセルコレクションのDIY精神を表現。型にはまらない姿勢と、現状への挑戦がにじみます。

撮影を手がけたのは、写真家でありブランド・キュレーターでもあるAtiba Jefferson (アティバ・ジェファーソン)。シカゴを象徴する音楽フェス、そしてロサンゼルスの街角で切り取った瞬間が収められています。

「僕が初めて履いた靴はVansだった。フォンタナで育った僕にとって、VansはいつだってスケートボードやBMX、パンク・カルチャーと結びついていた。憧れのアーティストたちが履いているのを見て、その思いは決定的になったんだ。僕にとってVansは、いつだって最高にクールなシューズ。昔から本気で愛して、自分の一部として受け入れてきたブランドだから、このパートナーシップは迷う理由がなかった。」

とTravis Barkerはコメントしました。

Vans x Travis Barker Collection 商品詳細

Old Skool (Travis Barker White)

品番：VN000E9TCJ7

自店販売価格: \12,650 (税込)

Travis Barker x Vans SS Tee

(Black)

品番：VN0013QABLK

自店販売価格: \6,050 (税込)

Travis Barker x Vans SS Tee

(WHITE)

品番：VN0013QAWHT

自店販売価格: \6,050 (税込)

Travis Barker x Vans LS Tee

(BLACK)

品番：VN0013QBBLK

自店販売価格: \7,700 (税込)

■取扱店舗情報

Vans公式オンラインストア https://www.vans.co.jp/

Vans Store 原宿・アクアシティお台場店

■About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall