どんな目的でMEO対策を行っていますか？集客目的なら ″ここ″ まで踏み込みたい、飲食チェーンのGoogle マップ運用｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年6月25日（木）・26日（金）・29日（月）の3日程で飲食業界向けセミナー『どんな目的でMEO対策を行っていますか？

集客目的なら "ここ" まで踏み込みたい、飲食チェーンのGoogle マップ運用』をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se75E1LBN3Mn?s=n5313evacqo&utm_source=260625_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

「MEOツール導入で対策の効率は上がった」

--今や多くの飲食チェーンが、運用を効率的に回せる状態になっています。



しかし、そもそもMEO対策はどんな目的で行うべきでしょうか？

「集客向上につなげる」はずだったのに、いつの間にか「工数削減」が目的に変わっていないでしょうか？

- 集客向上を目的に据えるなら、定義すべき成果は何か。- GoogleマップとAI検索の "質" をどう高めていくのか。

AI検索対策として注目される「サイテーション」も含め、踏み込みたい運用の方向性をお伝えします。

飲食店を探す消費者の動向や業界の傾向をもとに、貴社のMEO対策を次のステージに進めるためのヒントをお届けします。

■こんな方におすすめ

- 10店舗以上を経営する飲食チェーンのマーケ担当者- MEOツールを導入したが効果実感が薄い経営層- 集客や売上につながるMEO対策を検討中の方

■参加するメリット

- 来店判断に使うマップ情報の優先度を把握できる- AI検索がどこまで深く使われているかが見える- 集客成果に向き合うMEO対策の方向性を整理できる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：6月25日（木） 15時00分～15時30分

録画配信 ：6月26日（金） 15時00分～15時30分

録画配信 ：6月29日（月） 15時00分～15時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：どんな目的でMEO対策を行っていますか？

集客目的なら "ここ" まで踏み込みたい、飲食チェーンのGoogle マップ運用

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se75E1LBN3Mn?s=n5313evacqo&utm_source=260625_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se75E1LBN3Mn?s=n5313evacqo&utm_source=260625_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com